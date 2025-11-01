Tottenham Hotspur FCarsenalChelseaPremier League

A Chelsea nyerte a londoni derbit, mégsem a Kékek a forduló nyertesei

A Chelsea 1-0-s győzelmet aratott a Tottenham otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombat esti mérkőzésén. A Tottenham Hotspur észak-londoni riválisa, az Arsenal viszont nyert szombat délután, így az éllovas Ágyúsok már nyolc ponttal vezetnek a harmadik Spurs előtt, a második Bournemouth-t pedig hét ponttal előzik meg.

C. Kovács Attila
2025. 11. 01. 20:47
Joao Pedro betalált a Tottenham Hotspur elleni rangadón. Forrás: JUSTIN TALLIS/AFP
A Tottenham Hotspur és a Chelsea ellentétes utat jártak be az elmúlt egy hétben: a Spurs az Everton elleni 3-0-s bajnoki diadal után a Newcastle-től szenvedett 2-0-s vereséget a ligakupában, míg a Chelsea a Sunderland elleni 2-1-s bajnoki fiaskó után 4-3-as győzelemmel javított a kupában a Wolverhampton ellen.

Nagy csatát hozott a Tottenham Hotspur–Chelsea rangadó.
Nagy csatát hozott a Tottenham Hotspur–Chelsea rangadó. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A Tottenham Hotspur kezdőcsapata:

A Chelsea kezdője:

A Tottenham Hotspur hibáiból élt a Chelsea

A találkozó első nagyobb helyzetére egészen a 31. percig kellett várni, amikor is egy magasan megszerzett labda után Joao Pedro egy az egyben mehetett Guglielmo Vicarióra, azonban a Spurs kapusa lábbal védeni tudott, így maradt a 0-0.

Nem úgy a 34. percben. Micky Van de Ven a tizenhatos vonalánál vezette bele Moisés Caicedóba a labdát, a Chelsea ecuadori középpályása pedig lecsapott a lehetőségre, rávezette Vicarióra, majd továbbadta a labdát Joao Pedrónak, aki az üres kapu előtt nem hibázott (0-1). 

A 74. percben előbb Pedro Neto lövését védte Vicario, majd Reece James tüzelt, azonban az angol válogatott játékos próbálkozása ha nem is sokkal, de a kapu fölött hagyta el a játékteret.

A 93. percben egy kontra végén Jamie Bynoe-Gittens zárhatta volna le a mérkőzést, azonban egy az egyben Vicarióval fölé bombázta a labdát. Egy perccel később Joao Pedro került szintén hatalmas helyzetbe, azonban a Chelsea csatára Vicarióba rúgta a játékszert. 

Hiába az olasz kapus remek egyéni teljesítménye, a Chelsea így is 1-0-ra nyert a Tottenham ellen a forduló rangadóján.

Az Arsenal elhúzott a bajnokságban

A londoni derbi előtt öt másik mérkőzést is lejátszottak a Premier League-ben szombat délután. A listavezető Arsenal 2-0-s győzelmet aratott az újonc Burnley otthonában, ezzel megerősítette első helyét a tabella élén.

Az MTI beszámolójából kiderül, hogy Mikel Arteta együtteséből sérülés miatt hiányzott Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Noni Madueke és a csapatkapitány Martin Ödegaard is, de a londoniak így is már az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert a magyar származású Gyökeres Viktor és Declan Rice révén, amelyet a találkozó végéig meg is őriztek alsóházi ellenfelükkel szemben. Az Ágyúsok immár 12 tétmérkőzés óta veretlenek minden sorozatot figyelembe véve.

A Manchester United három egymást követő bajnoki győzelem után 2-2-es döntetlen ért el a Nottingham Forest otthonában úgy, hogy a félidőben még 1-0-ra vezetett Casemiro góljának köszönhetően, majd a második játékrészben hátrányba került. A 81. percben azonban Amad Diallo is betalált, így az MU megőrizte négy mérkőzés óta tartó bajnoki veretlenségét.

Premier League, 10. forduló

Szombat

  • Brighton–Leeds United 3-0 (1-0)
  • Burnley–Arsenal 0-2 (0-2)
  • Crystal Palace–Brentford 2-0 (1-0)
  • Fulham–Wolverhampton Wanderers 3-0 (1-0)
  • Nottingham Forest–Manchester United 2-2 (0-1)
  • Tottenham Hotspur–Chelsea 0-1 (0-1) 
  • Liverpool–Aston Villa 21.00 (tv: Spíler1)

Vasárnap

  • West Ham United–Newcastle United 15.00
  • Manchester City–Bournemouth 17.30
  • Sunderland–Everton 21.00

 

 

