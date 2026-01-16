Németországbíróságmigránsprobléma

Muhammad megússza a gyilkosságot

Németország-szerte felháborodást váltott ki Liana K. gyilkossági ügye. A fiatal lányt Muhammad A. a vonat alá lökte, azonban a bíróság most a szakértői vizsgálatokra hivatkozva úgy határozott, hogy a férfi a gyilkosság idején nem volt beszámítható.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 3:02
Fotó: DANIEL VOGL Forrás: DPA
Ismét óriási a felháborodás Németországban, miután Liana K. gyilkosságának ügyében a bíróság beszámíthatatlannak ítélte az elkövetőt. Muhammad a vizsgálatok alapján már korábban is téveszméktől szenvedett, amelyek a gyilkosság pillanatában is fennálltak, így azonban nem lehet elítélni – írja a Junge Freiheit

Muhammad nem felel a gyilkosságért, miután beszámíthatatlannak ítélték a szakértői vizsgálatok
Muhammad nem felel a gyilkosságért, miután beszámíthatatlannak ítélték a szakértők
Fotó: PHILIPP VON DITFURTH / DPA

Az eddigi nyomozás szerint Muhammad augusztus 11-én a Friedland vasútállomáson egy körülbelül 100 kilométer/óra sebességgel haladó tehervonat elé lökte a tinédzsert, Liana K.-t, aki belehalt sérüléseibe. Habár az eredeti nyomozást gyilkosság miatt indították, és a férfi elleni vád is erre vonatkozott, a bírósági döntés értelmében nem kell gyilkosságért felelnie a férfinak, miután a vizsgálatok alapján a támadás során beszámíthatatlan állapotban volt. 

Az iraki menedékkérő a bűncselekmény elkövetése előtt diagnosztizált skizofrénia miatt ugyanis nem büntethető. Ráadásul a támadás idején kitoloncolási parancs volt érvényben ellene. 

Az ügyészség most a Göttingeni Tartományi Bírósághoz fordulva úgynevezett megelőző letartóztatást indítványozott, amelynek értelmében Muhammadet egy erre a célra kijelölt, moringeni védett pszichiátriai intézményben tartják majd fogva. 

Az eset ismét felszínre hozta azokat a problémákat, amelyeket az illegális migráció hozott magával, és amelyek kezelésére minden jel szerint nincs a német jogrend felkészülve. A lány halála sokként érte a közösséget, ahogy az ügyészség indítványa is, hiszen ennek fényében nehéz nem úgy értelmezni a történteket, mint hogy a bíróság nem vonta felelősségre a tinédzser gyilkosát. 

A másik kérdés, amit sokan boncolgatnak az ügy kapcsán, az az, hogy ha a férfi diagnosztizált skizofrén volt, akkor miért nem tettek semmit a német hatóságok azért, hogy a magára és a környezetére is veszélyes férfit megfelelő kezelésben részesítsék. 

Borítókép: Egy tárgyalóterem Németországban (Fotó: AFP/Daniel Vogl)

 

