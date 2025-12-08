Nem hihetünk Magyar Péterék hangzatos ígéreteinek

Az utóbbi napok nagy felháborodást keltő dokumentuma volt a Tisza Párt munkacsoportjától kiszivárgott konvergenciaprogram, amelyet Dálnoki Áron, Felcsuti Péter és állítólag Lengyel László írt alá. A dokumentum szerint a Tisza kormányra kerülése esetén számos területen emelkednének az adók, csökkennének a családi kedvezmények, és még az egyházak állami támogatását is megnyirbálnák.

A program kiszivárgása – kampány lévén – nagyon rossz­kor jött a Tisza Pártnak. Magyar Péter pártelnök a megszokott módszeréhez folyamodott, és tagadott. A kiszivárgás után azonnal a kormányoldal hazugságáról beszélt. Azt állította, hogy a dokumentum nem létezik, és azzal a Fidesz a Tisza sikeres jelöltállításáról, illetve saját hiányzó jelöltjeiről és programjáról próbálja elterelni a figyelmet.

Egy hét elteltével viszont beismerte, hogy a kiszivárgott „kamuprogram” mégis létezik, csakhogy azt valakik a mesterséges intelligencia segítségével gyártották. Az elkövetők szerinte nem lehettek tiszások, mert pártjának programja nem a megszorításokról szól, hanem arról, hogy a Tisza Párt visszaadja az embereknek azt, „amit elloptak tőlük”.

Magyar Péter szerint hazahozzák a magyaroknak járó uniós forrásokat, bevezetik a vagyonadót és zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Az így előteremtett pénzt pedig egy működő ország felépítésére fogják fordítani.

Nos, aki ezt a maszlagot beveszi, az azt is elhiszi Magyar Péternek, amit a nyáron mondott Strasbourgban, ahol

letagadta, hogy engedély nélkül rögzítette feleségének, három gyermeke édesanyjának, hazánk volt igazságügyi miniszterének otthonukban elhangzott mondatait, majd a hangfelvételt nyilvánosságra hozta. Ezt az aljas cselekedetét akkor tagadta le, amikor egy spanyol EP-képviselő erre vonatkozó kérdést tett fel neki.

Hazánkban köztudott, hogy Magyar Péter többek között ezzel a gyáva és alattomos húzásával indította be politikai karrierjét. A spanyol képviselőnek mégis szemrebbenés nélkül azt válaszolta, hogy ez csak a Fidesz-propaganda visszaböfögött, aljas hazugsága. A Tisza-vezért cseppet sem zavarta, hogy korábban ő maga is beismerte tettét, s erről tévéműsorokban is beszámolt.