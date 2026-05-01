Az orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője szerint a világégés lehetősége a mostani helyzetben továbbra is valós veszélyt jelent. Dmitrij Medvegyev egy fórumon elhangzott beszédében hangsúlyozta, hogy bár egy ilyen döntés súlyos következményekkel járna, nem zárható ki teljesen. Úgy véli, különösen erős globális feszültségek alakultak ki, emellett lesújtó kritikával illette az európai vezetést is. Medvegyev azt is elmondta, hogy szerinte az orosz–ukrán háború nem tárgyalásos úton fog véget érni.
Trump szerint az ukrajnai háború eldőlt, Medvegyev szerint nem a tárgyalások vezetnek el a vérontás végéhez
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghosszabbította a hadiállapotot és az általános mozgósítást. Donald Trump amerikai elnök szerint Ukrajna már elvesztette az orosz–ukrán háborút – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azokat a törvényeket, amelyek 2026 augusztusáig meghosszabbítják a hadiállapotot és az általános mozgósítást. A döntést az ukrán parlament már korábban megszavazta, jelentős többséggel. Az intézkedések újabb 90 napra hosszabbítják meg a jelenlegi rendkívüli jogrendet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a képviselőit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai elnök stábjával, és tisztázzák a május 9-re vonatkozó orosz tűzszüneti javaslat részleteit, amelyet Vlagyimir Putyin orosz államfő fogalmazott meg a Donald Trumppal nemrégiben folytatott telefonbeszélgetése során – derül ki Zelenszkij csütörtöki Telegram-üzenetéből.
Az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Gázai övezet felé tartó nemzetközi flottillát és 175 aktivistát őrizetbe vett, közölte az izraeli külügyminisztérium. A hatóságok szerint az akció a tengeri blokád fenntartását szolgálta, amelynek célja, hogy megakadályozza fegyverek bejutását a térségbe.
Az Európai Bizottság vezetése rendkívüli intézkedéseket fontolgat az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság kezelésére: miközben a lakosságot a közlekedés visszafogására ösztönzik, Ursula von der Leyen szerint a konfliktus naponta közel ötszázmillió euróval növeli az unió energiaköltségeit, ráadásul továbbra sincs pontos kép arról, mennyi üzemanyag áll ténylegesen Európa rendelkezésére.
