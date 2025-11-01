Egy magyar és egy nagy visszatérő a Liverpool kezdőcsapatában

Nem feltétlenül az Aston Villa a legjobb ellenfél a Liverpoolnak arra, hogy lezárja a vereségsorozatát a Premier League-ben. A két gárda elmúlt öt egymás elleni bajnokijából ugyan egyet sem veszítettek el a Vörösök, ám két alkalommal is pontosztozkodással zárult az összecsapás. Ma este (21.00, tv: Spíler1) Szoboszlai Dominikéknak már szinte a döntetlenre is sikerként kellene tekinteni, mivel a címvédő a legutóbbi négy mérkőzését elveszítette az angol élvonalban, az Aston Villa viszont egyre jobb formába lendül: a legutóbbi hét meccséből hatot megnyert, a PL-ben zsinórban négy győzelemnél tart, a Tottenhamet és a Manchester Cityt is elintézte az elmúlt két fordulóban.

Szoboszlai ott van a kezdőben, Kerkeznek (képünkön) viszont várnia kell a bevetésre Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpooli szempontból a meccs előtti fő kérdés az volt, hogy a sérültek közül van-e olyan, aki Arne Slot rendelkezésére áll majd. A válasz igen, és talán éppen a legfontosabb kimaradó, Ryan Gravenberch tér vissza szombat este. Ő azonnal a kezdőcsapatba került, Alisson, Alexander Isak, Curtis Jones és Jeremie Frimpong azonban még a padra sem ül le. Ott Kerkez Milos és Pécsi Ármin lenne a szomszédjuk. Előbbi ezúttal nincs a kezdő tizenegyben, Andy Robertson lesz a balhátvéd. Szoboszlai Dominik viszont kirobbanthatatlan a csapatból, az Aston Villa ellen a középpályáról irányíthat.

Szoboszlai ismét a Liverpool kezdőcsapatában:

Team news is IN 🔐 #LIVAVL — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2025

Az Aston Villa kezdője:

Your Villa XI this evening at Anfield 👊 #LIVAVL pic.twitter.com/RfTC4akxbC — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 1, 2025

