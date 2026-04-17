Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 17.

Az ukrán fővárosban légiriadót rendeletek el a hajnali órákban, nem sokkal később pedig már robbanásokról számoltak be. Kijevben legalább hét ember meghalt és több mint húszan megsérültek az éjszakai támadásban. Orosz források szerint Ukrajna több nyugati gyártmányú harci repülőgépet veszített a zajló harcok során. Egy öt- és egy tizennégy éves gyermek életét vesztette, hét felnőtt pedig megsebesült a Fekete-tenger partján fekvő Tuapsze várost ért tömeges ukrán dróncsapás következtében. Április 17-én hajnalban ukrán drónok jelentek meg a leningrádi régió felett.

2026. 04. 17. 8:12
Kijev lángokban Forrás: AFP
Brutális orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet, ahol lakóépületek rongálódtak meg, és több halálos áldozatot is követelt az éjszakai csapás. Orosz források szerint Ukrajna több, nyugati gyártmányú vadászgépet is elveszített a folyó harcok során. Ukrán drónhullám söpört végig Tuapsze városon, ahol gyerekek is életüket vesztették. Április 17-én hajnalban ukrán drónok jelentek meg a leningrádi régió felett is. A fenyegetés miatt 3.28-kor légiriadót rendeltek el. Alekszandr Drozdenko kormányzó közlése szerint reggel 6.43-ig összesen 12 drónt semmisítettek meg – számolt be róla a 24tv.ua 

Az orosz támadások hatalmas ukrán veszteségeket okoztak (Fotó: AFP)

Drónok csaptak le a leningrádi térségben, több repülőgép nem tudott leszállni

Dróntámadás miatt akadozott a légi közlekedés Szentpétervár közelében, több gép nem tudott leszállni a Pulkovón. Összesen 11 járat késett, nyolcat töröltek, hat leszállást pedig megszakítottak. A légvédelem több drónt is megsemmisített a leningrádi régióban, a lezuhanó roncsok azonban károkat okoztak.

A Lomonoszovszkij járásban lezuhant egy drón, a becsapódás miatt betörtek egy közeli ház ablakai, egy autó pedig megrongálódott. 

A Viborgi járásban egy drón roncsai tüzet okoztak egy raktárépületben, személyi sérülésről nem érkezett hír. A légi közlekedésben is jelentős fennakadások voltak.

Nem engedik hátrálni az ukrán katonákat – Harkivban záróegységekkel állítják meg a visszavonulást

Az ukrán Nemzeti Gárda záróegységei nem engedik visszavonulni a fronton harcoló alakulatokat. 

A hadvezetés mindenáron tartani akarja az állásokat, még akkor is, ha a csapatok kimerültek és utánpótlási gondokkal küzdenek. 

A beszámolók szerint a 113. különálló területvédelmi dandár katonáinak sem engedték meg a hátrálást Harkivban, pedig súlyos veszteségeket szenvedtek el – erről az alábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk.

Brutális támadás rázta meg az ukrán fővárost

Az ukrán fővárosban légiriadót rendeletek el a hajnali órákban, nem sokkal később pedig már robbanásokról számoltak be. 

Kijevben legalább hét ember meghalt és több mint húszan megsérültek az éjszakai támadásban. 

Nem sokkal a légiriadó-elrendelés után az ukrán fővárosban robbanásokat lehetett hallani. Az éjszaka folyamán később ismét ballisztikus rakéták csapódtak be Kijevben, többen meghaltak és csaknem ötvenen megsérültek.

Kijevben több robbanás is történt, amiben legalább heten meghaltak (Fotó: AFP)

A beszámolók szerint a támadás során több lakóház is megsérült. Az ukrán állami katasztrófavédelem jelentése szerint egy gyermek meghalt, és 21 másik ember megsérült a támadásokban helyi idő szerint hajnali öt óráig.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a csapások a város számos negyedében okoztak károkat. A Podilszkij negyedben egy épületet közvetlen találat ért, míg más helyeken a törmelék okozott károkat. Ilyen volt egy lakóépület, ahol tűz ütött ki, egy háromszintes szálloda és egy apartmanház hatodik emelete is. Egy 12 éves fiú és egy 35 éves nő van az áldozatok között – jelentette ki a polgármester. A 21 sérült közül legalább 11-et kórházba szállítottak. A sérültek között állítólag egy gyermek, négy mentő és két rendőr van.

A rakétatörmelékek részben megsemmisítettek egy helyi házat is, ahol az elsősegélynyújtók egy anyát és gyermekét mentették ki a romok alól.

Az Obolonszkij járásban egy irodaépület és a közelben parkoló autók is megrongálódtak. A Desnyanszkij járásban egy kétszintes lakóépületben tűz ütött ki a lehulló rakétatörmelékek következtében.

Rakétatöredékek csapódtak be egy lakóépület és egy játszótér közelében is a Sevcsenkivszkij negyedben, de tűz nem ütött ki.

Ukrajna légierejét hatalmas veszteség érte

Orosz források szerint több nyugati gyártmányú harci repülőgépet semmisítettek meg az ukrajnai harcok során.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy dán F–16-os vadászgép mellett (Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat)

A jelentés szerint az orosz erők csapást mértek egy repülőtérre a Kirovohradi területben, ahol állítólag több F–16 Fighting Falcon és Dassault Mirage típusú repülőgép megsemmisült. Az orosz félhez köthető információk szerint a támadás a Dolgincevo nevű repülőteret érte. A közlés egy, az oroszokkal együttműködő forrásra hivatkozik. Emellett egy másik csapásról is beszámoltak a Olekszandrija térségében, ahol helikopterek állomásoztak. 

A jelentések szerint ezek közül több – európai gyártmányú – eszköz is megsemmisült.

A beszámoló szerint a támadások során ukrán pilóták is életüket vesztették, valamint külföldi kiképzők érintettségéről is szó esett, ugyanakkor ezekről nem közöltek részleteket.

Gyerekek is áldozatul estek az ukrán dróntámadásban

Egy öt- és egy tizennégy éves gyermek életét vesztette, hét felnőtt pedig megsebesült a Fekete-tenger partján fekvő Tuapsze várost ért tömeges ukrán dróncsapás következtében – közölte Venjamin Kondratyjev, az Oroszországhoz tartozó Krasznodari terület kormányzója csütörtökön a MAX messengeren.

Hatalmas károkat okozott az ukrán drónhullám
Hatalmas károkat okozott az ukrán drónhullám (Fotó: AFP)

Kondratyjev szerint károk keletkeztek mintegy harminc lakóházban, három tanintézmény épületében és a tuapszei vasútállomás felsővezetékében. A városban rendkívüli állapotot vezettek be. Drónroncsok hullottak a tengeri kikötő melletti vállalatok területére és a Szocsihoz közeli Loo településre. A támadás Novorosszijszkot és Dagomiszt is érintette.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 207 ukrán drónt lőtt le hét régió légterében, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger vizei felett.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy a frontvonal közelében fekvő Horlivkában megszaporodtak a Marszianin típusú, mesterséges intelligencia által vezérelt drónoknak a polgári célpontok, vállalatok, autóbuszok buszok és lakóházak elleni támadásai. Pusilin szerint az elmúlt hét folyamán 46 ellenséges pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek a város felett.

A 2014-ben elcsatolt Krím ügyészsége csütörtökön közölte, hogy a hatóságok letartóztattak két helyi lakost, aki az ukrán katonai hírszerzés megbízásából négy helyszínen robbantásos terrortámadást készített elő hexogénalapú, házi készítésű robbanószerkezettel. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról tett bejelentést, hogy Zaporizzsja megyében őrizetbe vette a Tokmaki járás egy 52 éves helyi lakosát, aki a Telegram üzenetküldő szolgáltatás segítségével adatokat közölt az orosz hadsereg állásairól az ukrán félnek, amely ezeket felhasználta rakéta- és bombacsapásainak végrehajtásához.

