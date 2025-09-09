greta thunbergTunéziagázai övezet

Dróntámadás érte Greta Thunberg flottilláját?

Tűz ütött ki a Gázába tartó segélyflottilla egyik hajóján tunéziai vizeken. Greta Thunberg utastársai szerint egy drón dobott bombát a hajóra, a tunéziai hatóságok szerint azonban egészen más lehetett az ok.

Munkatársunktól
2025. 09. 09. 17:18
Greta Thunberg Fotó: AFP
Tűz ütött ki a Greta Thunberg klímaaktivistát is szállító, a Gázai övezet felé tartó segélyflottilla egyik hajóján tunéziai vizeken – számol be róla a The Telegraph brit napilap.

Greta Thunberg vasárnap Tunéziában szólalt fel a Palesztina-párti aktivisták előtt
Greta Thunberg vasárnap Tunéziában szólalt fel a Palesztina-párti aktivisták előtt (Fotó: AFP)

A klímaaktivisták szerint a tüzet dróntámadás okozta.

A Global Sumud Flotilla (GSF) megerősíti, hogy az egyik fő hajót... feltehetően egy drón találta el

– közölték a szervezők a közösségi médiában, hozzátéve, hogy senki sem sérült meg. Az állítólagos támadást követően tűz ütött ki a hajón, amit gyorsan eloltottak. A tunéziai nemzeti gárda szóvivője, Houcem Eddine Jebabli azonban cáfolta a dróntámadás verzióját.

Az előzetes megállapítások szerint a fedélzeten lévő mentőmellényekben keletkezett a tűz

– nyilatkozta, hozzátéve, hogy „nem észleltek drónokat” és a vizsgálat még folyamatban van.

A tunéziai hatóságok szerint a dróntámadásról szóló hírek „teljesen megalapozatlanok”, és felvetették, hogy a tüzet akár egy cigaretta is okozhatta. Ezzel szemben az egyik aktivista egy Instagram-videóban azt állította, hogy „100 százalékig biztos”, hogy egy drón bombát dobott a hajóra.

Az izraeli hadsereg egyelőre nem reagált a megkeresésekre az ügyben.

A Global Sumud Flotilla független csoportként definiálja magát, amely nem kötődik egyetlen kormányhoz vagy politikai párthoz sem. A csoport legismertebb résztvevője Greta Thunberg, aki vasárnap Tunéziában szólalt fel a Palesztina-párti aktivisták előtt.

Izrael korábban már két alkalommal is megakadályozta, hogy a tengeri blokádot áttörve az aktivisták bejussanak a Gázai övezetbe. Greta Thunberget a júniusi eset során elfogták és kitoloncolták.

Borítókép: Greta Thunberg (Fotó: AFP)

