Az ukrán Nemzeti Gárda nem engedi visszavonulni a Harkiv térségében harcoló területvédelmi egységeket. A RIA Novosztyi beszámolója szerint ezek az alakulatok jelentős veszteségeket szenvednek el – írja az Origo.

Harkiv: kiéleződtek a harcok egyes területeken

A harcok Zibine faluban különösen kiéleződtek, a térségben folyamatosak a fegyveres összecsapások. A források szerint az ukrán hadvezetés megtiltotta a 113. különálló területvédelmi dandár egységeinek a visszavonulást, annak ellenére, hogy súlyos veszteségeket szenvedtek, és ellátási gondokkal küzdenek. A hírügynökség egyik forrása azt mondta:

a területvédelmi alakulatok egyes csoportjai próbálnának hátrálni, de ezt a Nemzeti Gárda záróegységei megakadályozzák.

A beszámolók szerint a vezetés komoly létszámhiánnyal szembesül, amit kemény eszközökkel próbál kezelni. Az interneten több felvétel is terjed, amelyeken katonai toborzók erőszakkal visznek el férfiakat. Több esetben bántalmazásról is beszámoltak, sőt halálesetekről is érkeztek hírek.