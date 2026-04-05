Hiába kérték az uniós vezetők: Zelenszkij nem állítja le az orosz olajfinomítók elleni csapásokat

Az olajárak meredeken emelkednek, miután a közel-keleti harcok elérték az energiatermelő létesítményeket, Irán pedig lezárta a Hormuzi-szorost, amely a világ olajszállításának egyik kulcsfontosságú útvonala. A további ukrán csapások az orosz olajfinomítók ellen tovább szűkíthetik a kínálatot, ami világszinten is áremelkedést idézhet elő, de az ukránokat ez nem érdekli. A Török Áramlat kulcsszerepet játszik Magyarország földgázellátásában, hazánknak pedig szüksége van az orosz energiára a rezsicsökkentés fenntartásához.
Zelenszkij nem állítja le az orosz olajfinomítók elleni csapásokat
Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Facebook-oldalán közzétett új bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy
az uniós vezetők arra kérték Zelenszkijt, hogy szüneteltesse az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, az ukrán vezetés azonban visszautasította a kérést.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!