Egy 11 éves szombathelyi fiú lélekjelenléte életet mentett. Amikor nagypapája elesett és elájult, azonnal hívta a 112-t, határozottan követte az utasításokat, és végig vonalban maradt – írja közösségi oldalán a rendőrség.
Tizenegy éves fiú mentette meg a nagypapa életét Szombathelyen + hangfelvétel
Tanulságos történet.
A rendőrök perceken belül megérkeztek a helyszínre, megkezdték az újraélesztést, a mentők pedig kórházba szállították az idős férfit. Hozzáfűzik, ez a történet is megmutatja, milyen sokat számít, ha a gyerekek már időben megtanulják, mikor és hogyan kell segítséget kérni. A hangfelvételt alább hallgathatja meg.
