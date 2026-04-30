orosz–ukrán háborúkatonafront

Nem bírják tovább a katonák a fronton: hónapok után lépett az ukrán hadvezetés

A tartós létszámhiány miatt egyre több olyan esetről számolnak be, amikor katonák hónapokon, sőt akár egy éven át is ugyanazon a frontszakaszon maradnak. A létszámhiány és a folyamatos terhelés miatt az ukrán hadvezetés most kötelező váltást rendelt el, hogy tehermentesítse a fronton szolgálókat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 13:41
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Az új szabály szerint a katonák legfeljebb két hónapig maradhatnak egy adott állásban, ezt követően egy hónapon belül le kell váltani őket.

A főparancsnok hangsúlyozta: a váltásokat előre kell megtervezni, a harctéri helyzethez és a rendelkezésre álló erőkhöz igazítva.

A döntés hátterében a fronton uralkodó súlyos körülmények állnak – számolt be a The Kyiv Independent.

A 14. gépesített dandárról szóló beszámolók szerint a katonák sokszor nem jutottak elegendő élelemhez és felszereléshez.

Közben 2025 eleje óta folyamatosan nő az ellenséges drónok száma a front fölött. Emiatt egyre veszélyesebb a mozgás az úgynevezett nullás vonal közelében, járművel pedig szinte lehetetlenné vált a közlekedés.

A gyalogosok gyakran több mint 15 kilométert tesznek meg oda-vissza a harcállások között, miközben folyamatosan dróntámadások, tüzérségi csapások és aknák fenyegetik őket.

A tartós létszámhiány miatt egyre több olyan esetről számolnak be, amikor katonák hónapokon, sőt akár egy éven át is ugyanazon a frontszakaszon maradnak.

Az ilyen eseteket az ukrán egységek gyakran a kitartás és a hősiesség példájaként említik, közben azonban egyre többen tartanak attól, hogy a gyalogsághoz sorozzák őket.

add-square Orosz–ukrán háború

Hatalmas tűzoszlop pusztít az ukrán dróntámadás következtében

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
