Kovács Zoltán: Hamarosan súlyos döntések születnek az Európai Unióban

Hétfőn az Igazság órája vendége Kovács Zoltán. Németh Balázs a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárral egyebek mellett a Németországban bevezetett katonai szolgálatról is beszél.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a Fidesz kőbányai, Halom utcai irodájában 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A műsor témái között szerepel, hogy Ukrajna „bűncselekmény hiányában” lezárta a nyomozást a kényszersorozást követően súlyosan bántalmazott Sebestyén József halála ügyében, valamint egybehangzó közvélemény-kutatási eredmények szerint Orbán Viktor megelőzi Magyar Pétert.

Az történik, aminek előbb-utóbb el kellett jönnie, hogy elindul a varázstalanítás. Hát a hókuszpókuszokkal próbálkoztak, tehát azért ne legyen kétségünk, sokat beszéltünk erről már a tavasz folyamán is, hogy azért ugyanúgy, ahogy a jelöltállításban megy egy színjáték, ugyanúgy a hangulatkeltésben, a várakozásteremtésben is, hogy is mondjam, feketeövesek végezték a munkát

– mondta Kovács Zoltán. Kiemelte: A baloldalon is elindult korrekció, a számokat elkezdik máshogy magyarázni a közvélemény-kutatók.

Az államtitkár szerint ugyanakkor még nem vagyunk az igazi kampányban.

Ez a kormány, amit most már 15. éve végez, az azért elég erős kontrasztot mutat azokhoz a tervekhez képest, amelyek itt az elmúlt hetekben napvilágot láttak, ebből kirajzolódik egy olyan masszív filozófiai értelemben baloldali nagy csomag, amely egy világlátást, egy attitűdöt tükröz, és hát a konkrét lépések, a tervezőasztalon megfogalmazott lépések pedig előrevetítenek egy olyan, a 90-es években már ismert forgatókönyvet, amely mindenről szól, csak nem az emberek érdekében történő politizálással egy baloldali megszólító csomagot fognak nekünk letenni az asztalra

– mutatott rá Kovács Zoltán.

A műsorban elhangzott: a politikacsinálás azért egy makacs dolog. Azt a munkát, amelyet helyben el kell végezni, amit azért a Fidesz-KDNP, mint pártszervezeti struktúra most már évtizedek óta a képviselői, az önkéntesei, a tagság évtizedek óta végez ebben az országban, azt azért nem lehet egy ilyen virtuális performanszra félreállítani, és azt mondani, hogy az nincs, majd mi jövünk, és akkor hirtelen minden más lesz.

Orbán Viktor folyamatosan erősödik, és úgy is szokott lenni, hogy a Fidesz-KDNP-nél is jobb az elfogadottsága és nagyobb a támogatottsága a miniszterelnöknek, miközben Magyar Pétert még a Tiszára szavazóknak a nagy része sem kedveli, nem hisz neki.

Elhangzott: Aki el akarja kerülni a háborút, az velünk tart, aki pedig egy olyan váltást akar, amelyben mindenféle ígéretek hangoznak el alapfeltételek és előkészítés nélkül, és egy nyilvánvaló baloldali irányt venne a magyar politika, egyúttal egyébként a háborúba való belesodródás kockázatát is beleértve, az válassza őket.

Az elmúlt 15 év intézkedései családi adókedvezményektől az egykulcsos adókon át az otthonteremtési támogatásokig, az alacsony rezsiárakig, a vállalkozásoknak adott támogatásokig, amelyek ilyen körülmények között, miközben egy szankciós rezsim alatt nyög Európa és nincs növekedés, ez mindenkinek jó

– sorolta az Orbán-kormány eredményeit Kovács.