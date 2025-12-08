Jay OpetaiaIBFHuseyin Cinkarasérülésvilágbajnokprofi boksz

Brutális KO! A cirkálósúly veretlen ütőgépe előbb merevre verte ellenfelét, majd eltörte a csigolyáját

Kis híján tragédiával végződött az ausztrál Broadbeach-en rendezett profibokszgála. Ugyanis a cirkálósúly veretlen ütőgépe, az IBF és a Ring világbajnoka, Jay Opetaia úgy kiütötte a meccsre veretlenül érkező, kötelező kihívói pozícióban lévő Huseyin Cinkarát, hogy utóbbi életveszélyes állapotba került. A török bunyósnak eltört egy nyaki csigolyája, agyrázkódást kapott, vérömleny keletkezett az agyában. Szerencsére túl van az életveszélyen, míg a győztes már a vitathatatlan bajnoki címről álmodik.

Jay Opetaia hatalmas KO-győzelme ellenére alaposan megszenvedett, ellenfele eltörte a szemgödörcsontját
Jay Opetaia hatalmas KO-győzelme ellenére alaposan megszenvedett, ellenfele eltörte a szemgödörcsontját Forrás: The Ring Magazine
Noha két veretlen bunyós lépett szorítóba az ausztráliai Broadbeach-en, az IBF és a Ring Magazin világbajnoki címmérkőzésén, azért azt mindenki tudta, a bődületes ütőerővel rendelkező címvédő hazai bokszoló a meccs favoritja. Nos, Jay Opetaia (29-0, 23 KO) megmutatta, miért is rettegnek tőle az ellenfelek, ugyanis a ringcsatára veretlenül érkező, majd onnan életveszélyben távozó török Huseyin Cinkara (23-1, 19 KO) hiába volt a kötelező kihívója az ausztrálnak, mivel már elmúlt 40 éves, senki sem adott komoly esélyt neki a győzelemre.

Akit eltalál Jay Opetaia balhorga, az úgy jár, mint az ausztrál kötelező kihívója, a török Cinkara
Akit eltalál Jay Opetaia balhorga, az úgy jár, mint az ausztrál kötelező kihívója, a török Cinkara     Fotó: Marca.com

Opetaia élete legrosszabb formájában bokszolt, majd kis híján agyonütötte ellenfelét

A 30 éves ausztrál nagyon nehezen melegedett bele, egyáltalán nem találta a távot török kihívója ellen, és a meccs utáni nyilatkozatában elismerte, élete talán legrosszabb teljesítményét nyújtotta a ringben. Ám mielőtt Cinkara bármiben reménykedni kezdett volna, jött a nyolcadik menet, és megvillant Opetaia bal keze. Irtózatos erővel találta el török ellenfelét, aki kis híján belehalt ebbe az egyetlen ütésbe:

  • elveszítette az eszméletét,
  • eltört a nyakcsigolyája,
  • agyrázkódást szenvedett,
  • vérömleny keletkezett az agyában.
Az eredményhirdetésre valahogy lábra állt Cinkara, hogy gratuláljon Opetaia újabb győzelméhez
Az eredményhirdetésre valahogy lábra állt Cinkara, hogy gratuláljon Opetaia újabb győzelméhez     Fotó: The Ring Magazine

A török kissé nehezen tért magához, ám az eredményhirdetést két lábon kibírta, aztán azonnal a kórházba szállították.

– Két vagy három napig marad kórházban. Agyvérzése volt és eltört az egyik nyaki csigolyája. Nagyon kemény ütést kapott. Amikor elesett, a fejét a köteleknek ütötte, pont a csigolyái tetejénél. A kötelek merevek voltak, ezért visszapattant, és a földbe csapódott a feje. Szegény fickó rémült volt, hiszen nem beszél angolul – mondta a Marca kérdésére Cinkara tolmácsa.

Az ausztrál KO-király a cirkálósúly vitathatatlan bajnoka szeretne lenni

Opetaia számára sem volt leányálom a török bunyós elleni összecsapás, hiszen utólag kiderült, neki is eltört a szemgödörcsontja, és emiatt pár hónapot biztosan kénytelen lesz kihagyni.

Borzalmas voltam, ennél sokkal jobban tudok bokszolni. De nagy szükségem volt erre a meccsre, mert hiába győztem, pontosan kiderült, mekkora hiányosságaim vannak. Kezdtem már a sikereim miatt önelégültté válni, nos, ez a csata visszarántott a földre. Nincs mese, ha valóra akarom váltani az álmaimat, még keményebben kell edzenem. A lábaim alig bírták már, és annyi ütést szedtem be, amit ilyen szinten senkinek sem szabad

– mondta a 30 éves bunyós a BoxingScene-nek.

Az ausztrál KO-király egyre vágyik, hogy ő legyen a súlycsoport vitathatatlan bajnoka. Ehhez azonban két bunyóssal kell összecsapnia: a WBA és WBO világbajnokával, a mexikói Gilberto Ramirezzel (48-1, 30 KO) – aki legutóbbi meccsén 12 menet alatt mindent eltört ellenfelén, ahova csak üthet egy bokszoló –, illetve a WBC világbajnokával, Badou Jackkel (29-3-3, 17 KO).

