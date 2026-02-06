Kiderült, kik voltak az MVM-es csalók, akiknek emberek százait sikerült átverniük + videó

A 19 és a két 23 éves férfitól számos mobiltelefont, SIM-kártyát, márkás ruházati cikkeket és közel 8,5 millió forintot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is tart, az azonban bizonyos, hogy a csalásnak több százan estek áldozatul. A rendőrök a férfiakat bűnügyi őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a Siófoki Járásbíróság február 6-án rendelt el.