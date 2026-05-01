Trump szerint az ukrajnai háború eldőlt, Medvegyev szerint nem a tárgyalások vezetnek el a vérontás végéhez

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azokat a törvényeket, amelyek 2026 augusztusáig meghosszabbítják a hadiállapotot és az általános mozgósítást. A döntést az ukrán parlament már korábban megszavazta, jelentős többséggel. Az intézkedések újabb 90 napra hosszabbítják meg a jelenlegi rendkívüli jogrendet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a képviselőit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az amerikai elnök stábjával, és tisztázzák a május 9-re vonatkozó orosz tűzszüneti javaslat részleteit, amelyet Vlagyimir Putyin orosz államfő fogalmazott meg a Donald Trumppal nemrégiben folytatott telefonbeszélgetése során – derül ki Zelenszkij csütörtöki Telegram-üzenetéből.