Nagyon jól tudta a borsodi férfi, hogy túl fiatal hozzá a lány, de úgy tűnik, nem különösebben érdekelte

A vádirat szerint a vádlott tavaly január elején éppen autózott Miskolc iparterületén, majd az út melletti járdán sétáló kiskorúval beszélgetett, aki beült az autóba. Útközben a vádlott megkérdezte tőle, hány éves. A sértett azt válaszolta, hogy 14. Mikor a férfi visszakérdezett, annyit felelt, hogy elmúlt 14 éves. Végül megálltak egy parkolóban, ahol ötezer forintért a sértett a vádlott számára szexuális cselekményt végzett.

Másnap kora délután a vádlott ugyanabban az utcában megjelent autóval, a sértettet kereste, akitől megkérdezte, hogy van-e kedve vele menni. A sértett beült az autóba, majd egy bokros területhez mentek. A férfi hétezer forintért, a lány beleegyezésével szexuális cselekményt végzett.