Greta Thunberget kirúgták a Gázába induló flottilla vezetőségéből

A flottilla körül egyre nő a feszültség, belső ellentétek és szervezési viták borzolják a kedélyeket. Thunberg az olasz Il Manifesto tudósítója szerint hétfőn már egy tunéziai kikötőben volt látható, amint bőröndjét cipelve átszállt a Family nevű zászlóshajóról egy másik hajóra, az Almára.
Mindannyiunknak van szerepe: az enyém most nem a vezetőségben lesz, hanem szervezőként és résztvevőként
– nyilatkozta a lapnak Thunberg. Az aktivista korábban arról beszélt:
Ez a projekt része a globális népfelkelésnek, amikor a kormányok cserben hagynak minket. Nem nézhetjük tétlenül az atrocitásokat és a gázai népirtásban való bűnrészességet.
A kijelentés komoly visszatetszést váltott ki, mivel a flottilla mögött álló szervezetek évek óta a Hamász terrorszervezet érdekeit szolgálják, miközben humanitárius segélyezésre hivatkoznak.
Thunberg idén júniusban már megpróbált hajóval áttörni az izraeli tengeri blokádon, ám akkor izraeli hatóságok letartóztatták és kitoloncolták. Most ismét csatlakozott a gázai küldetéshez, ám ezúttal saját szövetségesei szorították háttérbe.
Borítókép: Greta Thunberg svéd klímaaktivista Izrael-ellenes aktivisták tömegével, akik a Globális Sumud Flottila üdvözlésére érkeztek Sidi Bou Said kikötőjébe 2025. szeptember 7-én (Fotó: AFP/Yassine Mahjoub)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.