A világ legtöbb konfliktusa nem feltétlenül zárul békeszerződéssel. Jó, amikor a rendezés minden lényeges eleméről konszenzusra jutnak. Ám a konfliktusok általában az egyik fél megadásával érnek véget. Ez a leghatékonyabb módja a konfliktusok megoldásának
– mondta Dmitrij Medvegyev.
A szerdai hadijelentés szerint az orosz erők a hat frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és támadásukban mintegy 1125 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz hadsereg elfoglalta a Szumi megyei Korcsakivka és a donyecki régióban lévő Novoolekszandrivka települést – közölte a védelmi minisztérium.
Dróntámadás érte a Permi terület egyik ipari telephelyét, senki nem sebesült meg, jelentős károk sem keletkeztek.
Két nap alatt ez volt a második hasonló incidens az Urál hegység nyugati részén található régióban. A kurszki régió határvidékét egy nap alatt 64 tüzérségi csapás érte, a terület légterében 55 drónt lőttek le – tudatták.
Tuapszéban csütörtök reggelre eloltották a kedd éjszakai ukrán dróntámadás által az olajfinomítóban keletkezett tüzet.
A városi önkormányzathoz tartozó partvonal öt szakaszán találtak olajszennyeződést. A munkások három nap alatt 5500 zsák szennyezett talajt gyűjtöttek össze és szállítottak el.
Olyan bonyolult a helyzet ott, hogy a tűzoltás befejezése után szakértőknek kell felmérniük a károkat és a helyreállítás időtartamát
– jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek.
