Megőrizte a legenda, kitől származik az első Valentin-napi üzenet

Bálint napját már 1446-ban is ünnepelték, és az 1700-as években váltak divatossá a Valentin-verseskötetek is. A XIX. században pedig ezen a napon üdvözlőkártyákat is küldtek egymásnak az emberek.

Magyarországon a Valentin-nap megünneplése a kilencvenes években kezdődött.

Az első Valentin-napi üzenetet nem más írta, mint Szent Valentin, aki valójában nem is szent.

Nagyjából a 270-es évek tájékán Valentin püspök börtönben volt, és a kivégzését várta, amikor az őt őrző őr lánya beleszeretett. Amikor a püspököt vitték a vesztőhelyre február közepén, a szerelmesek pogány ünnepén, akkor egy levélkét dobott a lány felé, amit úgy írt alá:

A Te Valentinod.

Ez lehetett az első Valentin-napi üzenet.

Egy másik verzió szerint nem volt semmilyen lány, csak annyi történt, hogy miközben vitték a vesztőhelyre Valentint, azt kiáltotta a tömegnek, hogy „Ne felejtsétek Valentint!” és hogy „Szeretlek benneteket!”