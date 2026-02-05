Január 17-én tűnt el Egressy Mátyás, egy 18 éves fiatal, miután hazaindult a budapesti hajnalban az egyik szórakozóhelyről. Azóta nem ment haza, azonban egyre több dolog derült ki az ügyről.
Szomorú hír érkezett Egressy Mátyásról
Január közepén tűnt el a 18 éves fiatal.
Ma már tudni lehet, hogy Mátyás a Március 15. téren felszállt a 907-es éjszakai buszra, amivel hazajuthatott volna XI. kerületi otthonába, azonban ehhez Kelenföldön le kellett volna szállnia. A fiatalember azonban elaludt a buszon, az Örs vezér terén, a járat végállomásán felkeltették és leszállították a buszról. A BKK közleményében azt írta, beszámítható állapotban volt. Ott több fiatal is látta, sőt beszéltek vele, erről az alábbi cikkben olvashat.
További Belföld híreink
Később kamerafelvételek alapján megállapították, hogy a fiatal felment a Lánchídra, ahol aztán a rendőrség egy elhagyott kulcscsomót talált. Azt a fiú édesapja azonosította.
További Belföld híreink
Az egyik Dunán közlekedő hajó kamerája sajtóhírek szerint rögzítette, hogy valaki a jeges vízbe zuhant. A hatóságok a Dunában is keresik a fiatalt, ám az elmúlt hetekben munkájukat többek között a jégzajlás is megnehezítette. A Tények megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, amely friss információval szolgált Egressy Mátyás ügyével kapcsolatban:
Megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a fiatalt továbbra is eltűntként keressük.
Egressy Mátyás holttestét tehát egyelőre nem találták meg. Január végén a rendőrök kerestek még valakit a Dunában, az ő megtalálásáról sincs hír.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tiszta vizet önt a pohárba Lázár János + videó
A miniszter lesz a Hír TV péntek esti műsorának vendége.
Szombaton lesz az állatok farsangja + videó
Tíztől várja a családokat a Fővárosi Állat- és Növénykert.
Újabb pert vesztett Márki-Zay Péter, végrehajtás indulhat ellene a milliós tartozás miatt
Valótlan állításokat tett, amelyekkel megsértette a felperesek jó hírnevét.
A régi elitek akarnak visszatérni a választáson, azok, akik egyszer már tönkretették az országot + videó
Lázár János a választás tétjéről beszélt a Lázárinfón.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tiszta vizet önt a pohárba Lázár János + videó
A miniszter lesz a Hír TV péntek esti műsorának vendége.
Szombaton lesz az állatok farsangja + videó
Tíztől várja a családokat a Fővárosi Állat- és Növénykert.
Újabb pert vesztett Márki-Zay Péter, végrehajtás indulhat ellene a milliós tartozás miatt
Valótlan állításokat tett, amelyekkel megsértette a felperesek jó hírnevét.
A régi elitek akarnak visszatérni a választáson, azok, akik egyszer már tönkretették az országot + videó
Lázár János a választás tétjéről beszélt a Lázárinfón.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!