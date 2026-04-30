Hortay OlivérEurópai ParlamentSzlovákia

Brüsszel következő célpontja Szlovákia lehet

Hortay Olivér hívta fel rá a figyelmet, hogy az Európai Parlament szerdán arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós források befagyasztását Szlovákia számára, a jogállamisági aggályokra hivatkozva. Brüsszel indoklása szerint Robert Fico kormányzása alatt több intézményi változás is veszélyeztetheti az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 14:27
Szlovákia nemzeti zászlója Forrás: AFP
A Parlament 418 igen és 207 nem szavazattal fogadta el azt az állásfoglalást, amely arra kéri a bizottságot, hogy indítson feltételességi eljárást, amely végső soron az uniós források felfüggesztéséhez vezethet.

Biztosítanunk kell, hogy Fico ne váljon egy új Orbán Viktorrá – hiszen ő maga mondja, hogy azzá akar válni

 – mondta Daniel Freund, a jelentéstevő. Szerinte a magyar és lengyel precedensek azt mutatják, az uniós források befagyasztása segíthet helyreállítani a jogállamiságot.

Az EP-képviselők rámutattak Szlovákia speciális korrupcióellenes szerveinek – köztük a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) és a Különleges Ügyészi Hivatal – megszüntetésére, valamint a bejelentővédelmi hivatal átalakítására irányuló tervekre, amelyek szerintük politizálttá tehetik az intézményt.

Az állásfoglalás emellett megemlíti, hogy egy OLAF-ajánlást követően korábban 1,225 millió euróval csökkentették az uniós támogatást, felhívja a figyelmet az EU által finanszírozott nyugdíjakkal kapcsolatos feltételezett csalásra, amely kormányközeli szereplőkhöz köthető, és bírálja a szlovák tisztviselőket amiatt, hogy állítólag fenyegették az EP-képviselőket egy pozsonyi parlamenti ellenőrző látogatás során.

Szlovák EP-képviselők, köztük ellenzékiek is, a határozat ellen szavaztak. A kormányzó Hlas-SD párt és az ellenzéki KDH képviselői azzal érveltek, hogy az intézkedés az állampolgárokat sújtaná, nem a kormányt.

A parlament döntése politikai jelzés, nem kötelező érvényű határozat. A bizottság dönthet a további lépésekről, és bármilyen pénzügyi intézkedéshez az EU-tagállamok minősített többségének jóváhagyása is szükséges a tanácsban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
