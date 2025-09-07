Ebben a felállásban még sosem zenélt a Tankcsapda, itt az új videóklipjük

Mióta Sidlovics Gábor kiszállt az együttesből, a rajongók folyamatosan találgatják, vajon ki veszi át a gitáros posztját, a Tankcsapda azonban nem könnyíti meg a dolgukat, hiszen az egész nyár folyamán más és más zenész töltötte be a helyét. Ráadásul a banda az új lemezét is kilenc különböző gitárossal rögzíti, az album első dala pedig vasárnap este debütált a YouTube-on.

Két év után jelentkezett új dallal a Tankcsapda Fotó: Veres Nándor/MTI Fotószerkesztőség

A Tankcsapda egyébként különleges koncertet ad majd szeptember 19-én a Budapest Parkban: egyrészt, mert jelenleg még rejtély, Lukács Laci kinek a társaságában szólaltatja meg a húrokat, másrészt fél szülővárosukat a szórakozóhelyre vezénylik rendhagyó debreceni előzenekarok formájában. Az est során fellép a Replika, amelyet közel 10 év után láthatunk újra élőben, a 2000-es évek egyik legismertebb hazai modern metal formációja előtt pedig a power-trio, a Lowlanders diktálja az ütemet, amely idén februárban adta az első koncertjét és Fejes Tamás fia, Fejes Milán dobol benne.

A Mad Max világát hozza el a Tankcsapda

A Tankcsapda pedig a régi klasszikusok mellett borítékolhatóan lejátssza majd az új dalukat, a Mondd ki a nevemet is, amelyben egyszerre három gitáros, Nagy Máté, Takács Vilkó és Vörös Attila játszik. A Tokay Péter által rendezett látványos videóklip a Mad Max világát idézi, a romos épületek között autóroncsok fekszenek, mintha csak egy atomháború hazavágta volna a bolygónkat.



