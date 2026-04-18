Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április18.

Volodimir Zelenszkij elnök pénteken arra figyelmeztetett, hogy az amerikai fegyverszállítások bizonytalansága a frontvonalak összeomlásához vezethet, miközben az orosz légicsapások már a NATO-tagállam Románia légterét is érintették. A feszültséget fokozza, hogy ukrán drónok ellencsapást mértek egy orosz logisztikai központra és Szentpétervár térségére is, ahol jelentős fennakadások voltak a repülőforgalomban.

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – a harcok 1514 napja tartanak

Hajnali robbanások rázták meg Oroszországot

Hajnalban dróntámadás érte a Szamarai megyében fekvő Novokujbisevszket is: több robbanás rázta meg a várost, a keleti és északi városrészekben élők erős zajokra és felvillanásokra ébredtek, miközben megszólaltak a légvédelmi szirénák.

A támadást a légvédelmi rendszerek visszaverték, a lakosságot riadóztatták, a repülőtéren „szőnyegzárat” rendeltek el.

Közben más térségekben is történtek támadások: a Krasznodari határterületen egy ipari létesítményben tűz keletkezett, Szevasztopolnál pedig több drónt megsemmisítettek. Az előzetes adatok szerint nem voltak sérültek, a keletkezett füstöt egy lezuhant drón okozta.

Százezrek maradtak áram nélkül Csernyihivben

Április 18-án egy orosz támadás során megsérült egy kulcsfontosságú energialétesítmény a Csernyihivi régió Nyizsini járásában, aminek következtében mintegy 380 ezer ember maradt áram nélkül. A csapás után több város – köztük Csernyihiv, Priluki, Nyizsin és Szlavutics – is sötétségbe borult, miközben a szakemberek megkezdték a sürgősségi helyreállítást. A támadást megelőzően drónmozgást észleltek a térség felett.

Az eset nem egyedi: az elmúlt napokban több hasonló támadás is érte a régiót, amelyek szintén százezreket hagytak áram nélkül, és a csernyihivi hőerőmű ideiglenes leállását is okozták.

A közelmúltban Prilukiban egy dróntámadás során a városi tanács épülete is megsérült, legalább 15-en sebesültek meg.

Ukrajna egyre nagyobb bajban van

Ukrajna védelme akár össze is omolhat, ha Washington leállítja a kulcsfontosságú fegyverszállításokat. Volodimir Zelenszkij ezért pénteken nyíltan az Egyesült Államokhoz fordult, és a támogatás fenntartását kérte, miután J. D. Vance kijelentése újabb bizonytalanságot keltett. Az ukrán elnök szerint létfontosságú rendszerek kerülhetnek veszélybe, ami súlyos következményekkel járhat a fronton és az ország jövőjére nézve. Az ukrán elnök szerint az amerikai támogatás nemcsak Ukrajna számára jelentős, hanem az Egyesült Államoknak is érdeke, mivel hozzájárul az európai kapcsolatok fenntartásához. Zelenszkij kiemelte:

különösen fontos, hogy az Egyesült Államok ne állítsa le a hiánycikknek számító rendszerek szállítását. Hozzátette, hogy Ukrajna a fegyverbeszerzéseit jelenleg főként európai forrásokból finanszírozza, beleértve a holland támogatásokat is.

Oroszország őszig az egész Donyec-medencét meg akarja szállni

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken. A hírszerző tiszt szavai szerint Moszkva havonta mintegy hatvan Iszkander rakétát gyárt, és növelte az indítóállások számát is, miközben

Ukrajnának nincs elegendő korszerű légvédelmi rendszere – mint például az amerikai Patriot – ahhoz, hogy az egész országot megvédhesse.

Arra is figyelmeztetett, hogy a létfontosságú infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények súlyos károkat szenvedtek az orosz légicsapások következtében a télen, és továbbra is rendkívül sebezhetőek Moszkva támadási taktikájának folyamatos fejlesztése miatt. Szkibickij úgy véli, hogy az egyre intenzívebb orosz rakéta- és dróntámadások egy szélesebb körű erőfeszítés részét képezik, amelynek célja a létfontosságú ukrajnai infrastruktúra megsemmisítése és a harctér előkészítése egy új tavaszi-nyári offenzívára.

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, stratégiai tartalékait felhasználva mintegy húszezer újonnan behívott katonával erősíti meg az ország területén állomásozó erőit. Jelenleg körülbelül 680 ezer katona van a harctereken, és Oroszország célja, hogy szeptemberig elfoglalja az egész Donbászt

– fogalmazott. A hírszerzési főnök szerint mindez azt mutatja, hogy Moszkva nem veszi komolyan a béketárgyalásokat, épp ellenkezőleg, a háború folytatását tervezi. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, hogy a Donyec-medence teljes megszállásához Vlagyimir Putyin orosz elnöknek legalább háromszázezer, de akár egymillió ember életét is fel kellene áldoznia, és biztosított afelől, hogy Ukrajna nem vonja ki csapatait ebből a régióból.