Greta Thunberg „Gázai flottilla” néven ismert segélyhajó-akciója hetek óta tart, ám ahelyett, hogy a szervezők egységet mutattak volna, belső feszültségek és látványos veszekedések kerültek a címlapokra. Az olasz újságírónőt, Francesca Del Vecchiót például egyszerűen leszállították a hajóról, mert állítólag elárulta a járművek hollétét, ráadásul a La Stampának dolgozott, amelyet a szervezők ellenségesnek tartanak, írta az Exxpress.
Greta Thunberg flottillája szétesett: belső viszályok, LMBTQ-botrány és terrorkapcsolatok
Greta Thunberg második, Gázába indított hajós akciója is botrányba fulladt: újságírókat űztek el, a muszlim résztvevők az LMBTQ-aktivisták miatt lázadtak fel, miközben kiderült, hogy a szervezők terrorszervezetek képviselőivel is találkoztak.
LMBTQ és iszlám: kibékíthetetlen ellentétek
A legnagyobb vihart azonban az LMBTQ-aktivisták részvétele váltotta ki. Több muszlim szervező és résztvevő – köztük Khaled Boujemaa koordinátor, aki emiatt le is mondott – élesen tiltakozott a queer szimbólumok és zászlók jelenléte ellen.
Mariem Meftah aktivista így fogalmazott:
Mit várnak, hogyan reagál egy arab muszlim, amikor a szent ügyét egy ilyen mozgalom jelszavai alá rendelik?
A konfliktus nyomán több LMBTQ-aktivista is elhagyta a flottillát, amely így saját jelmondatát – „Queerek Palesztináért” – önmaga tette kérdésessé.
Greta Thunberg szerepe is eljelentéktelenedett: bár „önkéntesként” továbbra is részt vesz, a vezetésből kiszorult, és egy másik hajóra irányították át. A svéd aktivista állítása szerint túl sok belső vita zajlik a valódi célok helyett, ezért lépett vissza a döntéshozatalból.
A botrányt tetézi, hogy immár dokumentumok és fényképek is igazolják: a flottilla szervezői kapcsolatban álltak olyan terrorszervezetekkel, mint a Hamász, a Palesztin Iszlám Dzsihád és a PFLP. Nyáron három vezetőjük találkozott ezek képviselőivel, és közös fényképek kerültek fel a közösségi médiába, amelyeken Hamász-funkcionáriusokkal láthatók. Az izraeli álláspont, miszerint a flottilla valójában szélsőséges és terrorcsoportokkal működik együtt, így újabb megerősítést nyert.
További Külföld híreink
Borítókép: Greta Thunberg (Forrás NIUS)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Drónok okoznak riadalmat dán repülőtereken: Aalborg lezárva + videó
Európa-szerte nő a feszültség a légtérsértések miatt.
Macron népszerűsége történelmi mélyponton
A legfőbb szövetségesei is nyíltan bírálják.
Trump és Zelenszkij energiaügyi játszmája
Nem eszik olyan forrón a kását.
Ilaria Salis a demokratikus jogok védelmezőjeként állítja be magát
Az olasz sajtó szerint veszélyes üzenetet hordoz, hogy a baloldali képviselő megtarthatta mentelmi jogát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Drónok okoznak riadalmat dán repülőtereken: Aalborg lezárva + videó
Európa-szerte nő a feszültség a légtérsértések miatt.
Macron népszerűsége történelmi mélyponton
A legfőbb szövetségesei is nyíltan bírálják.
Trump és Zelenszkij energiaügyi játszmája
Nem eszik olyan forrón a kását.
Ilaria Salis a demokratikus jogok védelmezőjeként állítja be magát
Az olasz sajtó szerint veszélyes üzenetet hordoz, hogy a baloldali képviselő megtarthatta mentelmi jogát.