Rémisztő roncsautó-installáció került ki a 37-es út mellé

A 72. kilométerszelvényben kihelyezett installáció egy emelvényen lévő roncsautó. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyorshajtás, az ittas vagy figyelmetlen vezetés, valamint a felelőtlen közlekedési magatartás súlyos, akár visszafordíthatatlan következményeire. A projekt a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, a Zempléni Spartacus Vadásztársaság, valamint a terület tulajdonosa és az installáció kivitelezője, Vincze Viktor együttműködésével valósult meg.