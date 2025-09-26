Olaszországtérségövezet

Két hadihajó is útnak indult a flottilla megsegítésére

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter hadihajót küldött a Gázába tartó, nemzetközi flottilla megsegítésére, miután azt több alakalommal is dróntámadás érte Görögország közelében. Olaszország kénytelen volt beavatkozni, mivel a művelethez több olasz vitorláshajó is csatlakozott, sőt ellenzéki politikusok, európai parlamenti képviselők is tartózkodnak a fedélzeten.

Jánosi Dalma
2025. 09. 26. 1:42
Az Olaszország által a Global Sumud Flotilla kíséretére bevetett második hadihajó látképe Görögország partjainál, 2025. szeptember 25-én Fotó: NICCOLO CELESTI Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hadihajók útnak indítására azt követően került sor, hogy a Gázába humanitárius segélyt szállító Global Sumud Flottilla bejelentette, hogy hajóikat több támadást is érte, vegyi anyagokat, drónokat és villanóbombákat vetettek be megzavarásukra. Az olaszországi ellenzéki pártok a kormány azonnali beavatkozását követelték. 

Olaszország
Guido Crosetto Olaszország védelmi minisztere hadihajót küldött a Gázába tartó, nemzetközi flottilla megsegítésére Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

A parlamenti ülésen pár percre meg is bénították a munkálatokat, nyomást gyakorolt a kormányra, hogy biztosítson védelmet a műveletben részt vevő olasz állampolgároknak.Guido Crosetto olasz védelmi miniszter elítélte a nemzetközi vizeken civilek ellen elkövetett támadást és bejelentette az olasz haditengerészet két hajót is elindított a térségbe, melyek célja, hogy egy esetleges támadás esetén mentési műveletet hajtsanak végre. Crosetto a római parlament képviselőházában tartott felszólalásában elmondta, támogatást tudnak nyújtani, garanciát azonban nem. 

 

Céljuk hogy, minden olasz állampolgárt megvédjenek. Hozzáfűzte felmerül a kérdés: tényleg kockáztatni kellett-e az olasz állampolgárok biztonságát ahhoz, hogy segélyt juttassanak Gázába? Hangsúlyozta, hogy az olasz kormány már korábban is jelentős támogatást nyújtott az övezet lakosságának.

 Emlékeztetett, hogy az első nyugati segély, amely a Gázai övezetbe érkezett, az olasz Vulcano nevű hajó volt. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy nem segíti a kormány munkáját, hogy állandóan felelősségre vonják őket Netanjahu izraeli elnök a palesztin lakosság ellen elkövetett cselekedeteiért.

Crosetto tájékoztatta az olasz parlamentet, hogy a Fasan hadihajó elérte azt a területet, ahol a Globális Flottilla tartózkodik, hogy veszélyben lévő emberek segítségnyújtását esetleges mentését elvégezhesse.

A tárca vezetője bejelentette, hogy egy második olasz haditengerészeti hajót, az irányított rakétákkal felszerelt Alpino fregattot is tnak indítanak a Globális Sumud Flottilla védelmére. Crosetto leszögezte: minden olasz állampolgárt segítségben részesítenek, de nem áll szándékunkban katonai hajókat bevetni és háborúba indulni egy baráti ország ellen.

A hadihajó útnak indításával egyidőben Olaszország tájékoztatta Izrael olaszországi katonai attaséját. 

Antonio Tajani olasz külügyminiszter pedig felszólította Izraelt, hogy biztosítsa a flottilla fedélzetén lévő személyek biztonságát. Giorgia Meloni szerint felelőtlen és veszélyes dolog háborús övezetbe hatolni, azzal a kifogással, hogy humanitárius segélyt juttatnak a térségbe. Az olasz miniszterelnök felelősségre szólított fel mindenkit, különösen az ellenzék parlamenti képviselőit, akik arra kényszerítik a kormányt, hogy beavatkozzanak és védelmükben fellépjenek. A kormányfő azt kérte, hogy a humanitárius segélyek eljuttatásában vegyék igénybe a ciprusi latin patriarchátust.

Borítókép: Az Olaszország által a Global Sumud Flotilla kíséretére bevetett második hadihajó látképe Görögország partjainál, 2025. szeptember 25-én (AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu