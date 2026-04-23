orosz-ukrán háborúUkrajnaKirilo Budanovmozgósítás

Kényszermozgósítások: riasztó beismerés érkezett Kijevből + videó

„Nem lesz Ukrajna” – a háborús helyzetben ezzel indokolják a mozgósítás szükségességét. Kirilo Budanov szerint a hadsereg feltöltése elkerülhetetlen, a reform pedig legfeljebb az embertelen bánásmód kezelésére terjedhet ki.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 13:36
A kényszersorozásnak egyre több áldozata van (Fotó: AFP)
Az egyetlen dolog, amit ténylegesen meg lehet próbálni megreformálni, az az emberekkel való embertelen bánásmód megnyilvánulásai a kényszerű fogva tartás során, de kizárólag ezek, és nem maga a fogva tartás ténye

 – mondta Budanov.

Hozzátette, hogy egy hosszú ideje háborúban álló országban a mozgósítás elkerülhetetlen, mivel azok, akik önként jelentkezni akartak, már korábban beléptek a hadseregbe – számolt be a Zn.ua.

A jelenlegi helyzetben szerinte szükség van a haderő folyamatos feltöltésére, ellenkező esetben „nem lesz Ukrajna”

 – hangsúlyozta. „Van azonban egy másik, kellemetlen igazság is: több millió ember él úgy, hogy nem fizet adót” – tette hozzá Budanov.

Április elején David Arakhamia, a Nép Szolgája parlamenti frakcióvezetője arról beszélt, hogy Mihajlo Fedorov védelmi miniszter egy hónapon belül tervezi benyújtani a mozgósítási reformtervezetet. Elmondása szerint 

a csomag egyszerre tartalmaz majd „populista” intézkedéseket és a szolgálat alól kibújókkal szembeni szigorításokat.

Olekszandr Szergijenko ügyvéd azt írta: az ukrajnai mozgósítás során alkalmazott egyre erősebb nyomás rövid távon eredményt hozhat, ugyanakkor konfliktusokhoz vezethet. Véleménye szerint a rendszerszintű változtatások nehezebbek, de nélkülük a válság csak tovább mélyül.

Közben brutális kényszersorozási akciók zajlanak továbbra is Ukrajna-szerte, a következő videón Odesszából hurcolnak el a sorozók egy ártatlan civilt:

Korábban Dnyipróban készült videó, amelyen maszkos sorozók az utcán, erőszakot alkalmazva fogták el az ukrán férfiakat.

Azt megelőzően pedig egy fiatal férfi a toborzók elől menekülve egy forgalmas úttestre futott, és a járművek között próbált átjutni a túloldalra, ám nem járt sikerrel: egy autó elütötte.

Borítókép: Temető, elesett katonák (Fotó: AFP)

