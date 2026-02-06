Kiderült, kik voltak az MVM-es csalók, akiknek emberek százait sikerült átverniük + videó

Három adathalász csaló valótlan befizetés kezdeményezésével, az MVM Next Zrt. nevével visszaélve szerzett személyes és bankkártyaadatokat, a somogyi rendőrök Budapesten fogták el őket – adta hírül a rendőrségi portál.
A kibernyomozók információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt folytatnak nyomozást három francia állampolgár ellen, akiket február 3-án értek tetten egy fővárosi luxusapartmanban, amint éppen adathalász üzeneteket terjesztettek. A férfiakat a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevetési egysége fogta el, majd vitte Kaposvárra, ahol információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki őket.
A 19 és a két 23 éves férfitól számos mobiltelefont, SIM-kártyát, márkás ruházati cikkeket és közel 8,5 millió forintot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is tart, az azonban bizonyos, hogy a csalásnak több százan estek áldozatul. A rendőrök a férfiakat bűnügyi őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a Siófoki Járásbíróság február 6-án rendelt el.
