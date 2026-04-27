Kimerültség a fronton: ukrán katonák tömegei veszítik el túlélési ösztönüket

Súlyos képet fest az ukrán hadsereg állapotáról egy friss vizsgálat: a frontvonalon huzamosabb ideig szolgáló katonák egy idő után már nem törődnek saját túlélésükkel sem. A megállapítás újabb kérdéseket vet fel Kijev mozgósítási rendszerével és a háború emberi terheivel kapcsolatban.

Forrás: The Kyiv Independent2026. 04. 27. 14:35
Kimerült ukrán katonák lábadoznak egy stabilizációs ponton Fotó: Diego Herrera Carcedo Forrás: Anadolu/AFP
A kutatás szerint ilyenkor apátia alakul ki náluk, és „már nem érdekli őket, hogy túlélik-e”.

A vizsgálat rávilágít: a hosszan tartó bevetések jelentősen rontják a harcképességet is. Az ombudsman hangsúlyozta, hogy a negyven napnál hosszabb frontszolgálat már nem tekinthető hatékonynak, ennek ellenére a gyakorlatban sok katona hónapokig nem kerül leváltásra.

A hivatalos szabályozás ugyan legfeljebb 15 napos frontszolgálatot ír elő, ezt azonban – a jelentés szerint – rendszeresen figyelmen kívül hagyják. 

A rotáció hiánya mögött elsősorban az áll, hogy az ukrán hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd, és nem áll rendelkezésre elegendő utánpótlás a csapatok leváltására.

Ukrán katonatemető (Fotó: Anadolu/AFP)

A fronton lévők helyzete egyre rosszabb

A problémák nem csupán pszichológiai jellegűek. Az elmúlt napokban több beszámoló is napvilágot látott a fronton uralkodó nehéz körülményekről, egyes egységeknél élelmiszer- és vízhiányról is szó esett. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az ukrán vezérkar nemrég több parancsnokot is leváltott, miután felmerült: nem biztosították megfelelően az alakulatok ellátását, illetve nem adtak pontos képet a fronthelyzetről.

Az ukrán katonák ijesztően alultápláltak (Fotó: Threads )

Az ombudsman szerint a megoldás kulcsa a mozgósítás átalakítása lehet. Javaslata alapján világosabb szolgálati feltételeket kellene kínálni, például két-három éves szerződésekkel, ami növelhetné a jelentkezők számát. Emellett hosszabb távon egy „militarizált társadalom” kialakítását is szükségesnek tartja, ahol mindenki készen áll a fegyveres szolgálatra.

A becslések szerint akár 1,6 millió ember is mozgósítható lenne Ukrajnában, ami lehetővé tenné a rendszeresebb rotációt és csökkenthetné a fronton szolgálók terhelését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
