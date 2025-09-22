Greta Thunberget kirúgták a Gázába induló flottilla vezetőségéből

Belső viszály a flottillánál

A flottilla körül egyre nő a feszültség, belső ellentétek és szervezési viták borzolják a kedélyeket. Thunberg az olasz Il Manifesto tudósítója szerint hétfőn már egy tunéziai kikötőben volt látható, amint bőröndjét cipelve átszállt a Family nevű zászlóshajóról egy másik hajóra, az Almára.

Mindannyiunknak van szerepe: az enyém most nem a vezetőségben lesz, hanem szervezőként és résztvevőként

– nyilatkozta a lapnak Thunberg. Az aktivista korábban arról beszélt:

Ez a projekt része a globális népfelkelésnek, amikor a kormányok cserben hagynak minket. Nem nézhetjük tétlenül az atrocitásokat és a gázai népirtásban való bűnrészességet.

A kijelentés komoly visszatetszést váltott ki, mivel a flottilla mögött álló szervezetek évek óta a Hamász terrorszervezet érdekeit szolgálják, miközben humanitárius segélyezésre hivatkoznak.