Izrael megállította a Gázába tartó flottillát

Izrael tiltott anyagokat talált a hajókon

Az izraeli tájékoztatás szerint a hajókon nemcsak segélyszállítmányt, hanem tiltott anyagokat is találtak, amit bizonyítékként videófelvételekkel is alátámasztottak.

A külügyminisztérium az akciót provokációnak és PR-akciónak nevezte, hangsúlyozva, hogy a humanitárius segítségnyújtást hivatalos csatornákon keresztül kell lebonyolítani.

A flottilla szervezői ezzel szemben jogellenesnek minősítették a beavatkozást, arra hivatkozva, hogy az nemzetközi vizeken történt, és civil segélyszállítmányokat érintett. Az aktivisták beszámolói szerint az izraeli egységek drónokat és gyorsnaszádokat vetettek be, megzavarták a kommunikációt, és megállásra kényszerítették a hajókat. A művelet során több hajót lefoglaltak, a fedélzeten tartózkodókat pedig izraeli egységek vették át.

Az ügy nemzetközi visszhangot váltott ki

Az Európai Bizottság a hajózás szabadságának tiszteletben tartására szólított fel, ugyanakkor nem minősítette egyértelműen jogsértőnek az izraeli fellépést. Több európai ország – köztük Olaszország és Svédország – diplomáciai lépéseket tett az érintett állampolgárok védelme érdekében. A hasonló flottillák feltartóztatása nem példa nélküli: 2025 őszén is több hajót foglaltak le.