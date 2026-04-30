Zelenszkij a győzelem napi tűzszünet részleteinek tisztázását sürgeti

Kiemelte: Ukrajna a békét támogatja, és minden szükséges diplomáciai erőfeszítést megtesz a háború tényleges befejezése érdekében.

– Javaslatunk az, hogy hosszú távú tűzszünetet kössünk, garantáljuk az emberek biztonságát és a tartós békét – fogalmazott Zelenszkij, hozzátéve, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy ennek érdekében bármilyen méltó és hatékony formában együttműködjön.

Zelenszkij előtt Trump is a fegyverszünetet támogatta

Putyin és Trump március közepén mintegy egyórás telefonbeszélgetést, a minap pedig másfél órás telefonbeszélgetést folytatott az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin és Donald Trump egy lehetséges tűzszünetről egyeztetett.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Fotó: AFP

Putyin ideiglenes tűzszünetre vonatkozó javaslatát Trump határozottan támogatta, és megjegyezte, hogy az ünnep a nácizmus felett aratott második világháborús közös győzelmünket jelképezi.