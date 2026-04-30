Medvegyev szerint nem biztos, hogy tárgyalással dől el a háború

Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke közölte, hogy idén már százezer fölött jár az orosz hadseregbe belépő katonák száma. Dmitrij Medvegyev szerint a ukrajnai háború nem feltétlenül a tárgyalóasztalnál fog eldőlni. Közben újabb dróntámadások rázták meg az orosz hátországot, ipari létesítményeket és energetikai célpontokat érintve. Moszkva több frontszakaszon is előretörést ért el, számításuk szerint az ukrán veszteségek meghaladják az ezer főt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 20:01
Fotó: HANDOUT Forrás: AFP
A világ legtöbb konfliktusa nem feltétlenül zárul békeszerződéssel. Jó, amikor a rendezés minden lényeges eleméről konszenzusra jutnak. Ám a konfliktusok általában az egyik fél megadásával érnek véget. Ez a leghatékonyabb módja a konfliktusok megoldásának

– mondta Dmitrij Medvegyev.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz erők a hat frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és támadásukban mintegy 1125 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz hadsereg elfoglalta a Szumi megyei Korcsakivka és a donyecki régióban lévő Novoolekszandrivka települést – közölte a védelmi minisztérium.

Dróntámadás érte a Permi terület egyik ipari telephelyét, senki nem sebesült meg, jelentős károk sem keletkeztek.

Két nap alatt ez volt a második hasonló incidens az Urál hegység nyugati részén található régióban. A kurszki régió határvidékét egy nap alatt 64 tüzérségi csapás érte, a terület légterében 55 drónt lőttek le – tudatták.

Tuapszéban csütörtök reggelre eloltották a kedd éjszakai ukrán dróntámadás által az olajfinomítóban keletkezett tüzet.

A városi önkormányzathoz tartozó partvonal öt szakaszán találtak olajszennyeződést. A munkások három nap alatt 5500 zsák szennyezett talajt gyűjtöttek össze és szállítottak el.

Olyan bonyolult a helyzet ott, hogy a tűzoltás befejezése után szakértőknek kell felmérniük a károkat és a helyreállítás időtartamát

 – jelentette ki Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek.

Andrej Marocsko katonai szakértő azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az ukrán fegyveres erők feltehetően megkezdték a Starlink európai alternatívája, az Európai Unió IRIS 2 alacsony pályán keringő kommunikációs műholdcsoportjának tesztelését.

Közölte: erre utal a lelőtt ukrán drónok roncsaiban talált módosított navigációs és kommunikációs rendszer. A RIA Novosztyi által idézett 2024. decemberi adatok szerint az amerikai SpaceX Starlink-konstellációja körülbelül 7000 műholdat számlált, az IRIS 2-é pedig 290-et.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közölte, hogy hazaárulás vádjával őrizetbe vett egy 63 éves krasznodari lakost, aki az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak továbbított információkat a krasznodari és sztavropoli régió üzemanyag- és energiaipari vállalatairól, valamint arról, hogy hol helyezték el a haditechnikát. A vádlott a WhatsApp alkalmazáson keresztül, saját kezdeményezésére lépett kapcsolatba az SZBU-val.

