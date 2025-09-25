  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Greta Thunberg flottillája szétesett: belső viszályok, LMBTQ-botrány és terrorkapcsolatok
greta thunbergHamászGázavárosflottillasegélyakcióiszlám

Greta Thunberg flottillája szétesett: belső viszályok, LMBTQ-botrány és terrorkapcsolatok

Greta Thunberg második, Gázába indított hajós akciója is botrányba fulladt: újságírókat űztek el, a muszlim résztvevők az LMBTQ-aktivisták miatt lázadtak fel, miközben kiderült, hogy a szervezők terrorszervezetek képviselőivel is találkoztak.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 09. 25. 5:20
Greta Thunberg Forrás: NIUS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Greta Thunberg „Gázai flottilla” néven ismert segélyhajó-akciója hetek óta tart, ám ahelyett, hogy a szervezők egységet mutattak volna, belső feszültségek és látványos veszekedések kerültek a címlapokra. Az olasz újságírónőt, Francesca Del Vecchiót például egyszerűen leszállították a hajóról, mert állítólag elárulta a járművek hollétét, ráadásul a La Stampának dolgozott, amelyet a szervezők ellenségesnek tartanak, írta az Exxpress.

Greta Thunberg
A Global Sumud Flotilla hajói 2025. szeptember 1-jén visszatértek a barcelonai kikötőbe a kedvezőtlen időjárás miatt (Fotó: NurPhoto/AFP/Marc Asensio)

LMBTQ és iszlám: kibékíthetetlen ellentétek

A legnagyobb vihart azonban az LMBTQ-aktivisták részvétele váltotta ki. Több muszlim szervező és résztvevő – köztük Khaled Boujemaa koordinátor, aki emiatt le is mondott – élesen tiltakozott a queer szimbólumok és zászlók jelenléte ellen.

Mariem Meftah aktivista így fogalmazott: 

Mit várnak, hogyan reagál egy arab muszlim, amikor a szent ügyét egy ilyen mozgalom jelszavai alá rendelik?

A konfliktus nyomán több LMBTQ-aktivista is elhagyta a flottillát, amely így saját jelmondatát – „Queerek Palesztináért” – önmaga tette kérdésessé.

Swedish climate activist Greta Thunberg (R) and activists embark as their boat, part of a civilian flotilla aiming at breaking the Israeli blockade of the Gaza Strip, is about to leave the port of Barcelona, on August 31, 2025. A flotilla carrying humanitarian aid and activists is due to leave from Barcelona on August 31, 2025 to try to "break the illegal siege of Gaza", organisers said. The flotilla is expected to arrive at the war-ravaged coastal enclave in mid-September. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Greta Thunberg svéd klímaaktivista (Fotó: AFP/Lluis Gene)

Greta Thunberg szerepe is eljelentéktelenedett: bár „önkéntesként” továbbra is részt vesz, a vezetésből kiszorult, és egy másik hajóra irányították át. A svéd aktivista állítása szerint túl sok belső vita zajlik a valódi célok helyett, ezért lépett vissza a döntéshozatalból.

A botrányt tetézi, hogy immár dokumentumok és fényképek is igazolják: a flottilla szervezői kapcsolatban álltak olyan terrorszervezetekkel, mint a Hamász, a Palesztin Iszlám Dzsihád és a PFLP. Nyáron három vezetőjük találkozott ezek képviselőivel, és közös fényképek kerültek fel a közösségi médiába, amelyeken Hamász-funkcionáriusokkal láthatók. Az izraeli álláspont, miszerint a flottilla valójában szélsőséges és terrorcsoportokkal működik együtt, így újabb megerősítést nyert.

Borítókép: Greta Thunberg (Forrás NIUS) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekEurópai Parlament

Brüsszel összeállt a terrorista Antifa mozgalommal

Bánó Attila avatarja

Európa sírásói Magyarországon is hatalomra akarnak segíteni olyan ellenzéki politikust, aki készen áll az idegen érdekek szolgálatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu