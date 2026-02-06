Lidlbezárvásárlás

Még ma bezár a Lidl a nagyvárosban, a hétvégi vásárlást itt már nem fogja tudni elintézni

Máshova menjen.

Magyar Nemzet
Forrás: Teol2026. 02. 06. 14:59
illusztráció Fotó: STEPHANE OUZOUNOFF Forrás: Hans Lucas
Még ma, azaz pénteken este hosszabb időre zárja be a fotocellás ajtókat a paksi Lidl, ugyanis hamarosan felújítják az épletét – adta hírül a Teol. 

Hangsúlyozzák, hogy átmeneti időszakról van szó, de biztos, hogy jó időbe telik ugyanis terveznek esztétikai és energetikai felújítási munkálatokat, és a tetőszerkezetet is teljesen felújítják. Modern, magas védelmet biztosító tetőfóliát építenek be, az elhasználódott cserepeket pedig újakra cserélik. Az üzlet teljes épületgépészetét is korszerűsítik, és többek között új hűtő-fűtő berendezést építenek ki hővisszanyerős szellőzőgéppel kiegészítve. Emellett az áruház belső tere is megújul. 

Hogy pontosan mi történik a paksi Lidllel, a Teol cikkében még többet olvashat. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

