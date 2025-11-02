Vinícius feldühítette Xabi Alonsót Mbappé különleges gesztusa után

Rendkívüli

Brutális késes támadás a brit vonaton, sok a sérült + videó

A spanyol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában a Real Madrid szombat este könnyedén, 4-0-ra legyőzte a vendég Valencia együttesét. A duplázó Kylian Mbappé helyett Vinícius Júnior lőtte a madridiak második tizenegyesét, a kihagyott büntetőt Xabi Alonso vezetőedző sem hagyta szó nélkül.

2025. 11. 02. 6:49
Xabi Alonso dühös volt Vinícius Júnior kimaradt tizenegyese miatt (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton)
A listavezető Real Madridban az aranycipős Kylian Mbappé két gólt szerzett: a 19. percben tizenegyesből, a 31.-ben akcióból talált be. A francia játékos mellett Jude Bellingham és Alvaro Carreras volt eredményes, de Vinícius Júnior is az lehetett volna, ugyanis az első félidő végén a brazil támadó is büntetőt rúghatott. A középre tartó kísérletét azonban kivédte a kapus, így nem csoda, hogy a madridiak vezetőedzője, Xabi Alonso is beszélt az esetről a 4-0-val zárult találkozó lefújását követő sajtótájékoztatón.

Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Vinícius Júnior (b–j) – Xabi Alonso mindhármukat megemlítette a Real Madrid győzelme után
Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Vinícius Júnior (b–j) – Xabi Alonso mindhármukat megemlítette a Real Madrid győzelme után (Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez)

Mbappé „csak" két gólig jutott a Real Madrid bajnokiján

A múlt héten megnyert El Clásico végén feszült hangulat alakult ki Vinícius és Alonso között, ám a brazil bocsánatkérése után csapaton belül lezárták az ügyet. A spanyol tréner ezúttal sem haragudott sokáig játékosára, pláne mert elmondása szerint Mbappé maga adta át a labdát, nem pedig Vinícius akarta megfosztani csapattársát a mesterhármas lehetőségétől.

Xabi Alonso dühös volt Vinícius kimaradt tizenegyese után

– Kylian az első számú büntetőrúgó, ezenfelül ők hozzák meg a döntést. A tizenegyesrúgás jó lehetőség, jó lett volna másodszor is betalálni belőle, de végül nem számított. 

Ettől még természetesen dühös voltam, hogy kimaradt a második büntető és akkor még nem lett 3-0, ám szerencsére Jude rögtön utána gólt szerzett, így hamar elszállt a frusztráltságom

nyilatkozta Alonso, aki a pályát a 79. percben egyszerre elhagyó Mbappé és Vinícius Valencia elleni teljesítményét összességében megdicsérte.

A Real Madrid kedden a Liverpool vendége lesz a Bajnokok Ligája alapszakaszában – mint azt Xabi Alonso megjegyezte, előtte az Anfielden nem tart edzést a csapat –, majd vasárnap a városi rivális Rayo Vallecano stadionjába látogat a spanyol bajnokságban.

