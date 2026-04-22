Ukrajnaorosz-ukrán háborúfront

Egy ukrán katona vallomása a frontról

Egy katona 343 napot töltött megszakítás nélkül a fronton – és ez korántsem egyedi eset. Az ukrán hadseregben súlyos az emberhiány, ami rendkívüli terheket ró a harcoló állományra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 20:50
Fotó: HANDOUT Forrás: The 93rd Kholodnyi Yar Separate
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Olekszij közel egy évet töltött a keleti fronton, rekordhosszú bevetése azonban sajnos nem egyedülálló. Az ukrán fegyveres erők soraiban továbbra is súlyos az emberhiány, ami aránytalanul nagy terhet ró a fronton szolgáló katonákra – írja az Origo.

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Olekszij gyalogostiszt 343 napot töltött a frontvonalon anélkül, hogy elhagyhatta volna állásait, ami zászlóalja szerint az egyik leghosszabb harci bevetés az ukrán fegyveres erők tisztjei között. Hosszú szolgálata a kelet-zaporizzsjai régió települései közötti erdős területeken jól érzékelteti Ukrajna súlyos emberhiányát, miközben a több mint négy éve elhúzódó háború továbbra sem ér véget.

A 37 éves férfinak lehetősége lett volna egy ponton elhagyni a frontot, de a hiány miatt önként jelentkezett, hogy marad.

„A századom létszámhiányos – ahogy a többi is –, és az itt szolgálók nagyjából fele 50 év feletti” – mondta Olekszij, akinek a hívójele „Botanik”, vagyis „kockafejű”. „Ideális esetben egy gyalogos katona egy hónapot töltene a fronton, majd egy hónapig pihenne egy frontközeli faluban. A jelenlegi körülmények között azonban ez teljesen irreális” – fogalmazott.

Zászlóalja – amely biztonsági okokból csak a keresztnevén azonosította Olekszijt – a CNN-nek elmondta, hogy egy átlagos bevetés az egységüknél három-négy hónapig tart. A hadseregben a katonák általában ennél rövidebb, jellemzően három hónapnál rövidebb rotációkban szolgálnak a frontvonalon, bár ez jelentősen eltérhet az egyes alakulatoknál.

„A gyalogság szolgál a leghosszabb ideig, és minél távolabb van valaki a frontvonaltól, annál rövidebb a bevetése” – mondta Jaroszlav Halas őrnagy, a 128. hegyi rohamdandár 3. hegyi rohamzászlóaljának tisztje. „A felderítő drónok (UAV-k) pilótái például három-négy napot tölthetnek harci pozíciókban, míg az FPV drónpilóták akár egy hétig is a helyszínen maradnak, mivel közelebb dolgoznak a frontvonalhoz.”

A meghosszabbított bevetésekre akkor került sor, amikor más ukrán egységek parancsnokai is személyi problémákra figyelmeztettek, elismerve, hogy a hadsereg létszámban soha nem érheti utol az orosz erőket. Bár Ukrajna igyekszik technológiai újításokkal ellensúlyozni a hátrányt – nem is eredménytelenül –, ez a helyzet alapvető realitásain nem változtat. Az ukrán vezetés továbbra is nyomás alatt tartja a toborzóirodákat, hogy minél több hadköteles korú férfit mozgósítsanak, szükség esetén akár erőszakos módszerekkel is.

„Parancsnokként a legfontosabb feladatomnak a személyi veszteségek minimalizálását tekintem. Ideális esetben egyáltalán nem lennének ilyenek… De háborúban, különösen a gyalogságnál, ez sajnos lehetetlen” – mondta Olekszij. „A személyes motivációm egyszerű: nem akarom, hogy a családom, a lányom azt lássa, amit én – robbanásokat, becsapódó rakétákat, elpusztított falvakat, halált. Ezért vagyok itt.”

Olekszij arról is beszélt, hogyan próbálta fenntartani a morált a közel egyéves frontszolgálat alatt: kiemelten figyelt arra, hogy ő és a beosztottjai folyamatosan kapcsolatban maradhassanak az otthoniakkal.

„Arra törekedtem, hogy mindenkinek legyen lehetősége naponta kapcsolatba lépni a családjával – ez rengeteget segít” – mondta. „Amikor februárban a frontvonalon problémák adódtak a Starlinkkel, a termináljaink sem működtek… ilyenkor rádión keresztül értük el a katonákat, majd telefonon továbbítottuk az üzeneteiket a családjuknak. Saját tapasztalatból tudom, mennyire fontos ez – én is igyekszem minden nap beszélni a lányommal.”

A tiszt a fronton töltött 343 nap után rövid szabadságot kapott – szolgálata 2025. április 1-jétől 2026. március 8-ig tartott. Az alig egy hónapos pihenő alatt – mint mondta – megünnepelte lánya 10. születésnapját, és megtanította biciklizni. Ezt követően visszatért az egységéhez.

Borítókép: Ukrán katonák a front közelében (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
