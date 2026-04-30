A politikus szerint egyértelmű, hogy Brüsszel az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály cenzúráját digitális guillotine-ként használja, hogy elvágjon bárkit, aki nem térdel le előtte. „Pontosan ezt tettétek Magyarországon” – fogalmazott. A képviselő egyúttal arra is emlékeztetett, hogy Ursula non der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban megfenyegette Olaszországot a választások után, hogy ha rossz irányba mennek a dolgok, akkor megvannak az eszközei a megváltoztatásához.
Lengyel EP-képviselő: Az Európai Bizottság egy politikai zsarnok
Az Európai Bizottság nem a törvények őrzője, hanem egy politikai zsarnok – jelentette ki Ewa Zajaczkowska-Hernik, a Patrióták Európáért csoport lengyel képviselője beszédében. A politikus szerint az Európai Bizottság és Ursula von der Leyen mindenkit zsarol, aki nem hajlandó letérdelni előtte.
Ez a ti demokráciátok működés közben. Zsaroljátok és szisztematikusan lerövidítitek a pórázt, amelyen a tagállamokat fogjátok. Arra kényszerítitek a kormányokat, hogy a saját pénzükért könyörögjenek. Ezt a pénzt el kell venni tőletek. Legfőbb ideje ellenőrizni, hogy van-e egyáltalán értelme tagsági díjat fizetni az Európai Uniónak, vagy esetleg fel kellene cserélni a szerepeket, és a szuverén nemzetállamoknak kellene éheztetniük az Európai Uniót
– nyomatékosította a lengyel politikus.
Borítókép: Ewa Zajaczkowska-Hernik lengyel európai parlamenti képviselő (Fotó: AFP)
