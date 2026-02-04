Hatodikos gyermek lőtt az osztálytársaira Szlovákiában, ketten megsérültek

Airsoft fegyverrel lövöldözött egy tanuló egy vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom) iskolában szerdán, az incidensben két másik iskolás könnyebb – helyszíni ellátást igénylő – sérülést szenvedett – jelentette hatósági közlésekre hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.
Az incidensre a vágújhelyi Szent József Egyesített Iskolában került sor, ahol médiajelentések szerint egy hatodikos általános iskolás tanuló egy műanyag lövedékeket kilövő airsoft pisztollyal lőtt rá osztálytársaira, akik közül ketten sérültek meg. Mindkettőjük sérüléseit a helyszínen ellátták, további ellátást egyikük sem igényel – közölték a hatóságok.
A helyszínre kivonult a rendőrség, amelynek közlése szerint egyelőre vizsgálják az eset pontos körülményeit, valamint azt, hogy a történtek hátterében állt-e szándékosság.
A történteket veszélyes felelőtlenségnek minősítette Tomás Drucker szlovák oktatásügyi miniszter, aki kijelentette: elfogadhatatlan, hogy a gyerekek bármiféle fegyvert vigyenek az iskolába.
