Donald TrumpIránHormuzi-szoros

Nemzetközi tengeri koalíciót szervez az Egyesült Államok Irán ellen

Washington új nemzetközi kezdeményezést indított a Hormuzi-szoros hajózási szabadságának biztosítására. Donald Trump egyszerre növeli a nyomást Iránon és kérdőjelezi meg az amerikai katonai jelenlétet Európában. Az elnök ráadásul egy közelgő határidő szorításában dönthet az iráni műveletek sorsáról.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 7:21
Férfi iráni zászlóval (Fotó: AFP)
Mint írták, a külügyi tárca szándéka szerint Tengerészeti szabadságkonstrukció (Maritime Freedom Construct, MFC) néven elindított diplomáciai kezdeményezés koordinációs platformot jelentene a csatlakozó országoknak a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajóforgalmának védelme és zavartalansága érdekében, egyben fokozva a nyomást az iráni vezetésen. Az amerikai külügyminisztérium a világ csaknem minden amerikai külképviseletét arra utasította, hogy biztassa a helyi kormányokat csatlakozásra. A diplomáciai kezdeményezés Fehéroroszország, Oroszország, Kína és Kuba csatlakozásával nem számol.

Ez az elkötelezettség tükrözi a széles nemzetközi konszenzust arról, hogy koordinált fellépésre van szükség Irán tengerhajózást érintő provokációival szemben, a hajózás jogának és szabadságának biztosítása érdekében a Hormuzi-szorosban

 – írta a tárca. A tervek szerint az MFC középpontja Washingtonban lenne, és koordinációs pontként működne Marco Rubio külügyminiszter irányítása alatt.

Donald Trump csütörtökön úgy fogalmazott, hogy valószínűleg fontolóra veszi az amerikai csapatok kivonását Olaszországból és Spanyolországból

 – tájékoztatott a Fox News. A portál hozzáteszi, hogy az elnök megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy kormánya felülvizsgálja az amerikai csapatok németországi állományának esetleges csökkentését .

– Igen, valószínűleg – mondta Trump, amikor egy riporter a két országban állomásozó katonák kivonásáról kérdezte. – Miért ne tenném? – felelte. – Olaszország semmilyen segítséget nem nyújtott nekünk, Spanyolország pedig szörnyű volt, abszolút szörnyű.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő azt nyilatkozta, hogy a február 28-án, szombaton kezdődött ellenségeskedésnek vége szakadt.

– Mindkét fél kéthetes tűzszünetben állapodott meg április 7-én, kedden, amelyet azóta meghosszabbítottak – magyarázta a tisztviselő, hozzátéve, hogy azóta nem volt tűzpárbaj az amerikai fegyveres erők és Irán között.

Közeledik a hatvannapos határidő, amely alatt Donald Trump elnöknek vagy kongresszusi felhatalmazást kell kérnie, vagy be kell fejeznie a katonai műveleteket Iránban.

 

