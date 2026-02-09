A 72. kilométerszelvényben kihelyezett installáció egy emelvényen lévő roncsautó. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyorshajtás, az ittas vagy figyelmetlen vezetés, valamint a felelőtlen közlekedési magatartás súlyos, akár visszafordíthatatlan következményeire. A projekt a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, a Zempléni Spartacus Vadásztársaság, valamint a terület tulajdonosa és az installáció kivitelezője, Vincze Viktor együttműködésével valósult meg.
Rémisztő roncsautó-installáció került ki a 37-es út mellé
A baleset-megelőzés jegyében helyezte ki a különleges műalkotást Sátoraljaújhely külterületén a rendőrség.
