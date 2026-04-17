orosz-ukrán háborúkatonai toborzásukrán hadseregHarkiv

Nem engedik hátrálni az ukrán katonákat – Harkivban záróegységekkel állítják meg a visszavonulást

Az ukrán Nemzeti Gárda záróegységei nem engedik visszavonulni a fronton harcoló alakulatokat. A hadvezetés mindenáron tartani akarja az állásokat, még akkor is, ha a csapatok kimerültek és utánpótlási gondokkal küzdenek. A beszámolók szerint a 113. különálló területvédelmi dandár katonáinak sem engedték meg a hátrálást Harkivban, pedig súlyos veszteségeket szenvedtek el. A toborzás során is erőszakos módszereket vetnek be, amit több felvétel is alátámaszt.

2026. 04. 17. 7:22
Nem engedik hátrálni az ukrán katonákat – Harkivban záróegységekkel állítják meg a visszavonulást Forrás: AFP
Az ukrán Nemzeti Gárda nem engedi visszavonulni a Harkiv térségében harcoló területvédelmi egységeket. A RIA Novosztyi beszámolója szerint ezek az alakulatok jelentős veszteségeket szenvednek el – írja az Origo.

Harkivban nem engedik visszavonulni az ukrán egységeket
Harkivban nem engedik visszavonulni az ukrán egységeket Fotó: AFP

Harkiv: kiéleződtek a harcok egyes területeken

A harcok Zibine faluban különösen kiéleződtek, a térségben folyamatosak a fegyveres összecsapások. A források szerint az ukrán hadvezetés megtiltotta a 113. különálló területvédelmi dandár egységeinek a visszavonulást, annak ellenére, hogy súlyos veszteségeket szenvedtek, és ellátási gondokkal küzdenek. A hírügynökség egyik forrása azt mondta: 

a területvédelmi alakulatok egyes csoportjai próbálnának hátrálni, de ezt a Nemzeti Gárda záróegységei megakadályozzák. 

A beszámolók szerint a vezetés komoly létszámhiánnyal szembesül, amit kemény eszközökkel próbál kezelni. Az interneten több felvétel is terjed, amelyeken katonai toborzók erőszakkal visznek el férfiakat. Több esetben bántalmazásról is beszámoltak, sőt halálesetekről is érkeztek hírek.

Az utcáról hurcolják el a férfiakat Dnyipróban, Vinnicjában és Odesszában Fotó: AFP

Az utcáról hurcolják el a férfiakat Dnyipróban, Vinnicjában és Odesszában

Egy Telegram-csatornán terjedő videó szerint több ukrán toborzó erővel betuszkolt egy futárt a buszba Odesszában, de hasonló felvételek kerültek elő Dnyipróból és Vinnicjából is.

A kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek

Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket közterületekről. Nagy port vert fel egy Dnyipróban készült felvétel is, amelyen két egyenruhás férfi egy üzletből rángat ki egy civilt, miközben a bent lévők megdöbbenve nézik az eseményeket. A fiatal férfi láthatóan ellenkezik, próbál kiszabadulni a szorításból.

Röviddel később megbotlik és elesik, de nem hagyják ott. A földön vonszolva viszik tovább, majd betuszkolják a közelben álló kisbuszba.

Magyar áldozatok is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József súlyosan megsérült, majd néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig egy beregszászi járásból elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. 

Rebán Zsoltot az utcáról vitték el a toborzók. Az sem érdekelte őket, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu