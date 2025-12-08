Orbán ViktorIgazság órájaKovács ZoltánMagyar Péter

Kovács Zoltán: Hamarosan súlyos döntések születnek az Európai Unióban

Hétfőn az Igazság órája vendége Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Németh Balázs műsorában szó esik a Németországban újra bevezetett katonai szolgálatról, az ukrán hatóságok által „bűncselekmény hiányában” lezárt, kárpátaljai magyar Sebestyén József kényszersorozást követő bántalmazásos halála ügyéről, valamint arról, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások egybehangzóan Orbán Viktort mérik Magyar Péter elé.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 7:30
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a Fidesz kőbányai, Halom utcai irodájában 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a Fidesz kőbányai, Halom utcai irodájában 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Hétfőn az Igazság órája vendége Kovács Zoltán. Németh Balázs a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárral egyebek mellett a Németországban bevezetett katonai szolgálatról is beszél. 

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a Fidesz kőbányai, Halom utcai irodájában 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a Fidesz kőbányai, Halom utcai irodájában 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A műsor témái között szerepel, hogy Ukrajna „bűncselekmény hiányában” lezárta a nyomozást a kényszersorozást követően súlyosan bántalmazott Sebestyén József halála ügyében, valamint egybehangzó közvélemény-kutatási eredmények szerint Orbán Viktor megelőzi Magyar Pétert.

Az történik, aminek előbb-utóbb el kellett jönnie, hogy elindul a varázstalanítás. Hát a hókuszpókuszokkal próbálkoztak, tehát azért ne legyen kétségünk, sokat beszéltünk erről már a tavasz folyamán is, hogy azért ugyanúgy, ahogy a jelöltállításban megy egy színjáték, ugyanúgy a hangulatkeltésben, a várakozásteremtésben is, hogy is mondjam, feketeövesek végezték a munkát

 – mondta Kovács Zoltán. Kiemelte: A baloldalon is elindult korrekció, a számokat elkezdik máshogy magyarázni a közvélemény-kutatók.

Az államtitkár szerint ugyanakkor még nem vagyunk az igazi kampányban.

Ez a kormány, amit most már 15. éve végez, az azért elég erős kontrasztot mutat azokhoz a tervekhez képest, amelyek itt az elmúlt hetekben napvilágot láttak, ebből kirajzolódik egy olyan masszív filozófiai értelemben baloldali nagy csomag, amely egy világlátást, egy attitűdöt tükröz, és hát a konkrét lépések, a tervezőasztalon megfogalmazott lépések pedig előrevetítenek egy olyan, a 90-es években már ismert forgatókönyvet, amely mindenről szól, csak nem az emberek érdekében történő politizálással egy baloldali megszólító csomagot fognak nekünk letenni az asztalra

 – mutatott rá Kovács Zoltán.

A műsorban elhangzott: a politikacsinálás azért egy makacs dolog. Azt a munkát, amelyet helyben el kell végezni, amit azért a Fidesz-KDNP, mint pártszervezeti struktúra most már évtizedek óta a képviselői, az önkéntesei, a tagság évtizedek óta végez ebben az országban, azt azért nem lehet egy ilyen virtuális performanszra félreállítani, és azt mondani, hogy az nincs, majd mi jövünk, és akkor hirtelen minden más lesz.

Orbán Viktor folyamatosan erősödik, és úgy is szokott lenni, hogy a Fidesz-KDNP-nél is jobb az elfogadottsága és nagyobb a támogatottsága a miniszterelnöknek, miközben Magyar Pétert még a Tiszára szavazóknak a nagy része sem kedveli, nem hisz neki. 

Elhangzott: Aki el akarja kerülni a háborút, az velünk tart, aki pedig egy olyan váltást akar, amelyben mindenféle ígéretek hangoznak el alapfeltételek és előkészítés nélkül, és egy nyilvánvaló baloldali irányt venne a magyar politika, egyúttal egyébként a háborúba való belesodródás kockázatát is beleértve, az válassza őket. 

Az elmúlt 15 év intézkedései családi adókedvezményektől az egykulcsos adókon át az otthonteremtési támogatásokig, az alacsony rezsiárakig, a vállalkozásoknak adott támogatásokig, amelyek ilyen körülmények között, miközben egy szankciós rezsim alatt nyög Európa és nincs növekedés, ez mindenkinek jó

 – sorolta az Orbán-kormány eredményeit Kovács.

Növekszik az érdeklődés a nemzetközi térben is a magyar választások, illetve belpolitika iránt. Az államtitkár szerint a mi programunk ott van kint az asztalon. 

Pontosan tudható, hogy mit csináltunk, mi zajlik, és mit akarunk csinálni, mit akarunk folytatni. És ezt a következetes programot lépésről lépésre, nem úgy, ahogy a másik oldal mondja, minden évben ciklusról ciklusra alapoztuk meg azokkal a gazdasági, társadalmi, nemzetpolitikai és egyéb lépésekkel, amelyek 3-4 pilléren alapulva biztosítják azt, hogy ezeket a pilléreket egymással soha nem állítjuk szembe, soha nem történik olyan döntés, amely mondjuk a nemzetpolitika, a családtámogatás, az adók minimalizálása esetében egymásnak ellentmondana, és ebből egy olyan konzisztens rendszer jött létre, amely ellentmond mindennek, amit Nyugat-Európában megpróbálnak elhitetni velünk

– szögezte le Kovács Zoltán. Hozzátette: Ez a recept, ez az út működik.  

Brüsszel súlyos döntésre készül

Hangsúlyozta: Brüsszelből nyilvánvalóan egy olyan politikai erő győzelmét szeretnék Magyarországon, amely az ottani döntéseket hajtja végre. Emlékeztetett: nem is akarják tagadni, nem is akarják rejtegetni, nyíltan kimondták a tavaly őszi politikai vitában.

Ha valaki egy baloldali megszorító csomagra, egy úgynevezett progresszív politikai és gazdasági programra akar szavazni, akkor szavazzon rájuk. Ha arra szeretne támaszkodni, amit eddig elértünk közösen és folytatni szeretné azokat az előbb említett családpolitikai, gazdasági, társadalompolitikai elemeket, amelyek az ország működőképességét nyilvánvalóan bizonyították, akkor pedig ránk kell szavazni – közölte.

És itt az egyik legfontosabb dolog ennek egyébként a következményeként az, ami az elmúlt napokban zajlik, ez a béke és háború kérdése, tehát senkinek ne legyen kétsége, az előttünk álló néhány napban, egy-két hétben, 18-án van talán az európai uniós csúcs, olyan súlyos döntések fognak születni Európában, amelyek nem csak a háború, hanem utána az Unió működésével kapcsolatban is alapvető változásokat hozhatnak

 – húzta alá Kovács Zoltán.

Sikeres Nemzeti Konzultáció

Nagyon sikeres Nemzeti Konzultáció lesz hamarosan mögöttünk egyébként, mert, hogy amikor tervekről, cselekedetekről, tervezés különböző fázisairól, döntésekről és végrehajtásról beszélünk sosem árultunk zsákbamacskát, tehát talán Európában nincs is még egy olyan ország, ahol hasonló konzultációs mechanizmus működne, ami azt jelenti, hogy a cikluson belül két választás között is stratégiai, az ország jövőjét meghatározó témákban mindig megkérdezzük az emberek véleményét – fogalmazott az államtitkár.

A nemzeti konzultációk azok mindig irányt mutatnak, és ami aztán ennél fontosabb, akár egy itthoni, még inkább egyébként nemzetközi vitákban egy olyan mandátum megerősítést jelentenek, amelyet fel lehet mutatni ahhoz, hogy valaki azt tudja mondani, hogy amit csinál, annak van támogatottsága – jelentette ki.

Semmiből nem tanul a brüsszeli elit

Ursula von der Leyen megint kiállt, és elmondta, hogy ha törik, ha szakad, 135 milliárd eurót oda kell adni Ukrajnának, s felhasználnák az orosz vagyont is. A NATO főtitkára szerint pedig az eddigieknél sokkal jobban fel kell fegyvereznünk Ukrajnát azért, hogy majd aztán a béketárgyalásokon ha majd egyszer lesznek, akkor jobb pozícióban ülhessenek az asztalnál. Az is elhangzott, hogy havonta egymilliárd dollárra euróra lesz szüksége Ukrajnának csak a fegyverek szempontjából. 

Az ukrán vezetés és a nyugat-európai vezetés most már beszorult egy olyan sarokba, amelyből arcvesztés és a politikai elszámoltatás kockázata nélkül nagyon nehéz visszajönni – hangzott el.
 

Borítókép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a Fidesz kőbányai, Halom utcai irodájában 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

