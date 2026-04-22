Egy ukrán katona vallomása a frontról

Olekszij közel egy évet töltött a keleti fronton, rekordhosszú bevetése azonban sajnos nem egyedülálló. Az ukrán fegyveres erők soraiban továbbra is súlyos az emberhiány, ami aránytalanul nagy terhet ró a fronton szolgáló katonákra – írja az Origo.

Olekszij gyalogostiszt 343 napot töltött a frontvonalon anélkül, hogy elhagyhatta volna állásait, ami zászlóalja szerint az egyik leghosszabb harci bevetés az ukrán fegyveres erők tisztjei között. Hosszú szolgálata a kelet-zaporizzsjai régió települései közötti erdős területeken jól érzékelteti Ukrajna súlyos emberhiányát, miközben a több mint négy éve elhúzódó háború továbbra sem ér véget.

A 37 éves férfinak lehetősége lett volna egy ponton elhagyni a frontot, de a hiány miatt önként jelentkezett, hogy marad.

„A századom létszámhiányos – ahogy a többi is –, és az itt szolgálók nagyjából fele 50 év feletti” – mondta Olekszij, akinek a hívójele „Botanik”, vagyis „kockafejű”. „Ideális esetben egy gyalogos katona egy hónapot töltene a fronton, majd egy hónapig pihenne egy frontközeli faluban. A jelenlegi körülmények között azonban ez teljesen irreális” – fogalmazott.

Zászlóalja – amely biztonsági okokból csak a keresztnevén azonosította Olekszijt – a CNN-nek elmondta, hogy egy átlagos bevetés az egységüknél három-négy hónapig tart. A hadseregben a katonák általában ennél rövidebb, jellemzően három hónapnál rövidebb rotációkban szolgálnak a frontvonalon, bár ez jelentősen eltérhet az egyes alakulatoknál.

„A gyalogság szolgál a leghosszabb ideig, és minél távolabb van valaki a frontvonaltól, annál rövidebb a bevetése” – mondta Jaroszlav Halas őrnagy, a 128. hegyi rohamdandár 3. hegyi rohamzászlóaljának tisztje. „A felderítő drónok (UAV-k) pilótái például három-négy napot tölthetnek harci pozíciókban, míg az FPV drónpilóták akár egy hétig is a helyszínen maradnak, mivel közelebb dolgoznak a frontvonalhoz.”