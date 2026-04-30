Izrael megállította a Gázába tartó flottillát

Az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Gázai övezet felé tartó nemzetközi flottillát és 175 aktivistát őrizetbe vett, közölte az izraeli külügyminisztérium. A hatóságok szerint az akció a tengeri blokád fenntartását szolgálta, amelynek célja, hogy megakadályozza fegyverek bejutását a térségbe.

Forrás: Euronews2026. 04. 30. 16:30
Illusztráció a flottilla egyik hajója Fotó: Ummu Gulsum Durmus Forrás: Anadolu/AFP
Izrael tiltott anyagokat talált a hajókon

Az izraeli tájékoztatás szerint a hajókon nemcsak segélyszállítmányt, hanem tiltott anyagokat is találtak, amit bizonyítékként videófelvételekkel is alátámasztottak. 

A külügyminisztérium az akciót provokációnak és PR-akciónak nevezte, hangsúlyozva, hogy a humanitárius segítségnyújtást hivatalos csatornákon keresztül kell lebonyolítani.

A flottilla szervezői ezzel szemben jogellenesnek minősítették a beavatkozást, arra hivatkozva, hogy az nemzetközi vizeken történt, és civil segélyszállítmányokat érintett. Az aktivisták beszámolói szerint az izraeli egységek drónokat és gyorsnaszádokat vetettek be, megzavarták a kommunikációt, és megállásra kényszerítették a hajókat. A művelet során több hajót lefoglaltak, a fedélzeten tartózkodókat pedig izraeli egységek vették át.

Az ügy nemzetközi visszhangot váltott ki

Az Európai Bizottság a hajózás szabadságának tiszteletben tartására szólított fel, ugyanakkor nem minősítette egyértelműen jogsértőnek az izraeli fellépést. Több európai ország – köztük Olaszország és Svédország – diplomáciai lépéseket tett az érintett állampolgárok védelme érdekében. A hasonló flottillák feltartóztatása nem példa nélküli: 2025 őszén is több hajót foglaltak le.

Borítókép: A flottilla egyik hajója (Fotó: Anadolu/AFP/Ummu Gulsum Durmus) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu