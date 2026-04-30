Európai UnióBrüsszeljogállamiság

Lengyel EP-képviselő: Az Európai Bizottság egy politikai zsarnok

Az Európai Bizottság nem a törvények őrzője, hanem egy politikai zsarnok – jelentette ki Ewa Zajaczkowska-Hernik, a Patrióták Európáért csoport lengyel képviselője beszédében. A politikus szerint az Európai Bizottság és Ursula von der Leyen mindenkit zsarol, aki nem hajlandó letérdelni előtte.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 9:06
Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikus szerint egyértelmű, hogy Brüsszel az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály cenzúráját digitális guillotine-ként használja, hogy elvágjon bárkit, aki nem térdel le előtte. „Pontosan ezt tettétek Magyarországon” – fogalmazott. A képviselő egyúttal arra is emlékeztetett, hogy Ursula non der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban megfenyegette Olaszországot a választások után, hogy ha rossz irányba mennek a dolgok, akkor megvannak az eszközei a megváltoztatásához.

Ez a ti demokráciátok működés közben. Zsaroljátok és szisztematikusan lerövidítitek a pórázt, amelyen a tagállamokat fogjátok. Arra kényszerítitek a kormányokat, hogy a saját pénzükért könyörögjenek. Ezt a pénzt el kell venni tőletek. Legfőbb ideje ellenőrizni, hogy van-e egyáltalán értelme tagsági díjat fizetni az Európai Uniónak, vagy esetleg fel kellene cserélni a szerepeket, és a szuverén nemzetállamoknak kellene éheztetniük az Európai Uniót

– nyomatékosította a lengyel politikus. 

Borítókép: Ewa Zajaczkowska-Hernik lengyel európai parlamenti képviselő (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu