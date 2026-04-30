Nem bírják tovább a katonák a fronton: hónapok után lépett az ukrán hadvezetés

Az új szabály szerint a katonák legfeljebb két hónapig maradhatnak egy adott állásban, ezt követően egy hónapon belül le kell váltani őket.
A főparancsnok hangsúlyozta: a váltásokat előre kell megtervezni, a harctéri helyzethez és a rendelkezésre álló erőkhöz igazítva.
A döntés hátterében a fronton uralkodó súlyos körülmények állnak – számolt be a The Kyiv Independent.
A 14. gépesített dandárról szóló beszámolók szerint a katonák sokszor nem jutottak elegendő élelemhez és felszereléshez.
Közben 2025 eleje óta folyamatosan nő az ellenséges drónok száma a front fölött. Emiatt egyre veszélyesebb a mozgás az úgynevezett nullás vonal közelében, járművel pedig szinte lehetetlenné vált a közlekedés.
