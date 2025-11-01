LiverpoolAston Villa Kerkez MilosSzoboszlai DominikPremier League

Egy magyar és egy nagy visszatérő a Liverpool kezdőcsapatában

Ahogy immáron minden héten, ezen a szombaton is azért lép pályára a Liverpool, hogy megszakítsa a vereségsorozatát a Premier League-ben. Ma 21 órakor, a 10. fordulóban az Aston Villa látogat az Anfieldre, és az biztos, hogy a jó formában lévő birminghamiek nem könnyítik majd meg a címvédő dolgát – korábban sem tették. A Liverpool kezdőcsapatában nincsenek nagy meglepetések, Szoboszlai Dominik is kifut a pályára, Kerkez Milos viszont ezúttal a kispadra került.

Magyar Nemzet
2025. 11. 01. 19:48
Szoboszlai Dominik nem hiányozhat a Liverpool kezdőcsapatából Fotó: Adam Davy Forrás: PA Wire
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem feltétlenül az Aston Villa a legjobb ellenfél a Liverpoolnak arra, hogy lezárja a vereségsorozatát a Premier League-ben. A két gárda elmúlt öt egymás elleni bajnokijából ugyan egyet sem veszítettek el a Vörösök, ám két alkalommal is pontosztozkodással zárult az összecsapás. Ma este (21.00, tv: Spíler1) Szoboszlai Dominikéknak már szinte a döntetlenre is sikerként kellene tekinteni, mivel a címvédő a legutóbbi négy mérkőzését elveszítette az angol élvonalban, az Aston Villa viszont egyre jobb formába lendül: a legutóbbi hét meccséből hatot megnyert, a PL-ben zsinórban négy győzelemnél tart, a Tottenhamet és a Manchester Cityt is elintézte az elmúlt két fordulóban.

Szoboszlai ott van a kezdőben, Kerkeznek (képünkön) viszont várnia kell a bevetésre
Szoboszlai ott van a kezdőben, Kerkeznek (képünkön) viszont várnia kell a bevetésre Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpooli szempontból a meccs előtti fő kérdés az volt, hogy a sérültek közül van-e olyan, aki Arne Slot rendelkezésére áll majd. A válasz igen, és talán éppen a legfontosabb kimaradó, Ryan Gravenberch tér vissza szombat este. Ő azonnal a kezdőcsapatba került, Alisson, Alexander Isak, Curtis Jones és Jeremie Frimpong azonban még a padra sem ül le. Ott Kerkez Milos és Pécsi Ármin lenne a szomszédjuk. Előbbi ezúttal nincs a kezdő tizenegyben, Andy Robertson lesz a balhátvéd. Szoboszlai Dominik viszont kirobbanthatatlan a csapatból, az Aston Villa ellen a középpályáról irányíthat.

Szoboszlai ismét a Liverpool kezdőcsapatában:

Az Aston Villa kezdője:

 

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekműkorcsolya

Itt tartunk, a műkorcsolya is szétrohad

Bayer Zsolt avatarja

De szép lesz, amikor két drag queen fog „táncolni” a jégen…!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.