Lewis Hamilton visszavonul? Árulkodó nyilatkozat a hétszeres világbajnoktól

Lewis Hamilton 2007-es debütálása óta minden Forma–1-es idényében legalább öt nagydíj végén dobogóra állhatott. Idén már biztosan negatív rekordot dönt, ugyanis két futammal (Katar, Abu-Dzabi) a bajnokság vége előtt egyetlen dobogós helye sincs még. Hamilton és a Ferrari sem így képzelte az első közös idényt, s a hétszeres világbajnok brit pilóta a hétvégi, Las Vegas-i Nagydíj után a jövőre sem bizakodással tekintett.

Lewis Hamilton szerződése alapján még két évig a Ferrari volánjánál versenyezhet a Forma–1-ben (Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese)

– Borzasztó az eredmény.

Alig várom, hogy véget érjen. Nem várom a következőt

– szögezte le Hamilton, aki a tizedik helyen ért célba Las Vegasban, s hangulatán vélhetően az sem sokat javított, hogy a két McLaren kizárása miatt előrelépett a nyolcadik helyre.

Amikor pedig visszakérdeztek nála, hogy a következő alatt a katari hétvégét érti-e, Hamilton kiábrándító választ adott: „A következő idényt.”

Hamilton szerződése 2027 végéig szól a Ferrarival, de hétszeres világbajnokként aligha akar körbe-körbe vezetni, ha még a dobogó is elérhetetlen számára. Igaz, a 2026-os új szabályok neki is reményt nyújthatnak, hogy változik az F1 erősorrendje.

Hamilton nyilatkozatára finoman visszaszúrt a Ferrari csapatfőnöke

Hamiltonnak a Forma–1 álomcsapatának tartott Ferrarival is megromlani látszik a viszonya. Két hete a Ferrari elnöke, John Elkann a médiában durván kiosztotta a britet és nála egyébként lényegesen jobban teljesítő csapattársát, Charles Leclerc-t is – a monacói versenyző hétszer is dobogóra állhatott az idényben.