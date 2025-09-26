Két hadihajó is útnak indult a flottilla megsegítésére

A hadihajók útnak indítására azt követően került sor, hogy a Gázába humanitárius segélyt szállító Global Sumud Flottilla bejelentette, hogy hajóikat több támadást is érte, vegyi anyagokat, drónokat és villanóbombákat vetettek be megzavarásukra. Az olaszországi ellenzéki pártok a kormány azonnali beavatkozását követelték.

Guido Crosetto Olaszország védelmi minisztere hadihajót küldött a Gázába tartó, nemzetközi flottilla megsegítésére Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

A parlamenti ülésen pár percre meg is bénították a munkálatokat, nyomást gyakorolt a kormányra, hogy biztosítson védelmet a műveletben részt vevő olasz állampolgároknak.Guido Crosetto olasz védelmi miniszter elítélte a nemzetközi vizeken civilek ellen elkövetett támadást és bejelentette az olasz haditengerészet két hajót is elindított a térségbe, melyek célja, hogy egy esetleges támadás esetén mentési műveletet hajtsanak végre. Crosetto a római parlament képviselőházában tartott felszólalásában elmondta, támogatást tudnak nyújtani, garanciát azonban nem.