Nem csak Párizs a szerelem városa: alternatív európai úti célok Valentin-napra

Valentin-nap előtt sok pár gondolkodik el azon, hogy kilépve a sémákból az ilyenkor megszokott vacsora helyett inkább élményt ajándékozzon egymásnak, akár egy rövid, romantikus városi kiruccanás formájában. Bár a klasszikus úti célok – Párizs, Velence vagy Róma – továbbra is népszerűek, egyre többen keresnek kevésbé zsúfolt, mégis hangulatos alternatívákat.

Valentin-nap környékén Szantorini csendesebb időszaka ideális egy romantikus, városi kiruccanáshoz

Fotó: Pexels/Sergey Guk

Az Independent utazási összeállítása is ezt a trendet erősíti: alternatív romantikus úti célokat mutat be, amelyek elkerülik a tömegturizmust, mégis különleges hangulattal, gazdag kulturális kínálattal és emlékezetes élményekkel várják a párokat Valentin-nap környékén.

A válogatásban szerepel csendesebb olasz város, ahol a reneszánsz örökség és a helyi gasztronómia dominál, északi városok, amelyek a modern életet ötvözik természetközeli élményekkel – fjordokkal, szaunákkal, látványos tájakkal –, valamint mediterrán helyszínek, ahol a történelmi utcák, a tenger közelsége és a naplementék adják a romantikus alaphangulatot.

Valentin-nap: romantika új helyszíneken

Az Independent Valentin-napi úti célként ajánlja Szantorinit, amely a zsúfolt nyári hónapokon kívül ilyenkor jóval csendesebb arcát mutatja. A naplementék, a fehérre meszelt házak és a tenger közelsége továbbra is a világ legromantikusabb élményei közé tartoznak, de februárban vagy kora tavasszal jóval nyugodtabb környezetet kínál mindehhez.

Az olasz Ferrara szintén alternatívát kínál azoknak, akik a reneszánsz hangulatot keresik, de elkerülnék Firenze vagy Velence tömegeit. A város történelmi utcái, kastélyai és gasztronómiája ideális terepet adnak egy lassabb, sétálós, beszélgetős hétvégéhez.

A mediterrán hangulat kedvelőinek egyebek mellett Valletta, Málta fővárosa kínál alternatívát. A történelmi óváros, a tenger közelsége, a naplementés séták és a kompjáratok mind hozzájárulnak a romantikus atmoszférához, miközben az időjárás télen is barátságosabb, mint Észak-Európában.

Északi városok: romantika másképp

A romantikus utazások tervezésekor egyre többen fordulnak észak felé. Oslo a modern városi életet ötvözi a természet közelségével: fjordok, szaunák, letisztult dizájn és pezsgő gasztrokultúra adja a város különleges hangulatát.