Brüsszel következő célpontja Szlovákia lehet

Az EP-képviselők rámutattak Szlovákia speciális korrupcióellenes szerveinek – köztük a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) és a Különleges Ügyészi Hivatal – megszüntetésére, valamint a bejelentővédelmi hivatal átalakítására irányuló tervekre, amelyek szerintük politizálttá tehetik az intézményt.
Az állásfoglalás emellett megemlíti, hogy egy OLAF-ajánlást követően korábban 1,225 millió euróval csökkentették az uniós támogatást, felhívja a figyelmet az EU által finanszírozott nyugdíjakkal kapcsolatos feltételezett csalásra, amely kormányközeli szereplőkhöz köthető, és bírálja a szlovák tisztviselőket amiatt, hogy állítólag fenyegették az EP-képviselőket egy pozsonyi parlamenti ellenőrző látogatás során.
Szlovák EP-képviselők, köztük ellenzékiek is, a határozat ellen szavaztak. A kormányzó Hlas-SD párt és az ellenzéki KDH képviselői azzal érveltek, hogy az intézkedés az állampolgárokat sújtaná, nem a kormányt.
A parlament döntése politikai jelzés, nem kötelező érvényű határozat. A bizottság dönthet a további lépésekről, és bármilyen pénzügyi intézkedéshez az EU-tagállamok minősített többségének jóváhagyása is szükséges a tanácsban.
Borítókép: Szlovákia nemzeti zászlója
