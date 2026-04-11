Az apán torolták meg Zelenszkij emberrablói, hogy fia elmenekült a kényszersorozás elől + videó

A kijevi rezsim egyre kétségbeesettebb eszközökhöz nyúl, hogy pótolja a hadsereg veszteségeit. A katonai vezetés bírálja a mozgósítás elől menekülőket, de a toborzók módszerei és a gyűjtőpontokon tapasztalható embertelen körülmények miatt érthető, hogy miért próbálják egyre többen elkerülni a besorozást. A kényszersorozás mindennapos Ukrajna városaiban, és a hatóságok az alapvető emberi méltóságot is sárba tiporják.

2026. 04. 11. 21:08
A kijevi rezsim egyre kétségbeesettebb eszközökhöz nyúl, hogy pótolja a hadsereg veszteségeit
A kényszersorozás során alkalmazott kegyetlen módszerek és a fogvatartottak méltatlan körülményei együttesen vezettek oda, hogy a lakosság már jobban retteg a saját hatóságaitól, mint a fronttól. Luck városában a toborzók minden erkölcsi normát sárba tiportak, amikor egy üzletbe berontva a menekülő fiatal férfi helyett annak mozgáskorlátozott, mankóval közlekedő apját rángatták meg.

A kényszersorozás mindennapos Ukrajna városaiban

Morális válság Ukrajnában: a társadalom egyszerre követel győzelmet és menekül a front elől

Az ukrán társadalom egyre mélyebb lelki és erkölcsi válságba kerül – erről beszélt Kirill Budanov a Sztrana beszámolója szerint. Az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint tarthatatlan az az ellentmondás, amelyben a polgárok a végső győzelemig tartó harcot sürgetik, miközben tömegesen igyekeznek kibújni a mozgósítás alól. Budanov figyelmeztetett: 

A frontról hazatérő katonák kérdőre fogják vonni a szolgálatot elkerülő szomszédaikat, a morális szégyen pedig generációkon át kísértheti azokat, akik hátat fordítottak a hazájuknak a bajban.

Budanov szerint a társadalom egyszerre követel győzelmet és menekül a front elől

Brutális fellépés: az idős, mankóval járó apára támadtak a toborzók

Újabb gyomorforgató jelenetek láttak napvilágot az ukrajnai Luck városából. A kényszersorozásért felelős toborzók (TCK) már a rokkantakat sem kímélik. A felvétel tanúsága szerint öt egyenruhás rontott be egy helyi üzletbe: míg hárman az elmenekült fiatalt keresték, ketten a szerencsétlen, mankóval közlekedő apját vettek célba. 

A toborzók minden emberséget félretéve, erőszakosan rángatni kezdték az apát, rajta próbálták megtorolni, hogy fia elmenekült. 

A hatóságok már az alapvető kegyeleti és erkölcsi normákat is átlépik, nem riadnak vissza attól sem, hogy időseket és rokkantakat bántalmazzanak.

Melegebb éghajlatra küldték az aggódó szemtanút

Egy másik döbbenetes videó is előkerült, amelyen látható, ahogy öt maszkos toborzó tuszkol be egy fiatal férfit a buszba. Amikor a helyszínen tartózkodó nő megpróbált közbelépni, a rendfenntartóktól minősíthetetlen választ kapott. 

Embertelen állapotok a gyűjtőpontokon

Döbbenetes képsorok láttak napvilágot a Szumi megyei toborzóközpont falai közül, amelyek rávilágítanak a kényszersorozottak tarthatatlan körülményeire. A felvételen látható, hogy 

az elhurcolt férfiakat méltatlan körülmények között tartják fogva: a képeken rothadó, vízköves mosdók és földön alvó emberek láthatók. 

A videó tűpontos magyarázatot ad arra, miért választják egyre többen a bujkálást a hatóságok elől; a látottak alapján ugyanis a besorozottak számára már nem is maga a front a legfélelmetesebb, hanem az, ahogyan odajutnak.

Kettészakadt Ukrajna: kényszersorozás a nincsteleneknek, luxusélet a toborzóknak

Egyre többen rettegnek a kényszersorozástól, számos esetben pedig éppen azok húznak hasznot a helyzetből, akiknek a szolgálat megszervezése és felügyelete lenne a feladatuk: 

a katonai toborzók egy része a rendszer kiskapuit kihasználva jelentős vagyonra tesz szert. 

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak korábban arról beszélt, hogy az átlagemberek pénze az alapvető szükségletek mellett sokszor arra megy el, hogy lefizessék a toborzótiszteket, hogy ne hurcolják el őket. 

A visszaélések ékes példája, hogy egy ukrán toborzóközponthoz (TCK) köthető tisztviselő lett az egyik legnagyobb kriptotulajdonos az állami szereplők között

– számolt be róla a Sztana az Incrypted forrásaira hivatkozva. A beszámoló szerint Roman Danilisin, a kijevi Szvjatosinszkij kerületi TCK polgári-katonai együttműködésért felelős tisztje 4716 ETH-t vallott be, amelynek értéke megközelíti a tízmillió dollárt. A tisztviselő eredetileg jóval alacsonyabb értéken tüntette fel a kriptovalutát, majd a médiavisszhang után módosította nyilatkozatát, és ugyanazt az összeget már USDT-ben szerepeltette.

Egy ukrán toborzótiszt lett az egyik legnagyobb kriptotulajdonos

Magyar áldozatok is vannak

Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József súlyosan megsérült, majd néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig egy beregszászi járásból elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. 

Rebán Zsoltot az utcáról vitték el a toborzók. Az sem érdekelte őket, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt. 

Magyar Péter ehhez asszisztál 

Miközben a szomszédban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a civil lakosság szenved a terhektől, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett, ahogy a Tisza Párt is.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel.

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem kerültek nyilvánosságra, ugyanakkor sajtóinformációk szerint ukrán hivatalos szereplőkkel, valamint 

Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett.

Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos a kapcsolattartás.

Facebook-bejegyzései alapján abban az időszakban tartózkodott a helyszínen, amikor Zelenszkij európai vezetőkkel folytatott megbeszéléseket. 

Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián

A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnák valamilyen ukrán szálat 

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. 

Borítókép: Újoncok alapkiképzésen vesznek részt egy toborzóközpontban, illusztráció

