„Már nem hiszek a német igazságszolgáltatásban” – felmentették a gyilkos migránst

Németország-szerte felháborodást váltott ki Liana K. gyilkossági ügye. Az egész országot megrázó tragédia tavaly augusztusban történt Alsó-Szászországban, Friedland vasútállomásán. Egy iraki származású kiutasított migráns férfi a peronon álló 16 éves Lianát szándékosan az érkező vonat elé lökte. A kijevi születésű, 2022-ben a háború elől szüleivel és két testvérével Németországba menekülő ukrán lány azonnal életét vesztette.

A bíróság a szakértői vizsgálatokra hivatkozva közölte, a férfi a gyilkosság idején nem volt beszámítható.

Az édesanya elmondása szerint az első sokk után mára összeszedte magát, és kész harcolni az igazságért. Fellebbezést tervez benyújtani, és ha kell, az ügyet nemzetközi fórumokig is elviszi, írja a Junge Freiheit.

Igazságot akarok – nemcsak a lányomnak, hanem minden áldozatnak, akiknek a tettesét büntetlenül hagyták

– hangsúlyozta.