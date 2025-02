Bálna nyelte le a kajakost, majd kiköpte + videó

Adrián Simancas kajakozás közben egy púposbálna áldozatává vált, mikor a hatalmas tengeri emlős kinyitotta a száját, és lenyelte a férfit a felfújható kajakjával együtt. A Bahía El Águila partjainál, a Magellan-szorosban történt eseményt a kajakos apja, Dell Simancas videóra vette.

Bálna nyelte el a kajakost (Fotó: AFP)

A felvételen jól látszik, ahogy a bálna hatalmas szája felbukkan a vízből, majd lenyeli a kajakost. Pillanatok múlva a bálna farka tűnik fel a víz felszínén, mielőtt mélybe merülne. Adrián Simancas szerencsére sértetlenül került ki a bálna szájából, és a kajakjával együtt a felszínre került.

„Nyugalom, nyugalom” – kiáltotta spanyolul az apa a videón, amint fia újra a felszínen volt. Adrián később az Associated Pressnek elmondta, hogy a bálna szájában azt hitte, hogy meghal. A félelem azonban a felszínre kerülés után is megmaradt benne, attól tartva, hogy a bálna az apját is megtámadja, vagy a hideg víz miatt megfagy.

Végül apjához evezett, és mindketten sértetlenül partra értek.

A Magellan-szoros, Santiago délkeleti részén, népszerű turisztikai célpont, vízi sportok kedvelt helyszíne. Bár a bálnatámadások ritkák a chilei vizeken, a teherhajókkal való ütközésekből eredő bálnapusztulás gyakori.

