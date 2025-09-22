greta thunbergvezetőségGázai-övezetflottillakirúgás

Greta Thunberget kirúgták a Gázába induló flottilla vezetőségéből

A svéd klímaaktivista ismét Izrael-ellenes akcióban próbált szerepet vállalni, de Greta Thunberget ezúttal saját társai távolították el.

Szabó István
Forrás: Breitbart2025. 09. 22. 22:30
Greta Thunberg svéd klímaaktivista palesztinbarát aktivisták tömegével, akik a Globális Sumud Flottila üdvözlésére érkeztek Sidi Bou Said kikötőjébe 2025. szeptember 7-én Fotó: Yassine Mahjoub Forrás: AFP
Greta Thunberg svéd „hivatásos tüntetőt” menesztették a Gázába tartó, Izrael-ellenes „segélyflottilla” vezetőségéből – számolt be a Jerusalem Post. 

Greta Thunberg
Greta Thunberg svéd klímaaktivista az egyik hajón (Fotó: AFP/Lluis Gene)

A Global Sumud Flotilla honlapján a múlt hétig még a vezetői testület tagjaként szerepelt, ám nevét időközben eltávolították, írja a Breitbart.

Belső viszály a flottillánál

A flottilla körül egyre nő a feszültség, belső ellentétek és szervezési viták borzolják a kedélyeket. Thunberg az olasz Il Manifesto tudósítója szerint hétfőn már egy tunéziai kikötőben volt látható, amint bőröndjét cipelve átszállt a Family nevű zászlóshajóról egy másik hajóra, az Almára.

Mindannyiunknak van szerepe: az enyém most nem a vezetőségben lesz, hanem szervezőként és résztvevőként 

– nyilatkozta a lapnak Thunberg. Az aktivista korábban arról beszélt:

Ez a projekt része a globális népfelkelésnek, amikor a kormányok cserben hagynak minket. Nem nézhetjük tétlenül az atrocitásokat és a gázai népirtásban való bűnrészességet.

A kijelentés komoly visszatetszést váltott ki, mivel a flottilla mögött álló szervezetek évek óta a Hamász terrorszervezet érdekeit szolgálják, miközben humanitárius segélyezésre hivatkoznak.

The ships of the Global Sumud Flotilla return to the Port of Barcelona due to adverse weather conditions in Barcelona, Spain, on September 1, 2025. Following a meeting, they resume sailing as soon as possible. (Photo by Marc Asensio/NurPhoto) (Photo by Marc Asensio / NurPhoto via AFP)
A Globális Sumud Flottilla hajói a barcelonai kikötőben (Fotó: NurPhoto/AFP/Marc Asensio)

Greta Thunberg nem először jár pórul

Thunberg idén júniusban már megpróbált hajóval áttörni az izraeli tengeri blokádon, ám akkor izraeli hatóságok letartóztatták és kitoloncolták. Most ismét csatlakozott a gázai küldetéshez, ám ezúttal saját szövetségesei szorították háttérbe.

Borítókép: Greta Thunberg svéd klímaaktivista Izrael-ellenes aktivisták tömegével, akik a Globális Sumud Flottila üdvözlésére érkeztek Sidi Bou Said kikötőjébe 2025. szeptember 7-én (Fotó: AFP/Yassine Mahjoub)

