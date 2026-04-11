Újabb tragédia rázta meg a háború sújtotta Ukrajna délkeleti részét a napokban: orosz támadásokban nyolc ember vesztette életét, több mint kéttucatnyian megsérültek. A beszámolók szerint egy FPV-drón közvetlenül egy busznak csapódott Nyikopol belvárosában, amely éppen egy megállóhoz közeledett. A járművön civilek utaztak, akik közül többen azonnal meghaltak. Nem sokkal később egy másik buszt is célba vettek egy közeli településen. A helyszínen készült képek megrázóak: kiégett busz, betört ablakok, az úton fekvő holttestek és a sérülteket ellátó mentők – írja a Boon.
Buszokon és piacokon halnak meg civilek Ukrajnában
Egyre súlyosabb a helyzet a háború sújtotta Ukrajnában: dróntámadások érik a civileket buszokon, otthonukban és a hétköznapok legártatlanabb pillanataiban.
Idős civilek estek áldozatul a támadásoknak
A dél-ukrajnai Herszonban sem volt menekvés a támadások elől. A front közelében fekvő várost közel fél órán át folyamatosan lőtték.
A csapások lakóövezetet értek, ahol négy idős ember életét vesztette, heten pedig megsérültek. Többen már nem tudtak elmenekülni a háború elől, és otthonuk közelében próbálták átvészelni a támadásokat.
A beszámolók szerint a térséget szinte mindennap dróntámadások érik.
Egy anya és kétéves gyermeke is életét vesztette
Az egyik legmegrázóbb eset Odesszában történt. Egy éjszakai dróntámadásban egy 30 éves nő és kétéves kislánya halt meg.
A csapások lakóépületeket, energetikai infrastruktúrát és egy óvodát is megrongáltak. Több mint egy tucat ember megsérült, köztük egy várandós nő és kisgyermekek. A túlélők elmondása szerint a robbanások után összeomlott lépcsőházak, súlyosan megrongálódott lakások és menekülni képtelen családok maradtak hátra.
További Külföld híreink
A piacon sem volt menekvés
Egy frontvonalhoz közeli város piacterén is dróntámadás történt: öt ember életét vesztette, tizenkilencen megsérültek. A csapás idején civilek éppen bevásároltak – hétköznapi emberek, akiknek esélyük sem volt elmenekülni.
A háború immár az ötödik évébe lépett, és egyre inkább a civilek viselik a következményeket. A támadások nem kímélik sem a közlekedési eszközöket, sem a lakóövezeteket, sem a köztereket. A frontvonal Magyarországtól sincs messze: Sátoraljaújhelytől néhány száz kilométerre emberek nap mint nap az életükért küzdenek.
A kényszersorozás borzalmai
Nemrég egy férfit kerékpárjával együtt vittek el a kényszersorozók: hiába próbálta bizonyítani, hogy mentesült a szolgálat alól, a toborzókat ez nem érdekelte, és erőszakkal elhurcolták.
További Külföld híreink
Magyar Péter és Ukrajna rejtélyes kapcsolata
Magyar Péter 2024 óta tart fenn kapcsolatot ukrán vezetőkkel: kijevi útja során több megbeszélésen is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A hírek szerint egy ukrán titkosszolgálati személlyel is találkozott, valamint olyan szereplőkkel, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozhatnak. A látogatás célja és konkrét eredményei továbbra sem ismertek.
A Tisza Párt elnöke a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol ugyanabban az időben tartózkodott, mint Zelenszkij. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta – Magyar Péter több bejegyzést is közzétett a helyszínről a közösségi médiában.
Kiszivárgott nyugati katonai tervek, európai csapattelepítési forgatókönyvek és a lakosságnak szánt túlélési kézikönyvek is azt mutatják: nem csillapodik a háborús készülődés Európában. Miközben a fronton már most is drámai a helyzet, egy botrányos hangfelvétel szerint Magyar Péter is tisztában van vele: „G…ci nagy háború lesz”.
Borítókép: Anya menekül gyermekével a háború elől (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
