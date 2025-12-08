Balatoni tájédesvízi halakragadozó halak

Veszélyes új halfajokat találtak a Balatonnál

A Hévízi-csatornában egyre több idegenhonos trópusi hal jelenik meg, amelyek alkalmazkodhatnak a hidegebb vizekhez, veszélyeztetve az ökológiát. Nem szokványos balatoni halak terjedhetnek a Kis-Balaton felé is.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08.
Idegenhonos, trópusi halak jelentek meg a Balaton közelében, amelyek már a fürdőzőket is csipkedik. A Hévízi-csatornában élő, gyorsan terjedő balatoni halak között ma már olyan fajok is feltűnnek, amelyek alkalmazkodtak a hidegebb időszakokhoz, sőt továbbjutottak a Kis-Balaton felé is – írja a Veol.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adatai szerint az elmúlt 24 évben 89 új halfaj bukkant fel hazai vizekben, így a jelenleg ismert idegenhonos fajok és hibridek száma már megközelíti a 130-at.

A szakemberek szerint az újonnan előkerülő halak többsége akváriumi eredetű díszhalfaj, amelyeket tulajdonosaik valószínűleg meguntak, vagy kinőtték az akváriumot, majd egyszerűen a természetes vizekbe engedték ki őket.

A Hévízi-csatornában olyan egzotikus fajok élnek, mint a jukatáni fogasponty, a citromsügér, a tűzfejű tarkasügér vagy a ragadozó jaguársügér.

Bár ezek a fajok elsősorban a meleg vízhez kötődnek, a kutatók attól tartanak, hogy hosszabb idő alatt akár a hidegebb környezethez is képesek lehetnek alkalmazkodni.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja.

 


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Napló/Nagy Lajos)

