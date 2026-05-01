Nemzetközi tengeri koalíciót szervez az Egyesült Államok Irán ellen

Mint írták, a külügyi tárca szándéka szerint Tengerészeti szabadságkonstrukció (Maritime Freedom Construct, MFC) néven elindított diplomáciai kezdeményezés koordinációs platformot jelentene a csatlakozó országoknak a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajóforgalmának védelme és zavartalansága érdekében, egyben fokozva a nyomást az iráni vezetésen. Az amerikai külügyminisztérium a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy biztassa a helyi kormányokat csatlakozásra. A diplomáciai kezdeményezés Fehéroroszország, Oroszország, Kína és Kuba csatlakozásával nem számol.

Ez az elkötelezettség tükrözi a széles nemzetközi konszenzust arról, hogy koordinált fellépésre van szükség Irán tengerhajózást érintő provokációival szemben, a hajózás jogának és szabadságának biztosítása érdekében a Hormuzi-szorosban

– írta a tárca. A tervek szerint az MFC középpontja Washingtonban lenne, és koordinációs pontként működne Marco Rubio külügyminiszter irányítása alatt.