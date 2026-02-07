Valentin-naputazásköltség

Nem csak Párizs a szerelem városa: alternatív európai úti célok Valentin-napra

Egy rövid, hétvégi utazás sok pár számára vonzóbb lehet, mint a hagyományos Valentin-napi programok. A szerelmesek napjának közeledtével egyre többen keresnek olyan európai úti célokat, amelyek romantikus hangulatot kínálnak, ugyanakkor árban és élményben is alternatívát jelentenek a már jól ismert helyszínekhez képest. Ezek az új kedvenc Valentin-napi célpontok.

Gazsó Rita
2026. 02. 07. 16:54
Fotó: FRANK FELL Forrás: Robert Harding RF
Valentin-nap előtt sok pár gondolkodik el azon, hogy kilépve a sémákból az ilyenkor megszokott vacsora helyett inkább élményt ajándékozzon egymásnak, akár egy rövid, romantikus városi kiruccanás formájában. Bár a klasszikus úti célok – Párizs, Velence vagy Róma – továbbra is népszerűek, egyre többen keresnek kevésbé zsúfolt, mégis hangulatos alternatívákat.

Valentin-nap
Valentin-nap környékén Szantorini csendesebb időszaka ideális egy romantikus, városi kiruccanáshoz
Fotó: Pexels/Sergey Guk

Az Independent utazási összeállítása is ezt a trendet erősíti: alternatív romantikus úti célokat mutat be, amelyek elkerülik a tömegturizmust, mégis különleges hangulattal, gazdag kulturális kínálattal és emlékezetes élményekkel várják a párokat Valentin-nap környékén.

A válogatásban szerepel csendesebb olasz város, ahol a reneszánsz örökség és a helyi gasztronómia dominál, északi városok, amelyek a modern életet ötvözik természetközeli élményekkel – fjordokkal, szaunákkal, látványos tájakkal –, valamint mediterrán helyszínek, ahol a történelmi utcák, a tenger közelsége és a naplementék adják a romantikus alaphangulatot.

Valentin-nap: romantika új helyszíneken

Az Independent Valentin-napi úti célként ajánlja Szantorinit, amely a zsúfolt nyári hónapokon kívül ilyenkor jóval csendesebb arcát mutatja. A naplementék, a fehérre meszelt házak és a tenger közelsége továbbra is a világ legromantikusabb élményei közé tartoznak, de februárban vagy kora tavasszal jóval nyugodtabb környezetet kínál mindehhez.

Az olasz Ferrara szintén alternatívát kínál azoknak, akik a reneszánsz hangulatot keresik, de elkerülnék Firenze vagy Velence tömegeit. A város történelmi utcái, kastélyai és gasztronómiája ideális terepet adnak egy lassabb, sétálós, beszélgetős hétvégéhez.

A mediterrán hangulat kedvelőinek egyebek mellett Valletta, Málta fővárosa kínál alternatívát. A történelmi óváros, a tenger közelsége, a naplementés séták és a kompjáratok mind hozzájárulnak a romantikus atmoszférához, miközben az időjárás télen is barátságosabb, mint Észak-Európában.

Északi városok: romantika másképp

A romantikus utazások tervezésekor egyre többen fordulnak észak felé. Oslo a modern városi életet ötvözi a természet közelségével: fjordok, szaunák, letisztult dizájn és pezsgő gasztrokultúra adja a város különleges hangulatát. 

A skót Peebles ezzel szemben vidéki, mesebeli környezetet kínál, kastélyszállásokkal és történelmi atmoszférával – igazi „slow travel” élményt.

A listán szereplő Reykjavík azoknak lehet vonzó, akik a romantikát kalanddal kötnék össze: geotermikus fürdők, vad természeti tájak, sőt, szerencsés esetben az északi fény látványa is része lehet az élménynek.

Ennyiért romantikázhatunk

Megnéztük, átlagosan milyen árakat találni, mennyibe kerülhet egy 2-3 napos hétvégi városi kiruccanás két főre.

Európai viszonylatban egy Valentin-napi hosszú hétvége átlagosan az alábbi keretben mozog:

  • Szantorinire a legolcsóbb retúr repülőjegyet nagyjából 35–47 ezer forint körül találni Budapestről, ha időben foglalunk. Ez tipikusan drágább mediterrán célpont, de februárban még akadnak kedvező árak is. A Booking.com oldalon olcsóbb, panzió, hostel szinten már napi 8–14  ezer forintért is szerepel szállás, a középkategóriában ugyanez 22–40 ezer forint. A luxus butikhotelben ugyanez 50 ezer forintba kerülhet éjszakánként februárban.
  • Ferrarát, mivel nincs közvetlen járat Budapestről, olyan környékbeli olasz reptérről lehet megközelíteni, mint Bologna vagy Velence. Ide egy retúr repülőjegy a legolcsóbban fejenként 25–50 ezer forint lehet Valentin-nap környékén. Természetesen innen tovább kell utazni vonattal vagy busszal Ferrarába, ami 5–15 ezer forint pluszköltséget jelent. A szállás Ferrarában nem olcsó, éjszakánként 25-30 ezer forint körül indulnak az árak.
  • Máltára, a Valletta (Luqa) repterére Budapestről a Skyscanner szerint akár 10–11  ezer forinttól is indulhatnak a retúrjegyek. Szálláshelyet már 16 ezer körül is kínálnak éjszakánként, de legalább egytucatnyit találtunk 25 ezer alatt. 
  • Oslo is egyre kedveltebb célpont ilyenkor. Ide a retúrjegyek 25–30 ezer forintnál indulnak februárban. Oslo nem olcsó hely, a Bookingon a jobb értékelésű szálláshelyek 24–25 ezer forint körül indulnak egy éjszakára.
  • Peeblesnek nincs saját repülőtere, a legközelebbi ilyen Edinburgh-ben van, ami 35–40 kilométerre van Peeblestől. Innen busszal vagy vonattal lehet tovább utazni a skót városba. Edinburgh-be már nagyjából 20 ezertől találhatóak akciós retúrjegyek a februári időszakra, a buszjegyárak 4 és 8 ezer forint között vannak a két város között. Peebles egy kisebb város, ahol inkább Bed and Breakfast (B&B) vendégházak találhatóak, nem nagy lánchotelek, amelyek 14–22 ezer forint körüli áron kínálnak szállást éjszakánként, míg középkategóriás szállodában 22–30 ezer forinttal érdemes számolni.
  • Reykjavíkba legolcsóbban 40 ezer forint körül láttunk repülőjegyet. Az izlandi városban olcsóbb szállásokat, hostelszobákat már 15–20 ezer forintért találhatunk, a középkategóriás szállások ára 30–40 ezer, míg az exkluzívabb szállások 40–60 ezer forint.

Nem a helyszín neve, hanem az élmény számít

Egy romantikus, kétfős, európai Valentin-napozás költségei összességében erősen célpontfüggőek. A repülőjegyet és szállást az imént írtuk, az étkezésre pedig érdemes külön keretet számolni: a mediterrán városokban nagyjából 18–35 ezer forintot naponként, míg az északi célpontoknál ez 35–75 ezer forint között mozoghat két főre, természetesen ez nagyban függ az úti céltól és az étterem kategóriájától. 

Ezzel együtt egy 2-3 napos hétvége teljes költsége jellemzően nagyjából 200–600 ezer forint között alakulhat, a mediterrán desztinációk inkább az alsó, Oslo és Reykjavík inkább a felső tartományban, a foglalás időzítésétől és a választott kategóriáktól függően.

A szakértők szerint a Valentin-napi utazásoknál egyre kevésbé a „kötelező” romantikus városnevek számítanak, sokkal inkább az, hogy közös élményt adjon az utazás. Egy kevésbé ismert olasz város, egy fjord melletti szauna vagy egy mediterrán naplemente ugyanúgy – vagy akár még jobban – képes emlékezetessé tenni az ünnepet, mint a jól bejáratott turistacélpontok.

