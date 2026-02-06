Még ma bezár a Lidl a nagyvárosban, a hétvégi vásárlást itt már nem fogja tudni elintézni

Még ma, azaz pénteken este hosszabb időre zárja be a fotocellás ajtókat a paksi Lidl, ugyanis hamarosan felújítják az épletét – adta hírül a Teol.
Hangsúlyozzák, hogy átmeneti időszakról van szó, de biztos, hogy jó időbe telik ugyanis terveznek esztétikai és energetikai felújítási munkálatokat, és a tetőszerkezetet is teljesen felújítják. Modern, magas védelmet biztosító tetőfóliát építenek be, az elhasználódott cserepeket pedig újakra cserélik. Az üzlet teljes épületgépészetét is korszerűsítik, és többek között új hűtő-fűtő berendezést építenek ki hővisszanyerős szellőzőgéppel kiegészítve. Emellett az áruház belső tere is megújul.
Hogy pontosan mi történik a paksi Lidllel, a Teol cikkében még többet olvashat.
