Étlen-szomjan harcolnak a katonák a fronton – esővizet isznak, az éhségtől elájulnak

Egy, a Threads közösségi oldalon terjedő bejegyzés szerint a fronton harcoló ukrán katonák ellátása súlyosan akadozik, a férfiak rendkívül rossz állapotban vannak, az éhségtől elájulnak. A poszt gyorsan elterjedt, az ukrán védelmi minisztérium pedig reagált a felvetésekre.

2026. 04. 23. 23:17
Egy katona a Szumi régióban Forrás: AFP
A poszt gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, és rövid időn belül az ukrán védelmi minisztérium is reagált a felvetésekre. A tárca hivatalos csatornáján közzétett válasz szerint: „A helyzetre az illetékes parancsnokok felfigyeltek. A 14. dandár parancsnoka személyesen ellenőrzése alá vonta az ügyet.” Hozzátették: „A nehéz logisztikai körülmények ellenére igyekeznek megoldani a fiúk ellátását és leváltását.”

A közlemény ugyanakkor elismeri, hogy „ilyen helyzeteknek nem lenne szabad előfordulniuk”, és azt is hangsúlyozza, hogy a front különböző szakaszain „a helyzet gyakran meglehetősen kritikus”. A minisztérium végül arról tájékoztatott, hogy „a dandár és a hadtest parancsnoksága kapcsolatban áll a hozzátartozókkal”.

Borítókép: Egy katona a Szumi régióban (Fotó: AFP)

