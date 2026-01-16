Muhammad megússza a gyilkosságot

Ismét óriási a felháborodás Németországban, miután Liana K. gyilkosságának ügyében a bíróság beszámíthatatlannak ítélte az elkövetőt. Muhammad a vizsgálatok alapján már korábban is téveszméktől szenvedett, amelyek a gyilkosság pillanatában is fennálltak, így azonban nem lehet elítélni – írja a Junge Freiheit.
Az eddigi nyomozás szerint Muhammad augusztus 11-én a Friedland vasútállomáson egy körülbelül 100 kilométer/óra sebességgel haladó tehervonat elé lökte a tinédzsert, Liana K.-t, aki belehalt sérüléseibe. Habár az eredeti nyomozást gyilkosság miatt indították, és a férfi elleni vád is erre vonatkozott, a bírósági döntés értelmében nem kell gyilkosságért felelnie a férfinak, miután a vizsgálatok alapján a támadás során beszámíthatatlan állapotban volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!