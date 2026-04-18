Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április18.

Ukrajna katonai vezetése szerint Moszkva szeptemberig a teljes Donyec-medence elfoglalását tűzte ki célul. A háború már 1514 napja tart és egyelőre a diplomáciai mozgások nem mutatnak egy lehetséges békemegállapodás irányába. Hajnalban dróntámadás érte a Szamarai megyében fekvő Novokujbisevszket is: több robbanás rázta meg a várost, a keleti és északi városrészekben élők erős zajokra és felvillanásokra ébredtek, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 9:35
Dróntámadás ért egy raktárat Ukrajnában
Volodimir Zelenszkij elnök pénteken arra figyelmeztetett, hogy az amerikai fegyverszállítások bizonytalansága a frontvonalak összeomlásához vezethet, miközben az orosz légicsapások már a NATO-tagállam Románia légterét is érintették. A feszültséget fokozza, hogy ukrán drónok ellencsapást mértek egy orosz logisztikai központra és Szentpétervár térségére is, ahol jelentős fennakadások voltak a repülőforgalomban.

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – a harcok 1514 napja tartanak
Hajnali robbanások rázták meg Oroszországot

Hajnalban dróntámadás érte a Szamarai megyében fekvő Novokujbisevszket is: több robbanás rázta meg a várost, a keleti és északi városrészekben élők erős zajokra és felvillanásokra ébredtek, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák. 

A támadást a légvédelmi rendszerek visszaverték, a lakosságot riadóztatták, a repülőtéren „szőnyegzárat” rendeltek el.

Közben más térségekben is történtek támadások: a Krasznodari határterületen egy ipari létesítményben tűz keletkezett, Szevasztopolnál pedig több drónt megsemmisítettek. Az előzetes adatok szerint nem voltak sérültek, a keletkezett füstöt egy lezuhant drón okozta.

Százezrek maradtak áram nélkül Csernyihivben

Április 18-án egy orosz támadás során megsérült egy kulcsfontosságú energialétesítmény a Csernyihivi régió Nyizsini járásában, aminek következtében mintegy 380 ezer ember maradt áram nélkül. A csapás után több város – köztük Csernyihiv, Priluki, Nyizsin és Szlavutics – is sötétségbe borult, miközben a szakemberek megkezdték a sürgősségi helyreállítást. A támadást megelőzően drónmozgást észleltek a térség felett.

Az eset nem egyedi: az elmúlt napokban több hasonló támadás is érte a régiót, amelyek szintén százezreket hagytak áram nélkül, és a csernyihivi hőerőmű ideiglenes leállását is okozták. 

A közelmúltban Prilukiban egy dróntámadás során a városi tanács épülete is megsérült, legalább 15-en sebesültek meg.

Ukrajna egyre nagyobb bajban van

Ukrajna védelme akár össze is omolhat, ha Washington leállítja a kulcsfontosságú fegyverszállításokat. Volodimir Zelenszkij ezért pénteken nyíltan az Egyesült Államokhoz fordult, és a támogatás fenntartását kérte, miután J. D. Vance kijelentése újabb bizonytalanságot keltett. Az ukrán elnök szerint létfontosságú rendszerek kerülhetnek veszélybe, ami súlyos következményekkel járhat a fronton és az ország jövőjére nézve. Az ukrán elnök szerint az amerikai támogatás nemcsak Ukrajna számára jelentős, hanem az Egyesült Államoknak is érdeke, mivel hozzájárul az európai kapcsolatok fenntartásához. Zelenszkij kiemelte: 

különösen fontos, hogy az Egyesült Államok ne állítsa le a hiánycikknek számító rendszerek szállítását. Hozzátette, hogy Ukrajna a fegyverbeszerzéseit jelenleg főként európai forrásokból finanszírozza, beleértve a holland támogatásokat is.

Oroszország őszig az egész Donyec-medencét meg akarja szállni

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken. A hírszerző tiszt szavai szerint Moszkva havonta mintegy hatvan Iszkander rakétát gyárt, és növelte az indítóállások számát is, miközben

Ukrajnának nincs elegendő korszerű légvédelmi rendszere – mint például az amerikai Patriot – ahhoz, hogy az egész országot megvédhesse. 

Arra is figyelmeztetett, hogy a létfontosságú infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények súlyos károkat szenvedtek az orosz légicsapások következtében a télen, és továbbra is rendkívül sebezhetőek Moszkva támadási taktikájának folyamatos fejlesztése miatt. Szkibickij úgy véli, hogy az egyre intenzívebb orosz rakéta- és dróntámadások egy szélesebb körű erőfeszítés részét képezik, amelynek célja a létfontosságú ukrajnai infrastruktúra megsemmisítése és a harctér előkészítése egy új tavaszi-nyári offenzívára. 

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, stratégiai tartalékait felhasználva mintegy húszezer újonnan behívott katonával erősíti meg az ország területén állomásozó erőit. Jelenleg körülbelül 680 ezer katona van a harctereken, és Oroszország célja, hogy szeptemberig elfoglalja az egész Donbászt

– fogalmazott. A hírszerzési főnök szerint mindez azt mutatja, hogy Moszkva nem veszi komolyan a béketárgyalásokat, épp ellenkezőleg, a háború folytatását tervezi. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, hogy a Donyec-medence teljes megszállásához Vlagyimir Putyin orosz elnöknek legalább háromszázezer, de akár egymillió ember életét is fel kellene áldoznia, és biztosított afelől, hogy Ukrajna nem vonja ki csapatait ebből a régióból.

Vladiszlav Szeleznyov, az ukrán vezérkar volt szóvivője egy rádióműsorban azt mondta, hogy a logisztikájukra mért sikeres ukrán csapások arra kényszerítették az orosz erőket, hogy módosítsák a tavaszi-nyári offenzív hadjáratuk eredeti terveit a fronton. 

Az ellenséges logisztikai egységek Donyeck térségében, nem tudják biztonságosan szállítani a katonai rakományokat, mert ezeket folyamatosan vadásszák az ukrán drónok, amelyek az ellenséges rádióelektronikai zavarás leküzdésével pontosan oda csapódnak be, ahová irányítják őket [...] még korai a frontvonal közeli térségben az orosz hadsereg logisztikai infrastruktúrájának összeomlásáról beszélni, de az nyilvánvaló, hogy az oroszoknak jelenleg problémáik vannak. Emiatt indították jóval korábban a támadó műveleteiket, mert felismerték, hogy április végéig elveszíthetik a logisztikai szállításokat biztosító járműveik jelentős részét.

Az ukrán vezérkar a Telegram internetes közösségi üzenőfalon azt közölte, hogy az péntek hajnalban az ukrán erők ismét sikeres csapásokat mértek az ideiglenesen megszállt Krímre. Eltaláltak egyebek mellett Csernomorszke településen egy deszant-rohamcsónakokat tároló raktárt. Az ukrán különleges műveleti erők közölték, hogy péntekre virradóan csapást mértek az orosz Rubikon titkos dróntechnológiai központ logisztikai bázisára Donyeck megyében, az orosz ellenőrzésű Mariupol közelében. Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója közölte, hogy Oroszország ismét drónokkal támadja Zaporizzsját, egy lakóház megrongálódott, az eddigi adatok szerint két ember megsérült.

Oroszország nagyszabású csapást indított péntek hajnalban

Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával, valamint 172 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, a csapásokban egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek, lakóházakban és egyéb civil létesítményekben keletkeztek károk, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az ukrán légvédelem 147 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban nyolc helyszínen húsz drón célba talált, négy helyszínről pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A további három rakétával kapcsolatos információkat egyelőre vizsgálják. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. A Harkiv megyei Ljubotin településen három ember sebesült meg az éjszakai tömeges orosz dróntámadásban – tette közzé a megyei ügyészség sajtószolgálatának jelentése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A közlemény szerint egy iparvállalatot ért találat, aminek következtében tűz ütött ki, a robbanáshullám és a repeszek családi házakat és autókat is megrongáltak.

Az ellenség több mint húsz alkalommal támadta drónokkal Dnyipropetrovszk megye két járását, a csapásokban két férfi megsebesült – közölte péntek reggel a Telegramon az ukrán belügyminisztérium sajtószolgálata. Egy gimnázium épületében, egy családi házban és több gépkocsiban keletkeztek károk. A megyeszékhelyen, Dnyipróban a támadások következtében egy közlekedési vállalat és egy többszintes épület rongálódott meg. A helyszínen tűz keletkezett, amelyet a katasztrófavédők gyorsan eloltottak.

Egy 56 éves férfi meghalt a Szumi megyei Bilopiját ért dróncsapásban 

– jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető közlése szerint a drón közvetlenül az áldozat mellett csapódott a földbe. Az orosz csapatok pénteken támadást indítottak Odessza megye kikötői infrastruktúrája ellen, amelynek következtében Izmailban drónok becsapódását regisztrálták a kikötő területén – jelentette a Telegramon a közösség- és területfejlesztési minisztérium sajtószolgálata. A támadásban senki sem sebesült meg, de igazgatási és termelési épületek, valamint a vasúti infrastruktúra egyes elemei rongálódtak meg.

Drónok csaptak le Szentpétervár térségében

Április 17-én hajnalban drónok jelentek meg a Szentpétervári régió felett. A fenyegetés miatt 3.28-kor légiriadót rendeltek el. 

Akadozott a légi közlekedés Szentpétervár közelében, több gép nem tudott leszállni Pulkovón. Összesen 11 járat késett, nyolcat töröltek, hat leszállást pedig megszakítottak. 

A légvédelem több drónt is megsemmisített a régióban, a lezuhanó roncsok azonban károkat okoztak. 

A román védelmi minisztérium újabb légtérsértésről számolt be

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai a Duna-delta térségében az ukrán folyami kikötők elleni éjszakai orosz légitámadás során, a drónok egyike rövid időre megsértette Románia légterét – közölte pénteken a román védelmi minisztérium (MAPN).

Az Agerpres hírügynökség által idézett közlemény szerint Tulcea megye északi részének lakosságát a mobiltelefonokra küldött Ro-Alert üzenetben figyelmeztették, hogy fennáll a légtérből lehulló tárgyak becsapódásának veszélye. A román hadsereg radarjai két mozgó légi célpontot figyeltek a román-ukrán határ közelében, amelyek közül az egyik rövid időre behatolt Románia légterébe, majd Chilia Vechetől 16 kilométerre délre, egy lakatlan térség fölött eltűnt.

A légiriadót 2 óra 48 perckor fújták le, a MAPN katonákat küld a helyszínre az esetleges drónmaradványok felkutatására.

A román védelmi minisztérium határozottan elítélte az ukrán polgári infrastruktúra elleni orosz támadásokat, hangsúlyozva, hogy ezek az akciók súlyosan sértik a nemzetközi jogot és veszélyeztetik a regionális biztonságot. Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 15 olyan esetről számolt be a MAPN, amikor az Ukrajna elleni orosz légitámadások során drónok repültek be a román légtérbe, illetve mintegy 40 olyan eset fordult már elő, amikor lelőtt drónok roncsai hullottak román területre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
