Muhammad megússza a gyilkosságot

Ismét óriási a felháborodás Németországban, miután Liana K. gyilkosságának ügyében a bíróság beszámíthatatlannak ítélte az elkövetőt. Muhammad a vizsgálatok alapján már korábban is téveszméktől szenvedett, amelyek a gyilkosság pillanatában is fennálltak, így azonban nem lehet elítélni – írja a Junge Freiheit.

Muhammad nem felel a gyilkosságért, miután beszámíthatatlannak ítélték a szakértők

Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA

Az eddigi nyomozás szerint Muhammad augusztus 11-én a Friedland vasútállomáson egy körülbelül 100 kilométer/óra sebességgel haladó tehervonat elé lökte a tinédzsert, Liana K.-t, aki belehalt sérüléseibe. Habár az eredeti nyomozást gyilkosság miatt indították, és a férfi elleni vád is erre vonatkozott, a bírósági döntés értelmében nem kell gyilkosságért felelnie a férfinak, miután a vizsgálatok alapján a támadás során beszámíthatatlan állapotban volt.