A világ legtöbb konfliktusa nem feltétlenül zárul békeszerződéssel. Jó, amikor a rendezés minden lényeges eleméről konszenzusra jutnak. Ám a konfliktusok általában az egyik fél megadásával érnek véget. Ez a leghatékonyabb módja a konfliktusok megoldásának

– mondta Dmitrij Medvegyev.

🇷🇺 🇺🇦 The grouping of troops "North" liberated the village of Korchakovka in the Sumy region!



Assault units of the grouping of troops "North" ground down units of the 71st oaebr of the AFU that were holding the village of Korchakovka and liberated the settlement!



To defend… pic.twitter.com/fICZNRqZ9P — RusWar (@ruswar) April 30, 2026

A szerdai hadijelentés szerint az orosz erők a hat frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és támadásukban mintegy 1125 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz hadsereg elfoglalta a Szumi megyei Korcsakivka és a donyecki régióban lévő Novoolekszandrivka települést – közölte a védelmi minisztérium.

Dróntámadás érte a Permi terület egyik ipari telephelyét, senki nem sebesült meg, jelentős károk sem keletkeztek.

Két nap alatt ez volt a második hasonló incidens az Urál hegység nyugati részén található régióban. A kurszki régió határvidékét egy nap alatt 64 tüzérségi csapás érte, a terület légterében 55 drónt lőttek le – tudatták.

Tuapszéban csütörtök reggelre eloltották a kedd éjszakai ukrán dróntámadás által az olajfinomítóban keletkezett tüzet.

A városi önkormányzathoz tartozó partvonal öt szakaszán találtak olajszennyeződést. A munkások három nap alatt 5500 zsák szennyezett talajt gyűjtöttek össze és szállítottak el.

Tuapse oil refinery after Ukraine’s third strike (night of Apr 28):

• 4 large fuel reservoirs: completely destroyed

• 2 smaller ones: hit (bottom left)

• Adjacent infrastructure: burnt out@planet satellite imagery — Apr 21 vs today, Apr 30. pic.twitter.com/E7Ko2AwJHo — EMPR.media (@EuromaidanPR) April 30, 2026

Olyan bonyolult a helyzet ott, hogy a tűzoltás befejezése után szakértőknek kell felmérniük a károkat és a helyreállítás időtartamát

– jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek.