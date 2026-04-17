Ketyeg a kerozinbomba Európában – járatokat törölnek, közben közeleg a kritikus pillanat

Egyre több légitársaság nyúl a menetrendhez a megugró üzemanyagárak miatt, miközben a szakmai szervezetek szerint akár heteken belül ellátási zavarok jöhetnek. A kerozinhiány veszélye már nem elméleti: a piaci szereplők lépései azt sejtetik, hogy felgyorsult a válság begyűrűzése.

2026. 04. 17. 14:35
Látványosan új szakaszba lépett a kerozinválság az európai légi közlekedésben: a figyelmeztetések után most már konkrét járattörlések és kapacitáscsökkentések jelennek meg. Erre utalnak több nagy légitársaság legutóbbi lépései.

 A kerozinhiány és emelkedő költségek miatt egyre több a menetrendváltozás / Fotó: Reuters

Míg a Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint nagyjából hat hétre elegendő kerozinkészlet áll rendelkezésre, az európai reptereket képviselő szervezet, az ACI EUROPE szerint akár három héten belül jelentős zavarok indulhatnak el. A Sun beszámolója szerint szakértők arra figyelmeztetnek, hogy akár már májusban kritikus helyzet alakulhat ki a reptereken, ami fennakadásokat okozhat az utazásokban. Ennek első jelei már megmutatkoztak: egyes olasz reptereken már az elmúlt héten konkrét ellátási problémák jelentek meg.

Kerozinhiány és emelkedő költségek

A válság hátterében az iráni háború áll, amelynek következtében hetek óta gyakorlatilag le van zárva a Hormuzi-szoros, a globális olaj- és kerozinellátás egyik kulcsfontosságú útvonala. Ezen az útvonalon halad át a világ repülőgép-üzemanyag-ellátásának jelentős része, így a kiesés azonnal megjelent az árakban is.

A kerozin ára az elmúlt hetekben drasztikusan emelkedett, ami:

  • közvetlenül növeli a légitársaságok költségeit,
  • és gyors kapacitáscsökkentésre kényszeríti az iparágat.

A helyzet annyira kiéleződött, hogy már az előre bebiztosított üzemanyagárakkal működő légitársaságok sem tudják kivédeni a költségsokk hatását. Az easyJet például a pandémiás időszakhoz hasonló veszteségekről számolt be, miután az üzemanyagköltségei több tízmillió fonttal emelkedtek, és a nem fedezett kerozinbeszerzések jelentősen drágultak. A társaság szerint minden további áremelkedés jelentős többletterhet okoz, ami tovább rontja a nyereségkilátásokat.

Dominóhatás a teljes iparágban

A  jelenlegi lépések alapján egyértelmű folyamat rajzolódik ki a légiközlekedési ágazatban:

  1. a légitársaságok megszűntetnek kevésbé jövedelmező járatokat,
  2. ezzel párhuzamosan csökken a járatsűrűség,
  3. majd a teljes hálózat szűkülhet.

Több légitársaság már reagált is az egyre élesedő helyzetre. Kisebb légitársaságok már teljes útvonalakat állítottak le a megugró költségek miatt. A Guardian mai cikkében már kész tényként kezeli, hogy május végétől már járattörlések jöhetnek Európában.

  • A KLM csütörtökön mintegy 80-80 retúrjárata törlését jelentette be a következő hónaptól, válaszul a kerozin árának meredek emelkedésére. A KLM közlése szerint a módosítások európai hálózatának kevesebb mint egy százalékát érintik, ezen járatok üzemeltetése a jelenlegi üzemanyagárak mellett már nem tekinthető gazdaságosnak. 

A cég hangsúlyozta: egyelőre nem érinti őket a kerozinhiány, ugyanakkor az árak emelkedése már most menetrendi és kapacitástervezési lépésekre kényszeríti a légitársaságokat. Az érintett útvonalak elsősorban rövid- és középtávú, nagy napi sűrűséggel kiszolgált úti célok, így az utasok átfoglalása jellemzően gyorsan megoldható – jelezte a cég.

  • A Lufthansa arról tájékoztatott, hogy a megugró kerozinárak és a munkaügyi konfliktusok miatt felgyorsítja stratégiai átalakulását, ami jelentős kapacitáscsökkentést és flottaracionalizálást hoz rövid-, közép- és hosszú távon is. A német légitársaság azt közölte, hogy azonnali hatállyal leállítja a Lufthansa CityLine teljes, 27 gépes CRJ-flottáját, a nyári menetrend végén végleg kivonja az Airbus A340-600 típust, és két Boeing 747-400-ast is leállít a téli időszakra.

Bár a csoport kerozinigényének mintegy 80 százalékát biztosította fedezeti ügyletekkel, a fennmaradó rész jelentősen drágult. Az intézkedések révén az érintett – magas áron beszerzett – üzemanyag mennyisége mintegy 10 százalékkal csökkenhet.

  • A Ryanair már jelezte, hogy a nyári menetrend akár 5–10 százaléka is veszélybe kerülhet, ha a helyzet nem rendeződik. 
  • A magyar szempontból meghatározó Wizz Air egyelőre nem nyúlt látványosan a menetrendhez, de a piaci logika alapján az egyik leginkább kitett szereplő lehet. A fapados modellben az üzemanyagköltség kulcstényező, így a tartós árrobbanás gyors reakciót kényszeríthet ki – akár a járatszám, akár az árképzés terén.
  • Az easyJet azt jelezte, hogy bár egyelőre nincs közvetlen üzemanyagellátási gondjuk, viszont jelentős a veszteségkilátásuk, csökkent a kereslet és drágultak egyes jegyeik.
  • A Flydubai az elmúlt hetekben jelezte, hogy a korábbi tervekkel ellentétben nem repül Dubaj és Budapest között áprilisban, 
  • az Emirates pedig a korábban tervezett öt helyett csak négyszer közlekedik hetente április második felében.

Mit jelent ez Budapestnek?

A Budapest Airport korábbi közleménye szerint még nem érinti a direkt válság az itteni repteret, a hatások gyorsan megjelenhetnek. Miközben az európai készletek még hetekre elegendőek lehetnek, akár három héten belül rendszerszintű zavarok indulhatnak el a Budapestre is szállító low-cost légitársaságok és a nagy európai hubok említett nehézségei miatt. 

Ha nem változik a helyzet, a magyar utasoknak is számolniuk kell a kevesebb átszállási lehetőséggel, a dráguló jegyekkel és főként a romló menetrendi stabilitással.

