FerrariFred VasseurForma-1Lewis Hamilton

Lewis Hamilton visszavonul? Árulkodó nyilatkozat a hétszeres világbajnoktól

Lewis Hamilton vesszőfutása Las Vegasban is folytatódott. A hétszeres Forma–1-es világbajnok brit pilóta első idényét teljesíti a Ferrarinál, s egyre valószínűbb, hogy egyben az első olyan éve is az F1-ben, amikor nem állhat dobogóra. Lewis Hamilton szerint is egyre mélyebbre süllyed idén, ráadásul a csapat stratégiájával sem volt elégedett. A brit pilóta szerződése 2027 végéig szól, de a vasárnap elejtett nyilatkozata alapján hamarabb búcsút inthet a Ferrarinak és az F1-nek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 6:35
Lewis Hamilton jobbára csak kínjában mosolyoghatott eddig a Ferrari vörös ruhájában, Charles Leclerc sokkal jobban teljesít nála Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lewis Hamilton 2007-es debütálása óta minden Forma–1-es idényében legalább öt nagydíj végén dobogóra állhatott. Idén már biztosan negatív rekordot dönt, ugyanis két futammal (Katar, Abu-Dzabi) a bajnokság vége előtt egyetlen dobogós helye sincs még. Hamilton és a Ferrari sem így képzelte az első közös idényt, s a hétszeres világbajnok brit pilóta a hétvégi, Las Vegas-i Nagydíj után a jövőre sem bizakodással tekintett.

Lewis Hamilton szerződése alapján még két évig a Ferrari volánjánal versenyezhet a Forma–1-ben
Lewis Hamilton szerződése alapján még két évig a Ferrari volánjánál versenyezhet a Forma–1-ben (Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese)

– Borzasztó az eredmény. 

Alig várom, hogy véget érjen. Nem várom a következőt

szögezte le Hamilton, aki a tizedik helyen ért célba Las Vegasban, s hangulatán vélhetően az sem sokat javított, hogy a két McLaren kizárása miatt előrelépett a nyolcadik helyre.

Amikor pedig visszakérdeztek nála, hogy a következő alatt a katari hétvégét érti-e, Hamilton kiábrándító választ adott: „A következő idényt.”

Hamilton szerződése 2027 végéig szól a Ferrarival, de hétszeres világbajnokként aligha akar körbe-körbe vezetni, ha még a dobogó is elérhetetlen számára. Igaz, a 2026-os új szabályok neki is reményt nyújthatnak, hogy változik az F1 erősorrendje.

Hamilton nyilatkozatára finoman visszaszúrt a Ferrari csapatfőnöke

Hamiltonnak a Forma–1 álomcsapatának tartott Ferrarival is megromlani látszik a viszonya. Két hete a Ferrari elnöke, John Elkann a médiában durván kiosztotta a britet és nála egyébként lényegesen jobban teljesítő csapattársát, Charles Leclerc-t is – a monacói versenyző hétszer is dobogóra állhatott az idényben.

A Las Vegas-i Nagydíj leintése után Hamilton a csapatrádióban kritizálta a Ferrari stratégiáját. Fred Vasseur csapatfőnök viszont a brit versenyző nyilatkozatát nem tartja komoly jelnek, hogy Hamilton visszavonulna.

– Miután kiszáll az autóból, az első nyilatkozat mindig kicsit erős lehet. Lewis két nehéz hétvégén van túl. A következő két versenyen visszatérünk – igyekezett lehűteni a kedélyeket Vasseur, de azért csak odaszúrt Hamiltonnak, aki a Las Vegas-i időmérőn meghökkentő módon senkit sem előzött meg.

Az biztos, hogy a huszadik rajthely nem a legjobb módja a jó eredmény elérésének.

Hamilton legrosszabb idénye

Az időmérőt tekintve Hamilton mélyebbre már nem süllyedhet, de a nyilatkozata alapján már-már erre számít.

– Ez a legrosszabb idényem, és bármennyire próbálkozom, csak még rosszabb lesz – fakadt ki a Ferrari versenyzője.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu