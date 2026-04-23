Harry herceg Kijevben: Nem félreértés volt a háború kezdete

Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke a fórumon kijelentette, hogy Ukrajna harca az orosz fegyveres agresszió ellen nem csupán nemzeti vagy akár európai ügyként értelmezendő, hanem a demokratikus szabadság egyetemes védelmeként.

Kijev megtanít nekünk egy nagyon fontos dolgot: a szabadságnak ára van, a fegyver nélküli béke pedig csak illúzió. Ukrajna támogatása ezért továbbra is a prioritásunk. Ennek a tétje a nemzetközi rendbe vetett bizalom, amelytől minden nemzet függ. Ukrajna ma annak a demokratikus közösségnek a szerves része, amely ezeket az elveket védi

– fogalmazott az admirális. Kijelentette: büszke arra, hogy együtt dolgozhat az ukrán fegyveres erőkkel, amelyek rövid idő alatt rendkívül magas műveleti hatékonyságot értek el, és tanulságokkal szolgálnak a szövetségesek számára a NATO-ban.