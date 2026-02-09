Nem elég, hogy vegzálta a járókelőket, még ki is szúrta az autók abroncsait Budán a tetovált arcú férfi

A rendőrök a bejelentés alapján a helyszínen igazoltatták a 34 éves J. Tamást, akiről intézkedés közben kiderült az is, hogy a környéken két autó gumiabroncsát is kiszúrta.

A férfit az újbudai rendőrök elfogták és a XII. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították, ahol rongálás vétség gyanúja miatt indult ellene büntetőeljárás.