Lengyel EP-képviselő: Az Európai Bizottság egy politikai zsarnok

Ez a ti demokráciátok működés közben. Zsaroljátok és szisztematikusan lerövidítitek a pórázt, amelyen a tagállamokat fogjátok. Arra kényszerítitek a kormányokat, hogy a saját pénzükért könyörögjenek. Ezt a pénzt el kell venni tőletek. Legfőbb ideje ellenőrizni, hogy van-e egyáltalán értelme tagsági díjat fizetni az Európai Uniónak, vagy esetleg fel kellene cserélni a szerepeket, és a szuverén nemzetállamoknak kellene éheztetniük az Európai Uniót