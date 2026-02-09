férfimiskolcfiatal lány

Nagyon jól tudta a borsodi férfi, hogy túl fiatal hozzá a lány, de úgy tűnik, nem különösebben érdekelte

Ezt nem lett volna szabad.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 11:55
illusztráció Forrás: Pexels
Vádat emelt egy férfi ellen a Miskolci Járási Ügyészség gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt, mert egy kislánnyal készpénzért szexuális cselekményeket végzett – fogalmaz az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlott tavaly január elején éppen autózott Miskolc iparterületén, majd az út melletti járdán sétáló kiskorúval beszélgetett, aki beült az autóba. Útközben a vádlott megkérdezte tőle, hány éves. A sértett azt válaszolta, hogy 14. Mikor a férfi visszakérdezett, annyit felelt, hogy elmúlt 14 éves. Végül megálltak egy parkolóban, ahol ötezer forintért a sértett a vádlott számára szexuális cselekményt végzett.

Másnap kora délután a vádlott ugyanabban az utcában megjelent autóval, a sértettet kereste, akitől megkérdezte, hogy van-e kedve vele menni. A sértett beült az autóba, majd egy bokros területhez mentek. A férfi hétezer forintért, a lány beleegyezésével szexuális cselekményt végzett.

A vádlott tudta, hogy a kiskorú sértett nem töltötte be a 18. életévét, ennek ellenére létesített vele szexuális kapcsolatot, ellenszolgáltatásért.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével, egyidejűleg indítványozta végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amellyel összefüggésben tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

