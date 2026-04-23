Harry herceg Kijevben: Nem félreértés volt a háború kezdete

Az ukrajnai háború az ország területi egységét garantáló 1994-es budapesti memorandum megsértésével kezdődött; ez nem véletlen, nem félreértés, hanem egy tudatos politika eredménye – jelentette ki Harry sussexi herceg csütörtökön a kijevi biztonsági fórumon.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 17:36
Harry herceg (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek címezve szavait rámutatott: „egyetlen ország sem nyerhet abból a folyamatos emberveszteségből, amelyet most látunk. Még mindig meg lehet állítani ezt a háborút, megelőzni mind az ukránok, mind az oroszok további szenvedését, és más irányt választani”.

Ukrajna ellenállásával és innovációjával kiérdemelte a világ tiszteletét – hangsúlyozta. 

A kérdés már nem az, hogy Ukrajna kitart-e. Ezt már megválaszolták. A kérdés az, hogy a világ többi része fel tud-e nőni az önök (az ukránok) elszántságához. Mert egy napon ez a háború véget ér, és a történelem nem azt fogja kérdezni, hogy mit mondtunk, hanem azt, hogy mit tettünk

– hangsúlyozta a herceg.

Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke a fórumon kijelentette, hogy Ukrajna harca az orosz fegyveres agresszió ellen nem csupán nemzeti vagy akár európai ügyként értelmezendő, hanem a demokratikus szabadság egyetemes védelmeként.

Kijev megtanít nekünk egy nagyon fontos dolgot: a szabadságnak ára van, a fegyver nélküli béke pedig csak illúzió. Ukrajna támogatása ezért továbbra is a prioritásunk. Ennek a tétje a nemzetközi rendbe vetett bizalom, amelytől minden nemzet függ. Ukrajna ma annak a demokratikus közösségnek a szerves része, amely ezeket az elveket védi

– fogalmazott az admirális. Kijelentette: büszke arra, hogy együtt dolgozhat az ukrán fegyveres erőkkel, amelyek rövid idő alatt rendkívül magas műveleti hatékonyságot értek el, és tanulságokkal szolgálnak a szövetségesek számára a NATO-ban.

Ahogy arról korábban írtunk, több mint kétszáz drónnal támadott ukrajnai célpontokat az orosz haderő. A moszkvai védelmi minisztérium ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokról számolt be. Itt vannak az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményei.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
