Nem hihetünk Magyar Péterék hangzatos ígéreteinek

A Tisza Párt programjának illeszkednie kell az EU balliberális vezetőinek terveibe.

Bánó Attila
2025. 12. 08. 5:23
Fotó: Mirkó István
Az utóbbi napok nagy felháborodást keltő dokumentuma volt a Tisza Párt munkacsoportjától kiszivárgott konvergenciaprogram, amelyet Dálnoki Áron, Felcsuti Péter és állítólag Lengyel László írt alá. A dokumentum szerint a Tisza kormányra kerülése esetén számos területen emelkednének az adók, csökkennének a családi kedvezmények, és még az egyházak állami támogatását is megnyirbálnák.

A program kiszivárgása – kampány lévén – nagyon rossz­kor jött a Tisza Pártnak. Magyar Péter pártelnök a megszokott módszeréhez folyamodott, és tagadott. A kiszivárgás után azonnal a kormányoldal hazugságáról beszélt. Azt állította, hogy a dokumentum nem létezik, és azzal a Fidesz a Tisza sikeres jelöltállításáról, illetve saját hiányzó jelöltjeiről és programjáról próbálja elterelni a figyelmet. 

Egy hét elteltével viszont beismerte, hogy a kiszivárgott „kamuprogram” mégis létezik, csakhogy azt valakik a mesterséges intelligencia segítségével gyártották. Az elkövetők szerinte nem lehettek tiszások, mert pártjának programja nem a megszorításokról szól, hanem arról, hogy a Tisza Párt visszaadja az embereknek azt, „amit elloptak tőlük”.

 Magyar Péter szerint hazahozzák a magyaroknak járó uniós forrásokat, bevezetik a vagyonadót és zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Az így előteremtett pénzt pedig egy működő ország felépítésére fogják fordítani.

Nos, aki ezt a maszlagot beveszi, az azt is elhiszi Magyar Péternek, amit a nyáron mondott Strasbourgban, ahol 

letagadta, hogy engedély nélkül rögzítette feleségének, három gyermeke édesanyjának, hazánk volt igazságügyi miniszterének otthonukban elhangzott mondatait, majd a hangfelvételt nyilvánosságra hozta. Ezt az aljas cselekedetét akkor tagadta le, amikor egy spanyol EP-képviselő erre vonatkozó kérdést tett fel neki. 

Hazánkban köztudott, hogy Magyar Péter többek között ezzel a gyáva és alattomos húzásával indította be politikai karrierjét. A spanyol képviselőnek mégis szemrebbenés nélkül azt válaszolta, hogy ez csak a Fidesz-propaganda visszaböfögött, aljas hazugsága. A Tisza-vezért cseppet sem zavarta, hogy korábban ő maga is beismerte tettét, s erről tévéműsorokban is beszámolt.

A spanyol képviselőnek nyugodtan hazudhatott, az Európai Parlamentben ülő néppárti cimborái ezt úgyis érdemnek, a tehetség egyfajta megnyilvánulásának tartják.

 Hazudhat arról is, hogy miként virágoztatná fel az országot. Csak akkor miért titkolja a nagyszerű programot, miért mondta néhány főemberével együtt, hogy a választás előtt nem lehet mindenről beszélni, mert akkor megbukik a Tisza Párt? Vajon miért nem lehet bemutatni egy szép jövőt ígérő, valóságos gazdasági programot a választási kampány idején? 

A válasz kézenfekvő: mert ilyen program nincs. Ami van, amit ismerünk, az a több sebből vérző, kiszivárgott anyag. Arról meg valóban jobb volt hallgatni.

És mi a helyzet azzal a hatalmas bevétellel, amelyből Magyar Péter megteremtené a szebb jövőt? Bizony az a helyzet, hogy ez nem más, mint egy orbitális kamu. Hogy miért? 

Ha figyelembe vesszük az uniós országokkal szemben támasztott brüsszeli elvárásokat, nevezetesen az ukrajnai háború további finanszírozását, egy több évtizedes adósságcsapdát teremtő közös gigahitel felvételének támogatását, az ezekkel összefüggő állami megszorító intézkedések bevezetését, akkor a Tisza programjának illeszkednie kell az EU balliberális vezetőinek terveibe.

Ismerjük azokat a brüsszeli igényeket, sőt követeléseket, amelyek kötelező érvénnyel nehezednek a tagországokra, s amelyeknek a szolgalelkű balliberális politikusok igyekeznek megfelelni. Ursula von der Leyen nemrég bejelentette, hogy Európa háborúban áll Oroszországgal. Miért is állunk háborúban? Azért, mert ő, valamint Macron, Merz, Weber, Starmer, Rutte, és még néhány hasonszőrű, befolyásos futóbolond úgy döntött.

A legfőbb elvárások, illetve követelések között szerepel a hosszú távú eladósodás és a katonai kiadások drasztikus emelése. Ezeknek egy Tisza-kormány maradéktalanul eleget tenne, mert viszonoznia kell a Magyar Péternek nyújtott sokrétű támogatást, ide értve a mobillopó pártelnök mentelmi joga felfüggesztésének megtagadását.

Igen,

 a Tisza Párt csapdahelyzetben van, mert csak a magyar gazdaságot hátrányosan érintő tervet tehet le a megbízói asztalára. Brüsszel a magyaroknak mindenképp benyújtaná a számlát, amelyet azonban nem Magyar Péterék fizetnének meg, hanem a magyar adófizetők. 

Ezért nem hihetünk a notórius hazudozó hangzatos és szemfényvesztő ígéreteinek.

A szerző író, újságíró

 

