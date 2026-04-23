Harry herceg Kijevben: Nem félreértés volt a háború kezdete

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek címezve szavait rámutatott: „egyetlen ország sem nyerhet abból a folyamatos emberveszteségből, amelyet most látunk. Még mindig meg lehet állítani ezt a háborút, megelőzni mind az ukránok, mind az oroszok további szenvedését, és más irányt választani”.
Ukrajna ellenállásával és innovációjával kiérdemelte a világ tiszteletét – hangsúlyozta.
A kérdés már nem az, hogy Ukrajna kitart-e. Ezt már megválaszolták. A kérdés az, hogy a világ többi része fel tud-e nőni az önök (az ukránok) elszántságához. Mert egy napon ez a háború véget ér, és a történelem nem azt fogja kérdezni, hogy mit mondtunk, hanem azt, hogy mit tettünk
– hangsúlyozta a herceg.
