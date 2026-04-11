A kényszersorozás során alkalmazott kegyetlen módszerek és a fogvatartottak méltatlan körülményei együttesen vezettek oda, hogy a lakosság már jobban retteg a saját hatóságaitól, mint a fronttól. Luck városában a toborzók minden erkölcsi normát sárba tiportak, amikor egy üzletbe berontva a menekülő fiatal férfi helyett annak mozgáskorlátozott, mankóval közlekedő apját rángatták meg.

A kényszersorozás mindennapos Ukrajna városaiban Fotó: AFP

Morális válság Ukrajnában: a társadalom egyszerre követel győzelmet és menekül a front elől

Az ukrán társadalom egyre mélyebb lelki és erkölcsi válságba kerül – erről beszélt Kirill Budanov a Sztrana beszámolója szerint. Az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint tarthatatlan az az ellentmondás, amelyben a polgárok a végső győzelemig tartó harcot sürgetik, miközben tömegesen igyekeznek kibújni a mozgósítás alól. Budanov figyelmeztetett:

A frontról hazatérő katonák kérdőre fogják vonni a szolgálatot elkerülő szomszédaikat, a morális szégyen pedig generációkon át kísértheti azokat, akik hátat fordítottak a hazájuknak a bajban.

Budanov szerint a társadalom egyszerre követel győzelmet és menekül a front elől Fotó: AFP

Brutális fellépés: az idős, mankóval járó apára támadtak a toborzók

Újabb gyomorforgató jelenetek láttak napvilágot az ukrajnai Luck városából. A kényszersorozásért felelős toborzók (TCK) már a rokkantakat sem kímélik. A felvétel tanúsága szerint öt egyenruhás rontott be egy helyi üzletbe: míg hárman az elmenekült fiatalt keresték, ketten a szerencsétlen, mankóval közlekedő apját vettek célba.

A toborzók minden emberséget félretéve, erőszakosan rángatni kezdték az apát, rajta próbálták megtorolni, hogy fia elmenekült.

A hatóságok már az alapvető kegyeleti és erkölcsi normákat is átlépik, nem riadnak vissza attól sem, hogy időseket és rokkantakat bántalmazzanak.