Életfogytiglant kér egy visszaeső gyilkosra az ügyészség

Épphogy kiszabadult a börtönből, megpróbálta megfojtani a nővérét egy férfi. Az ügyészség életfogytiglanig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 08. 7:52
Életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozott a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azzal a Csongrád-Csanád vármegyei férfival szemben, aki röviddel a szabadulását követően megpróbálta az őt befogadó nővérét megfojtani.

A férfi egy korábbi emberölés miatt rá kiszabott szabadságvesztés kitöltését követően, 2021 nyarán költözött a testvéréhez. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi az együttélés során fokozatosan megpróbált a nővére felett uralkodni, ezért egyre több vita alakult ki közöttük.

A nő 2021 telén már annyira rettegett, hogy gyermekeivel együtt elköltözött a saját ingatlanából. Még 2022 márciusában a testvérek között kialakult szóváltás során a férfi két kézzel

megragadta a nővére nyakát, elkezdte szorítani, miközben azt mondta neki, hogy megöli.

A nő védekezni próbált, illetve megjelent a helyszínen az egyik ismerőse is, ezért a férfi elengedte. A nőnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, azonban a férfi tette alkalmas volt súlyosabb, akár halálos eredménnyel járó sérülés okozására is.

A Szegedi Törvényszék a férfit különös visszaesőként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt húsz év fegyházra ítélte. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az elkövető és védője eltérő tényállás és eltérő jogi minősítés érdekében jelentett be fellebbezést. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az ügy összes körülményére figyelemmel a kiszabott büntetés súlyosítása,

életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása indokolt a korábban is már emberölés miatt elítélt férfivel szemben.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

