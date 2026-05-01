édesanyagyilkosságNémetországfelmentés

„Már nem hiszek a német igazságszolgáltatásban” – felmentették a gyilkos migránst

Sokkoló ítélet kavarta fel a közvéleményt Németországban: felmentették azt az iraki származású férfit, aki 2025 nyarán egy 16 éves lányt, Liana K.-t egy érkező vonat elé lökött. A bíróság döntése szerint az elkövetőt nem börtönbüntetésre ítélték, hanem pszichiátriai intézetbe küldik. Az áldozat édesanyja, Alisa K. összetörve, de elszántan nyilatkozott az ítélet után.

Magyar Nemzet
Forrás: Junge Freiheit2026. 05. 01. 12:25
A gyilkosság helyszíne Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németország-szerte felháborodást váltott ki Liana K. gyilkossági ügye. Az egész országot megrázó tragédia tavaly augusztusban történt Alsó-Szászországban, Friedland vasútállomásán. Egy iraki származású kiutasított migráns férfi a peronon álló 16 éves Lianát szándékosan az érkező vonat elé lökte. A kijevi születésű, 2022-ben a háború elől szüleivel és két testvérével Németországba menekülő ukrán lány azonnal életét vesztette. 

A bíróság a szakértői vizsgálatokra hivatkozva közölte, a férfi a gyilkosság idején nem volt beszámítható.

Az édesanya elmondása szerint az első sokk után mára összeszedte magát, és kész harcolni az igazságért. Fellebbezést tervez benyújtani, és ha kell, az ügyet nemzetközi fórumokig is elviszi, írja a Junge Freiheit.

Igazságot akarok – nemcsak a lányomnak, hanem minden áldozatnak, akiknek a tettesét büntetlenül hagyták

 – hangsúlyozta.

Muhammad nem felel a gyilkosságért, miután beszámíthatatlannak ítélték a szakértők (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Daniel Vogl)

Édesanya: ez jogállam?

A nő különösen felháborítónak tartja, hogy míg az elkövető jogi költségeit az állam fedezi, addig az áldozatok családjai magukra maradnak a kiadásokkal. Az eset súlyosan megrendítette az anya bizalmát a német jogállamban.

Nem, már nem hiszek a német igazságszolgáltatásban

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Németországban megbüntetik az embereket a helytelen parkolásért, de a gyilkosokat pszichiátriára küldik az adófizetők pénzén.

A tragédia nemcsak igazságérzetét rendítette meg, hanem biztonságérzetét is: félti a többi gyermekét is, ha egyedül mennek valahova. Mindezek ellenére még nem mondott le teljesen a reményről. Bízik abban, hogy hangja eljut a döntéshozókhoz, és a jövőben változások történnek.

Remélem, hogy kijavítják ezeket a hibákat, és többé senkivel nem történik meg ilyen tragédia

 – zárta.

Borítókép: A gyilkosság helyszíne (Forrás: Képernyőkép)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
