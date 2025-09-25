Greta Thunberg flottillája szétesett: belső viszályok, LMBTQ-botrány és terrorkapcsolatok

LMBTQ és iszlám: kibékíthetetlen ellentétek

A legnagyobb vihart azonban az LMBTQ-aktivisták részvétele váltotta ki. Több muszlim szervező és résztvevő – köztük Khaled Boujemaa koordinátor, aki emiatt le is mondott – élesen tiltakozott a queer szimbólumok és zászlók jelenléte ellen.

Mariem Meftah aktivista így fogalmazott:

Mit várnak, hogyan reagál egy arab muszlim, amikor a szent ügyét egy ilyen mozgalom jelszavai alá rendelik?

A konfliktus nyomán több LMBTQ-aktivista is elhagyta a flottillát, amely így saját jelmondatát – „Queerek Palesztináért” – önmaga tette kérdésessé.

Greta Thunberg svéd klímaaktivista (Fotó: AFP/Lluis Gene)

Greta Thunberg szerepe is eljelentéktelenedett: bár „önkéntesként” továbbra is részt vesz, a vezetésből kiszorult, és egy másik hajóra irányították át. A svéd aktivista állítása szerint túl sok belső vita zajlik a valódi célok helyett, ezért lépett vissza a döntéshozatalból.

A botrányt tetézi, hogy immár dokumentumok és fényképek is igazolják: a flottilla szervezői kapcsolatban álltak olyan terrorszervezetekkel, mint a Hamász, a Palesztin Iszlám Dzsihád és a PFLP. Nyáron három vezetőjük találkozott ezek képviselőivel, és közös fényképek kerültek fel a közösségi médiába, amelyeken Hamász-funkcionáriusokkal láthatók. Az izraeli álláspont, miszerint a flottilla valójában szélsőséges és terrorcsoportokkal működik együtt, így újabb megerősítést nyert.