Külföldről is finanszírozzák a kormányváltásban érdekelt szervezetek a közvélemény-manipulálókat

Több mint egy éve lépett működésbe a baloldali manipulációs kerekasztal, vagyis a közvélemény-kutató intézetek egy csoportja, amelyek mind vezetőik személyi elkötelezettségei, kapcsolatrendszerei miatt, mind a finanszírozási hátterük okán egyértelműen érdekeltek a kormányváltásban. Tavaly október 23-tól ezek a cégek folyamatosan, összehangoltan hoznak nyilvánosságra olyan kutatási eredményeket, amelyek a Tisza Párt előretörését, egyre magabiztosabb vezetését mutatják a pártok versenyében. Nyilvánvaló céljuk annak a közvélekedésnek a megteremtése és erősítése, hogy az ellenzéki kihívó esélyes a választási győzelemre a 2026. áprilisi országgyűlési választásokon.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal írtunk erről a folyamatról, a napokban pedig arról számoltunk be, hogy zavar keletkezett a baloldali elemzők körében, egy részük már kezdi „beárazni” a kihívót, vagyis korrigálja a korábbi hónapok narratíváját, amely a Tisza töretlen meneteléséről szólt. Miközben még a napokban közölt közvélemény-kutatási eredményeik is Magyar Péterék vezetését tükrözik a kormánypártok előtt, a trend már náluk is megfordult: zárul az olló, a Fidesz–KDNP támogatottsága folyamatosan emelkedik, a Tisza viszont „beragadt”.

Ezúttal arra világítunk rá, milyen anyagi motivációk lehetnek a háttérben, amik egy platformra terelik a balliberális kutatókat Magyar Péterékkel.

Uniós és amerikai pénzek is jutottak a Tisza házi kutatójának

Kezdjük a sort a Tisza Párt „házi” elemző műhelyével, a 21 Kutatóközponttal, amely elsőként mutatta ki Magyar Péterék vezetését a Fidesz–KDNP előtt tavaly október 23-án. A régi balliberális politológus és kampánytanácsadó, Róna Dániel irányításával működő cég alapítványa 2022 és 2024 között 270 ezer eurót kapott az Európai Bizottságtól. A Szuverenitásvédelmi Hivatal augusztusi jelentése megállapította, hogy a 21 Kutatóközpont Alapítvány külföldi támogatói között szerepel az Atlas Network, a Centre for European Reform (CER), a European Liberal Forum és a The German Marshall Fund of The United States (GMF), amelyek politikai befolyásukat és finanszírozási hátterüket kihasználva társadalmiattitűd-kutatással, politikai elemzéssel, közvélemény- és piackutatással foglalkozó projekteket támogatnak Magyarországon.