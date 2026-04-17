Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 17.

Brutális orosz rakéta- és dróntámadás érte Kijevet, ahol lakóépületek rongálódtak meg, és több halálos áldozatot is követelt az éjszakai csapás. Orosz források szerint Ukrajna több, nyugati gyártmányú vadászgépet is elveszített a folyó harcok során. Ukrán drónhullám söpört végig Tuapsze városon, ahol gyerekek is életüket vesztették. Április 17-én hajnalban ukrán drónok jelentek meg a leningrádi régió felett is. A fenyegetés miatt 3.28-kor légiriadót rendeltek el. Alekszandr Drozdenko kormányzó közlése szerint reggel 6.43-ig összesen 12 drónt semmisítettek meg – számolt be róla a 24tv.ua

Drónok csaptak le a leningrádi térségben, több repülőgép nem tudott leszállni

Dróntámadás miatt akadozott a légi közlekedés Szentpétervár közelében, több gép nem tudott leszállni a Pulkovón. Összesen 11 járat késett, nyolcat töröltek, hat leszállást pedig megszakítottak. A légvédelem több drónt is megsemmisített a leningrádi régióban, a lezuhanó roncsok azonban károkat okoztak.

A Lomonoszovszkij járásban lezuhant egy drón, a becsapódás miatt betörtek egy közeli ház ablakai, egy autó pedig megrongálódott.

A Viborgi járásban egy drón roncsai tüzet okoztak egy raktárépületben, személyi sérülésről nem érkezett hír. A légi közlekedésben is jelentős fennakadások voltak.

Nem engedik hátrálni az ukrán katonákat – Harkivban záróegységekkel állítják meg a visszavonulást

Az ukrán Nemzeti Gárda záróegységei nem engedik visszavonulni a fronton harcoló alakulatokat.

A hadvezetés mindenáron tartani akarja az állásokat, még akkor is, ha a csapatok kimerültek és utánpótlási gondokkal küzdenek.

A beszámolók szerint a 113. különálló területvédelmi dandár katonáinak sem engedték meg a hátrálást Harkivban, pedig súlyos veszteségeket szenvedtek el – erről az alábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk.