Dróntámadások alatt az orosz energiaipar + videó

Egyre gyakoribbak az ukrán támadások az orosz energiainfrastruktúra ellen, amelyek már nemcsak katonai, hanem gazdasági szinten is éreztetik a hatásukat. A finomítók, kikötők és csővezetékek elleni csapások fennakadásokat okoznak a termelésben és az exportban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 8:15
Műholdfelvétel Tuapsze felett Forrás: AFP
A második támadás után a tüzet négy napon keresztül oltották, miközben olajszivárgást észleltek a tengerben, a helyiek pedig úgynevezett „olajesőről” számoltak be. Az ukrán vezérkar közlése szerint több mint húsz üzemanyagtartály semmisült meg vagy rongálódott meg.

A csapások következtében egyes létesítményeket ki kellett üríteni, ami arra utal, hogy a támadások már túlmutatnak a jelképes akciókon – fogalmaz a portál.

 

Az olaj kulcsszerepe: a bevételek jelentős része innen származik

Az energiaipar kiemelten érzékeny terület, mivel – a Reuters beszámolói szerint – az olaj- és gázexportból származó bevételek az orosz állami költségvetés mintegy egynegyedét adják. Ukrajna célja éppen ennek a forrásnak a gyengítése.

Az utóbbi időszakban az ukrán támadások már Oroszország három legfontosabb nyugati exportkikötőjét is elérték, köztük a fekete-tengeri Novorosszijszkot, valamint a balti-tengeri Primorszkot és Uszty-Lugát.

 

Érezhető gazdasági zavarok: kieső export és visszaeső termelés

A támadások hatása már konkrét adatokban is megmutatkozik. A Reuters beszámolói szerint egyes időszakokban az orosz olajexport-kapacitás akár negyven százaléka is kieshetett az ukrán csapások és a csővezetékeket ért károk következtében.

A hírügynökség szerint 2026 áprilisában az orosz olajtermelés napi három-négyszázezer hordóval csökkent. Ez a visszaesés az állami bevételekre is hatással lehet, különösen a költségvetési hiány időszakában.

 

Több ponton sérül az exporthálózat

A támadások nem csupán a finomítókat érintik, hanem az olajexport teljes infrastruktúrájára hatással vannak. A novorosszijszki terminál kapacitása csökkent, miközben Európában rendszeresen lefoglalnak orosz tankereket. Ennek következtében Moszkva egyre inkább az ázsiai piacok felé nyit, ezek az útvonalak azonban korlátozott lehetőségeket kínálnak.

A Reuters beszámolói szerint a finomítók elleni csapások következtében:

  • tavaly mintegy 17–21 százalékos finomítói kapacitás esett ki,
  • emelkedtek az üzemanyagárak,
  • egyes térségekben ellátási zavarok alakultak ki,
  • helyenként sorok jelentek meg a benzinkutaknál.

Ukrajna célja ezzel párhuzamosan az, hogy hiányt idézzen elő a kulcsfontosságú üzemanyagokból, és ezzel nehezítse az orosz hadsereg működését.

Az orosz gazdaság ugyanakkor nem jutott összeomláshoz közeli helyzetbe. Az energiaipar továbbra sem tekinthető katasztrofális állapotúnak, és Oroszország részben képes pótolni a kieséseket. Az orosz–ukrán háború legfrissebb híreit ide kattintva találja.

 

Borítókép: Műholdfelvétel Tuapsze felett (Fotó: AFP)

Medvegyev szerint nem biztos, hogy tárgyalással dől el a háború

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekfeljelentés

Ez egy komoly névtelen feljelentés, géppel írva

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyes balfácánok azt rebesgetik, hogy időgép nem létezik. Butaság. Már hogyne létezne időgép. Mutatom!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
