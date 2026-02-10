Valentin-napbelföldi utazásbelföldi foglalás

Pörög a belföldi utazási piac: itt pihennek a magyar párok Valentin-napon

Február közepén ismét megélénkül a belföldi turizmus, a szerelmesek napja megmozgatja a piacot. Valentin-nap környékén a foglalások döntő többsége két főre szól, a magyar párok jellemzően két éjszakára utaznak, elsősorban hoteleket választanak, miközben a wellness-szolgáltatások iránti kereslet is kiugró. Ezek a városok és térségek számítanak a legnagyobb nyerteseknek ebben az időszakban.

2026. 02. 10. 11:17
2026. 02. 10. 11:17
Többen választják a pihenést a Valentin-napon
A Valentin-nap továbbra is az egyik legerősebb időszak a belföldi rövid utazások piacán. A párok elsősorban két éjszakás pihenésekben gondolkodnak, a négycsillagos hotelek és a wellness-szolgáltatások iránt pedig kiemelkedő az érdeklődés – derül ki a Szállás.hu foglalási adataiból. A számokból az is jól látszik, mely városok és régiók profitálnak leginkább a szerelmesek hétvégéjéből.

Valentin-nap
Egert nagyon sokan keresik fel Valentin-nap idején

A kétfős, belföldi foglalások élén Valentin-nap hétvégéjén Budapest áll, amelyet Eger és Hajdúszoboszló követ. 

A Szállás.hu szerint a legnépszerűbb úti célok között szerepel még Hévíz, Gyula, Zalakaros és Pécs, míg a top tízes lista végére Siófok, valamint holtversenyben Miskolc és Szeged került, a tizedik helyet Egerszalók foglalja el.

A régiók közötti versenyben Észak-Magyarország bizonyult a legerősebbnek: a kétfős foglalások 21 százaléka ide irányul. Budapest és vonzáskörzete, valamint a Balaton térsége közel azonos arányt ért el, ezeket Nyugat-Dunántúl, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Közép-Dunántúl követi.

Valentin-nap idején két éjszakára foglaltak szállást 

A páros foglalások 58 százaléka kétéjszakás tartózkodásra szól, míg az egyéjszakás utazások aránya 30 százalék. Három éjszakára a foglalások 11 százaléka érkezett, négy vagy annál hosszabb időszakra pedig mindössze a vendégek egy százaléka foglalt szállást a Valentin-nap környékén. A szállástípusok rangsorát egyértelműen a hotelek vezetik: a kétfős foglalások 56 százaléka ebbe a kategóriába tartozik. 

A két főre szóló Valentin-napi foglalások 60 százalékánál ellátást is kértek a vendégek, ezen belül leggyakrabban félpanziós csomagot választottak. A hoteleket az apartmanok követik 19 százalékos aránnyal, míg a vendégházak a foglalások 13 százalékát adják. A panziók részesedése 9 százalék, egyéb szállástípusokat pedig csupán a vendégek 3 százaléka választott.

Minimum 70 ezret költenek szállásra a magyarok

A Szállás.hu adatai szerint a kosárértékekben markáns különbségek figyelhetők meg a szállástípusok között. 

Az apartmanoknál, panzióknál és vendégházaknál a 70 ezer forint alatti kosárérték aránya a legmagasabb, míg a hoteleknél a foglalások több mint fele a 70–170 ezer forint közötti kategóriába esik.

A Valentin-nap különösen felfűti a wellness-szálláshelyek iránti keresletet: a párok körében a Szállás.hu wellness-foglalásainak aránya eléri az 56 százalékot. Számos szállásadó ilyenkor tematikus ajánlatokkal készül, például romantikus élőzenével, ünnepi vagy gyertyafényes vacsorával, pezsgős bekészítéssel, illetve olyan extra szolgáltatásokkal, mint a páros masszázs vagy a különleges szaunaprogramok.

A vendégek körében ebben az időszakban továbbra is a fürdők és a wellnessélmények számítanak a legnépszerűbb programoknak. Kiemelkedő érdeklődés övezi a sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőt, a Gyulai Várfürdőt, a Hungarospa Hajdúszoboszlót, a Zalakarosi Fürdőt, valamint a fővárosi Széchenyi Gyógyfürdőt és Uszodát. .

A busójárás hatása is megjelenik a foglalásokban

A szezonális élményprogramok közül a mohácsi busójárás gyakorolja a legerősebb hatást a keresletre. A Szállás.hu adatai szerint a rendezvény hétvégéjén a gyermekkel utazók körében Pécs, Harkány és Villány szálláshelyei részesültek a legnagyobb arányban a foglalásokból.

A párok és családok kedvenc belföldi programjai és látnivalói Valentin-nap környékén a Szállás.hu Programok csapata szerint:

  • Gyógy- és Wellnessfürdő Sárvár
  • Gyulai Várfürdő
  • Hungarospa Hajdúszoboszló
  • Zalakarosi Fürdő
  • Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
  • Mohácsi Busójárás
  • Tropicarium
  • Visegrádi Fellegvár
  • Festetics-kastély, Keszthely

Nem csak belföldre utaznak a párok. Bár a klasszikus külföldi romantikus úti célok – Párizs, Velence vagy Róma – továbbra is népszerűek, egyre többen keresnek kevésbé zsúfolt, mégis hangulatos alternatívákat. Ezek a helyszínek egyre kedveltebbek Valentin-napi utazáshoz.

