Szomorú hír érkezett Egressy Mátyásról

Az egyik Dunán közlekedő hajó kamerája sajtóhírek szerint rögzítette, hogy valaki a jeges vízbe zuhant. A hatóságok a Dunában is keresik a fiatalt, ám az elmúlt hetekben munkájukat többek között a jégzajlás is megnehezítette. A Tények megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, amely friss információval szolgált Egressy Mátyás ügyével kapcsolatban:

Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a fiatalt továbbra is eltűntként keressük.

Egressy Mátyás holttestét tehát egyelőre nem találták meg. Január végén a rendőrök kerestek még valakit a Dunában, az ő megtalálásáról sincs hír.