Nem elég, hogy vegzálta a járókelőket, még ki is szúrta az autók abroncsait Budán a tetovált arcú férfi

Állítólag nagyon feltűnő volt.

2026. 02. 09. 12:38
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Bejelentés érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra február 8-án, vasárnap este arról, hogy a XII. kerületben, a Csörsz parknál egy feltűnő arctetoválású férfi inzultálja a járókelőket – adta hírül a rendőrségi portál. 

A rendőrök a bejelentés alapján a helyszínen igazoltatták a 34 éves J. Tamást, akiről intézkedés közben kiderült az is, hogy a környéken két autó gumiabroncsát is kiszúrta.

A férfit az újbudai rendőrök elfogták és a XII. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították, ahol rongálás vétség gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.

 

