Buszokon és piacokon halnak meg civilek Ukrajnában

Idős civilek estek áldozatul a támadásoknak

A dél-ukrajnai Herszonban sem volt menekvés a támadások elől. A front közelében fekvő várost közel fél órán át folyamatosan lőtték.

A csapások lakóövezetet értek, ahol négy idős ember életét vesztette, heten pedig megsérültek. Többen már nem tudtak elmenekülni a háború elől, és otthonuk közelében próbálták átvészelni a támadásokat.

A beszámolók szerint a térséget szinte mindennap dróntámadások érik.

Egy anya és kétéves gyermeke is életét vesztette

Az egyik legmegrázóbb eset Odesszában történt. Egy éjszakai dróntámadásban egy 30 éves nő és kétéves kislánya halt meg.

A csapások lakóépületeket, energetikai infrastruktúrát és egy óvodát is megrongáltak. Több mint egy tucat ember megsérült, köztük egy várandós nő és kisgyermekek. A túlélők elmondása szerint a robbanások után összeomlott lépcsőházak, súlyosan megrongálódott lakások és menekülni képtelen családok maradtak hátra.