A Chelsea nyerte a londoni derbit, mégsem a Kékek a forduló nyertesei

A Tottenham Hotspur és a Chelsea ellentétes utat jártak be az elmúlt egy hétben: a Spurs az Everton elleni 3-0-s bajnoki diadal után a Newcastle-től szenvedett 2-0-s vereséget a ligakupában, míg a Chelsea a Sunderland elleni 2-1-s bajnoki fiaskó után 4-3-as győzelemmel javított a kupában a Wolverhampton ellen.

Nagy csatát hozott a Tottenham Hotspur–Chelsea rangadó. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A Tottenham Hotspur kezdőcsapata:

A Chelsea kezdője:

A Tottenham Hotspur hibáiból élt a Chelsea

A találkozó első nagyobb helyzetére egészen a 31. percig kellett várni, amikor is egy magasan megszerzett labda után Joao Pedro egy az egyben mehetett Guglielmo Vicarióra, azonban a Spurs kapusa lábbal védeni tudott, így maradt a 0-0.

Nem úgy a 34. percben. Micky Van de Ven a tizenhatos vonalánál vezette bele Moisés Caicedóba a labdát, a Chelsea ecuadori középpályása pedig lecsapott a lehetőségre, rávezette Vicarióra, majd továbbadta a labdát Joao Pedrónak, aki az üres kapu előtt nem hibázott (0-1).

A 74. percben előbb Pedro Neto lövését védte Vicario, majd Reece James tüzelt, azonban az angol válogatott játékos próbálkozása ha nem is sokkal, de a kapu fölött hagyta el a játékteret.

A 93. percben egy kontra végén Jamie Bynoe-Gittens zárhatta volna le a mérkőzést, azonban egy az egyben Vicarióval fölé bombázta a labdát. Egy perccel később Joao Pedro került szintén hatalmas helyzetbe, azonban a Chelsea csatára Vicarióba rúgta a játékszert.

Hiába az olasz kapus remek egyéni teljesítménye, a Chelsea így is 1-0-ra nyert a Tottenham ellen a forduló rangadóján.

Az Arsenal elhúzott a bajnokságban

A londoni derbi előtt öt másik mérkőzést is lejátszottak a Premier League-ben szombat délután. A listavezető Arsenal 2-0-s győzelmet aratott az újonc Burnley otthonában, ezzel megerősítette első helyét a tabella élén.

Az MTI beszámolójából kiderül, hogy Mikel Arteta együtteséből sérülés miatt hiányzott Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Noni Madueke és a csapatkapitány Martin Ödegaard is, de a londoniak így is már az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert a magyar származású Gyökeres Viktor és Declan Rice révén, amelyet a találkozó végéig meg is őriztek alsóházi ellenfelükkel szemben. Az Ágyúsok immár 12 tétmérkőzés óta veretlenek minden sorozatot figyelembe véve.