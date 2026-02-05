Rendkívüli

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

Egressy Mátyásszomorú hírlánchídduna

Szomorú hír érkezett Egressy Mátyásról

Január közepén tűnt el a 18 éves fiatal.

Magyar Nemzet
Forrás: Tények2026. 02. 05. 19:36
illusztráció Fotó: Polyák Attila
Január 17-én tűnt el Egressy Mátyás, egy 18 éves fiatal, miután hazaindult a budapesti hajnalban az egyik szórakozóhelyről. Azóta nem ment haza, azonban egyre több dolog derült ki az ügyről. 

Ma már tudni lehet, hogy Mátyás a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amivel hazajuthatott volna XI. kerületi otthonába, azonban ehhez Kelenföldön le kellett volna szállnia. A fiatalember azonban elaludt a buszon, az Örs vezér terén, a járat végállomásán felkeltették és leszállították a buszról. A BKK közleményében azt írta, beszámítható állapotban volt. Ott több fiatal is látta, sőt beszéltek vele, erről az alábbi cikkben olvashat.

Később kamerafelvételek alapján megállapították, hogy a fiatal felment a Lánchídra, ahol aztán a rendőrség egy elhagyott kulcscsomót talált. Azt a fiú édesapja azonosította.

Az egyik Dunán közlekedő hajó kamerája sajtóhírek szerint rögzítette, hogy valaki a jeges vízbe zuhant. A hatóságok a Dunában is keresik a fiatalt, ám az elmúlt hetekben munkájukat többek között a jégzajlás is megnehezítette. A Tények megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, amely friss információval szolgált Egressy Mátyás ügyével kapcsolatban:

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a fiatalt továbbra is eltűntként keressük.

Egressy Mátyás holttestét tehát egyelőre nem találták meg. Január végén a rendőrök kerestek még valakit a Dunában, az ő megtalálásáról sincs hír.


 

 

